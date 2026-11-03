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Central conserva su ilusión de ser otra vez el campeón del año, pero necesitará de mucha ayuda

El “Canalla” logró un triunfazo el viernes en la complicada cancha de Sarmiento de Junín y llega a la última fecha de la temporada con chances reales de coronarse bicampeón. Pero la victoria de Boca en el superclásico y la de Argentinos en Tucumán, determinan que no depende de sí mismo