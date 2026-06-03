Tras la eliminación en Copa Argentina

Sorpresa en Rosario: Central le puso punto final al ciclo de Jorge Almirón

La dirigencia canalla que lidera Gonzalo Belloso decidió cesantear al entrenador que fuera contratado a fines del 2025 en reemplazo de Holan. El ex DT de Colo Colo sumó el 62% de los puntos y quedó eliminado en semis del Apertura a manos de River. ¿Tiene chances de volver a Boca?.