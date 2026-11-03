Rosario Central hizo su trabajo el viernes por la noche en Junín. Con dos goles del defensor Gastón Ávila, derrotó a Sarmiento a domicilio, en una cancha muy complicada, y trepó a lo más alto de la tabla anual, obligando a Boca y a Argentinos Juniors a sumar de a tres.
Central conserva su ilusión de ser otra vez el campeón del año, pero necesitará de mucha ayuda
El “Canalla” logró un triunfazo el viernes en la complicada cancha de Sarmiento de Junín y llega a la última fecha de la temporada con chances reales de coronarse bicampeón. Pero la victoria de Boca en el superclásico y la de Argentinos en Tucumán, determinan que no depende de sí mismo
Pero el “Xeneize” respondió también con un triunfo resonante, derrotando el domingo a River en el superclásico, y recuperó la punta de la acumulada de toda la temporada, que otorgará un título oficial. El “Bicho” de La Paternal también hizo lo suyo, ganando este lunes en Tucumán.
El “Canalla” conserva sus chances y tiene un panorama favorable pensando en su último partido de la fase regular, pero no depende de sí mismo para dar una nueva vuelta olímpica.
El gran triunfo de Central el viernes pasado en Junín encendió a los hinchas “canallas”, que soñaban con llegar a la última fecha de la temporada 2026 como líderes de la tabla acumulada y dependiendo solo de su propio resultado para festejar el bicampeonato.
La expectativa era total porque, además, en la última jornada Central recibirá a Estudiantes de Río Cuarto, un equipo que ya está descendido y que solo piensa en reestructurarse para jugar en la Primera Nacional el año que viene.
El sueño del bicampeonato canalla
Sin embargo, entre el domingo por la tarde y el lunes por la noche, toda esa ilusión rosarina fue perdiendo fuerza por el triunfo de Boca en el superclásico ante River y por la victoria de Argentinos en Tucumán frente a Atlético.
Ambos equipos superaron a Central por un punto en la tabla anual -el que llega como líder es el “Xeneize” por mejor diferencia de gol- y el sábado que viene, a las cinco y media de la tarde, estos tres equipos que tienen la posibilidad de ser campeones del año jugarán sus partidos en forma simultánea. Solo uno dará la vuelta olímpica con todos sus hinchas.
Luego de los resultados de la penúltima fecha de la fase regular del Torneo Clausura, Boca quedó como puntero de la tabla acumulada de la toda la temporada 2026, con 60 puntos y una diferencia de gol inalcanzable de +22. Lo sigue Argentinos Juniors, también con 60 unidades, pero con una diferencia de +12.
Y tercero se ubica Rosario Central, con 59 puntos y +16. O sea que el único que depende de sí mismo es el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena, que en caso de ganarle a Defensa y Justicia el sábado que viene en el “Bombonera”, festejará el título de Campeón de Liga.
Central depende de dos resultados externos para coronarse. Es obvio que también necesita ganar su partido, que en los papeles previos se le presenta muy favorable porque enfrenta al ya descendido Estudiantes de Río Cuarto en el “Gigante” de Arroyito. Los “canallas” deberán prenderles velas a Defensa y a Huracán, rivales de Boca y Argentinos en la última fecha, respectivamente.
La mirada puesta en los playoffs
La cuenta es simple: para que Central sea el campeón del año, deberá ganar su partido y esperar que Boca y Argentinos no ganen los suyos. La probabilidad de que suceda todo eso es baja, pero la ventaja que tiene el conjunto de Jorge Almirón es que enfrente tendrá un rival mucho más endeble que los adversarios que tendrán sus dos competidores por el título.
Otro dato a favor de Central, dentro de un panorama complejo, es que los rivales de Boca y de Argentinos necesitan los puntos en la última fecha. El “Halcón” de Florencio Varela precisa al menos un empate para terminar entre los cuatro primeros de la Zona A y de esa manera poder arrancar los palyoffs de local -ya está clasificado a la siguiente fase-.
En el caso del “Globo” de Parque Patricios, jugará un partido a todo o nada en La Paternal porque necesita ganar sí o sí para soñar con la clasificación -llega a la última fecha afuera de los ocho de la Zona B-. En cambio, el rival del “Canalla” jugará totalmente desmotivado, ya que no pudo cumplir su objetivo de mantenerse en la máxima categoría.
A la fase regular de toda la temporada le queda un solo capítulo y Central llega vivo a esa batalla final. No tiene enfrente el mejor panorama, pero el fútbol siempre fue uno de los deportes más apasionantes por los giros que suele dar.
Y si al “Canalla” no se le da, deberá pasar página rápidamente porque en pocos días empezará a jugar los octavos de final del Clausura, instancia a la que ya está clasificado y con grandes chances de acceder como puntero de su zona.