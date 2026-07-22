El Litoral en el GP de Hungría

Colapinto llega fortalecido a Hungría: sus antecedentes y todos los horarios del fin de semana

Después de volver a sumar puntos en Bélgica, el argentino afrontará una nueva fecha con Alpine en un circuito que conoce bien y donde consiguió dos podios durante su paso por la Fórmula 3. También competirán Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi, que logré en Spa dos cuartos puestos.