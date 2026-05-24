River Plate y Belgrano de Córdoba disputarán este domingo la final del Torneo Apertura 2026, un encuentro que entregará el primer título de la temporada en el fútbol argentino.
River y Belgrano definen el primer campeón del año en una final con historias cruzadas
El Millonario y el Pirata se enfrentan este domingo en el estadio Mario Alberto Kempes por el título del Torneo Apertura 2026. Martínez Quarta y Zelarayán destacaron el camino recorrido por ambos equipos.
El partido se jugará desde las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes, con arbitraje de Yael Falcón Pérez y la expectativa de dos equipos que llegan con recorridos diferentes pero la misma ilusión de coronarse campeones.
El camino de River hacia la definición
El conjunto dirigido por Eduardo Coudet consiguió su boleto a la final luego de superar por 1-0 a Rosario Central en semifinales.
Fue un encuentro cargado de tensión en el Monumental. Jeremías Ledesma atajó un penal a Gonzalo Montiel en la primera parte, pero en el complemento apareció Facundo Colidio para convertir desde los doce pasos y darle la clasificación al equipo de Núñez.
El capitán Lucas Martínez Quarta reconoció que el grupo atravesó momentos complejos durante el semestre y destacó la reacción colectiva para llegar a la definición.
El sueño histórico de Belgrano
Del otro lado estará Belgrano, que buscará conquistar un título de Primera División y coronar una campaña que sorprendió a gran parte del fútbol argentino.
El equipo conducido por Ricardo Zielinski llega fortalecido desde lo anímico luego de eliminar a Argentinos Juniors y meterse en una final que ilusiona a todo Córdoba.
Lucas Zelarayán, referente y capitán del Pirata, aseguró que el plantel intenta disfrutar el momento sin perder el foco competitivo. El mediocampista remarcó la importancia de manejar las emociones en una instancia decisiva.
Un historial favorable al Millonario
Los antecedentes mano a mano favorecen claramente a River, que ganó tres de los cuatro cruces eliminatorios que disputó frente a Belgrano.
Sin embargo, el Pirata conserva el recuerdo de la serie más emblemática entre ambos clubes, cuando logró imponerse en una definición histórica que quedó grabada en la memoria de sus hinchas.
La final del Apertura agregará un nuevo capítulo a una rivalidad con antecedentes importantes y realidades muy distintas.
Las posibles formaciones
River formaría con Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Lucas Silva, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas.
Belgrano tendría a Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López o Agustín Falcón, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metili; Lucas Passerini.