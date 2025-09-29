Se presentó Capibaras XV, la franquicia del Litoral para el Súper Rugby Américas 2026

El deporte de la región en general y en particular el rugby, anotará a este 29 de septiembre de 2025 como un día histórico.
Es el cuarto equipo de estas características que representará al país, además de los cuatro de Uruguay, Chile y Brasil.
El deporte de la región en general y en particular el rugby, anotará a este 29 de septiembre de 2025 como un día histórico.
El Salón Blanco de Casa de Gobierno fue testigo de la presentación oficial de Capibaras XV, la franquicia de la región Litoral que competirá en el Súper Rugby Américas 2026.
El equipo que se arme tendrá, en su mayoría, jugadores de las uniones de Santa Fe, Rosario y Entre Ríos. De esta manera, la franquicia Litoral se sumará a Dogos XV (Córdoba), Pampas (Buenos Aires) y Tarucas (NOA), y enfrentará a equipos de Uruguay (Peñarol), Chile (Selknam), Paraguay (Yacaré XV) y Brasil (Cobras).
El evento de presentación fue encabezado por los gobernadores Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio, de Santa Fe y Entre Ríos respectivamente; funcionarios provinciales como Victoria Tejeda (Ministra de Igualdad y Desarrollo Humano), Daniel Di Lena, vicepresidente ejecutivo de Lotería de Santa Fe.
El mandatario santafesino remarcó: "Apoyamos con mucha fuerza la práctica de diferentes disciplinas deportivas porque estamos convencidos que los problemas que tenemos como sociedad, si tuviésemos muchos más jóvenes que se volcasen mucho más al deporte, tal vez no tendríamos esos problemas".
"Estamos contentos porque unimos tradiciones, historia. Hoy nos unimos para hacer historia en el deporte, en el rugby internacional. Queremos realmente, como somos los santafesinos y entrerrianos, ganar en todo. Así que pondremos todos los esfuerzos para que nuestro equipo sea el mejor de Latinoamérica", agregó.
También los intendentes Juan Pablo Poletti (Santa Fe), Pablo Javkin (Rosario) y Rosario Romero (Paraná); además de los presidentes de las uniones del Litoral: Rubén González Fresneda, Enrique Patrizi y Martín Gabriel Cipriani.
Mientras que por la UAR, dijo presente Matías Gorosito, tesorero de la entidad madre; quien comenzó con la presentación. "Este proyecto nos compromete a todos", resaltó.
En tanto, Carlos Fertonani (CEO de Santa Fe Producciones) anticipó: "En octubre conoceremos al equipo, el entrenador, los jugadores, el staff". Y contó que el hipódromo de Rosario será la sede de la franquicia.
Por su parte, el ex Puma, Leonardo Senatore será el representante de la franquicia. "Anoche estaba más nervioso que antes de jugar la semifinal del mundial. Es un orgullo para mí ser la voz de todos y unirnos en este sueño", sostuvo.
El nombre definitivo de la franquicia, el diseño de la indumentaria, el cuerpo técnico y la distribución de los partidos entre las tres capitales se encuentran en proceso de definición.
La sede principal será la cancha del hipódromo rosarino, que ya albergó al Mundial Juvenil de Rugby en 2019. De los siete partidos de local de la flamante franquicia, allí se jugarían 4 partidos, otros dos en Santa Fe y uno más en Paraná.
El calendario de la próxima temporada prevé 14 rondas de fase regular, más semifinales y final, para un total de 59 partidos. Con ocho equipos en competencia, no habrá fechas libres y cada fin de semana se disputarán cuatro encuentros.
El torneo mantendrá su ventana tradicional: de mediados de febrero a mediados de junio.
Con esta incorporación, el Litoral se consolida como un actor central en el desarrollo del rugby profesional sudamericano.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.