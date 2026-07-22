Franco Colapinto llegará al Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1 fortalecido por su actuación en Spa-Francorchamps. El piloto argentino terminó décimo, sumó un punto para Alpine y volvió a imponerse en la pista sobre su compañero Pierre Gasly en uno de sus mejores domingos de la temporada.
Colapinto llega fortalecido a Hungría: sus antecedentes y todos los horarios del fin de semana
Después de volver a sumar puntos en Bélgica, el argentino afrontará una nueva fecha con Alpine en un circuito que conoce bien y donde consiguió dos podios durante su paso por la Fórmula 3. También competirán Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi, que logré en Spa dos cuartos puestos.
Colapinto protagonizó una gran largada y luego ejecutó una maniobra decisiva para superar a Gasly y a Liam Lawson. Después resistió durante varias vueltas la presión del francés y logró conservar el último lugar puntuable hasta la bandera a cuadros.
El resultado le permitió reencontrarse con los puntos y renovar la confianza antes de visitar el Hungaroring, un circuito en el que conserva buenos recuerdos de su paso por las categorías formativas.
Dos podios en la Fórmula 3
La primera presentación de Colapinto en Hungría fue en 2022, cuando competía en la Fórmula 3 con Van Amersfoort Racing. Tras clasificarse 11°, aprovechó una carrera Sprint disputada bajo condiciones cambiantes y terminó segundo, solamente detrás de Caio Collet. En la prueba principal concluyó en la 15ª posición.
Un año después regresó con MP Motorsport y volvió a subir al podio. Fue séptimo en la competencia corta y terminó tercero en la carrera principal, después de avanzar desde el cuarto lugar de la grilla. La victoria quedó en manos de Zak O’Sullivan, escoltado por Dino Beganovic.
Su siguiente experiencia en el trazado húngaro llegó en 2024, durante su temporada en la Fórmula 2. Colapinto partió desde la 12ª posición, remontó hasta el sexto puesto en la Sprint y finalizó 13° en una carrera principal condicionada por las estrategias y las intervenciones del auto de seguridad.
En 2025 disputó por primera vez el Gran Premio de Hungría como piloto de Fórmula 1. Con Alpine logró avanzar a la Q2, se clasificó 14° y concluyó la carrera en la 18ª posición, por delante de Gasly, durante un fin de semana complicado para el equipo francés.
Su historial en el Hungaroring incluye, por lo tanto, dos podios en Fórmula 3 y varias actuaciones de recuperación. En esta oportunidad buscará trasladar esos antecedentes a la Fórmula 1 y prolongar el impulso conseguido con su décimo puesto en Bélgica.
Tres argentinos en pista
La actividad en Hungría también contará con la participación de Nicolás Varrone en la Fórmula 2 y Mattia Colnaghi en la Fórmula 3.
Varrone llegará luego de un fin de semana en Spa en el que estuvo cerca de luchar por su primer podio en la carrera principal, antes de que una bandera roja modificara el desarrollo estratégico de la competencia.
Colnaghi, por su parte, viene de completar su mejor fin de semana de la temporada. El argentino fue cuarto en la Sprint y también sumó en la carrera principal, reuniendo 19 puntos durante su paso por Bélgica.
El Gran Premio de Hungría mantendrá el formato tradicional, sin carrera Sprint para la Fórmula 1. El viernes se disputarán las dos primeras sesiones de entrenamientos, mientras que el sábado tendrán lugar la tercera práctica y la clasificación. La carrera del domingo está programada a 70 vueltas o un máximo de dos horas, lo que ocurra primero.
Todos los horarios de Argentina
Viernes 24 de julio
4:55: práctica de Fórmula 3.
6:05: práctica de Fórmula 2.
8:30: primera práctica de Fórmula 1.
10:00: clasificación de Fórmula 3.
10:55: clasificación de Fórmula 2.
12:00: segunda práctica de Fórmula 1.
Sábado 25 de julio
5:05: carrera Sprint de Fórmula 3.
7:30: tercera práctica de Fórmula 1.
9:15: carrera Sprint de Fórmula 2.
11:00: clasificación de Fórmula 1.
Domingo 26 de julio
3:40: carrera principal de Fórmula 3.
6:25: carrera principal de Fórmula 2.
10:00: Gran Premio de Hungría de Fórmula 1.
La competencia principal se desarrollará sobre 70 vueltas al circuito de 4.381 metros. Será la última fecha antes del receso de verano europeo y una nueva oportunidad para que Colapinto confirme el crecimiento mostrado junto a Alpine en Spa.