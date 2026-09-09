El apellido Räikkönen vuelve a acercarse a la Fórmula 1. Esta vez, el protagonista es Robin, hijo de Kimi, campeón mundial en 2007, quien fue elegido por Red Bull para incorporarse a su prestigioso programa de desarrollo de jóvenes pilotos.
El hijo de un campeón mundial de Fórmula 1 se incorpora a Red Bull
Robin Räikkönen, de 11 años e hijo de Kimi, fue elegido para integrar el programa de jóvenes pilotos de la escudería. Comenzará oficialmente su formación dentro de la estructura en 2027.
Robin tiene apenas 11 años, es conocido en el ambiente del karting con el apodo de “Ace” y comenzará a trabajar oficialmente con la estructura austríaca a partir de 2027. La intención será acompañar su crecimiento deportivo de manera progresiva y sin cargarlo con la presión que inevitablemente genera llevar uno de los apellidos más reconocidos del automovilismo.
El joven finlandés ya participa en diferentes campeonatos de karting y es considerado por Red Bull como uno de los talentos más prometedores de su generación. Su velocidad, capacidad para competir y tranquilidad dentro y fuera de la pista fueron algunos de los aspectos que despertaron el interés del equipo.
“Estamos todos encantados y entusiasmados de que Robin haya sido elegido para continuar su camino como miembro del Red Bull Junior Team”, expresó Kimi Räikkönen.
El excampeón mundial destacó el respaldo recibido durante las conversaciones con Laurent Mekies y los responsables del programa. También valoró la estructura que la escudería pondrá a disposición de su hijo para acompañarlo durante los próximos años.
“Ofrecen un programa atractivo y completo para desarrollar el progreso de Robin y proporcionarle la experiencia necesaria para potenciar su talento natural”, señaló el expiloto de Ferrari, McLaren y Sauber.
Kimi también recordó la extensa lista de pilotos que surgieron del semillero de Red Bull, entre ellos Sebastian Vettel, Max Verstappen y Carlos Sainz. “Robin se une con mucha humildad a este prestigioso programa y dedicará todos sus esfuerzos para ganarse la confianza que Red Bull deposita en él”, afirmó.
Un desarrollo sin apuros
Laurent Mekies, director del equipo Red Bull, explicó que la prioridad será respetar cada etapa de la formación del joven piloto.
“Robin ya demostró una habilidad excepcional en el karting. Su velocidad, su capacidad para competir y su talento natural lo consolidaron como uno de los pilotos más prometedores de su edad”, sostuvo.
El dirigente francés también remarcó la madurez y la calma del hijo de Räikkönen, dos cualidades que recuerdan inevitablemente al estilo de su padre, el inolvidable “Iceman”.
“Nuestro objetivo es desarrollarlo paso a paso, sin colocar una presión innecesaria sobre sus hombros. El camino en el automovilismo es largo y le daremos el tiempo, el apoyo y los recursos que necesita para alcanzar su máximo potencial”, aseguró Mekies.
El programa de jóvenes pilotos de Red Bull fue durante años una de las principales puertas de acceso a la Fórmula 1. Además de Vettel y Verstappen, por allí pasaron figuras como Daniel Ricciardo, Carlos Sainz, Pierre Gasly, Alex Albon y los nuevos talentos que comenzaron a abrirse camino en la máxima categoría.
Robin recién está dando sus primeros pasos y todavía tiene un extenso recorrido por delante. Sin embargo, desde 2027 contará con el acompañamiento de una de las estructuras más exigentes y exitosas del automovilismo mundial. El apellido Räikkönen inicia así un nuevo capítulo, esta vez con una historia que recién comienza a escribirse.