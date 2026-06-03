La noticia sacudió al fútbol argentino: Jorge Almirón dejará de ser el entrenador de Rosario Central. El técnico, que había asumido en enero, fue apartado de su cargo tras la eliminación en la Copa Argentina frente a Estudiantes de La Plata, pese a haber conseguido un 62% de los puntos y clasificar al equipo a los octavos de la Copa Libertadores.
Sorpresa en Rosario: Central le puso punto final al ciclo de Jorge Almirón
La dirigencia canalla que lidera Gonzalo Belloso decidió cesantear al entrenador que fuera contratado a fines del 2025 en reemplazo de Holan. El ex DT de Colo Colo sumó el 62% de los puntos y quedó eliminado en semis del Apertura a manos de River. ¿Tiene chances de volver a Boca?.
La información fue confirmada por César Luis Merlo en su cuenta de X, donde detalló que la decisión se tomó en las últimas horas y sorprendió por el buen rendimiento del Canalla en el semestre.
Sin embargo, la caída en el certamen nacional sumado a lo que también fue la eliminación en semifinales del Torneo Apertura ante River terminó siendo determinante para la dirigencia.
¿Vuelve a Boca?
En paralelo, el nombre de Almirón vuelve a aparecer en la órbita de Boca Juniors. Según trascendió, el entrenador está en carpeta como posible sucesor de Claudio Úbeda, quien fue cesado de su cargo de manera oficial en las últimas horas. La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme evalúa alternativas y el ex DT de Central ya figura entre las opciones.
Cabe recordar que Almirón fue el técnico que llevó a Boca a la final de la Copa Libertadores 2023, un antecedente que lo posiciona como candidato natural en caso de que el Xeneize.
Su experiencia y conocimiento del club juegan a favor en este escenario y si bien en su momento no se fue de la mejor manera, la relación con Juan Román Riquelme estaría intacta.
De esta manera, el futuro de Jorge Almirón vuelve a cruzarse con Boca. Tras su salida de Rosario Central, el entrenador podría regresar a la Ribera y asumir nuevamente el desafío de conducir al equipo luego de la eliminación de la Copa Libertadores y pensando en un segundo semestre donde el objetivo estará puesto en la Copa Sudamericana.