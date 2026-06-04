Este sábado tendrá su continuidad el Torneo Regional del Litoral (TRL). Se juega la séptima fecha en Primera División y la sexta en Segunda, competencias cada vez más parejas y competitivas, y que no tienen nada que envidiar a otros torneos.
Federico Longobardi será el árbitro del “Clásico de la Amistad”
El partido de primera entre Santa Fe Rugby y CRAI será el televisado de la fecha. Estará en juego la copa en homenaje a Ángel Gorla.
En Sauce Viejo
A partir de las 15 (una hora antes porque va televisado), se disputará una nueva edición del clásico entre Santa Fe Rugby Club y CRAI en cancha del tricolor.
En lo deportivo, siempre es un “partido aparte”, independientemente del presente de cada uno. Y en este sentido (el deportivo), habrá tiempo también para rendir un lindo homenaje a alguien que se fue físicamente hace poco, pero que dejó un gran legado rugbístico más allá de su club (SFRC): el ganador del partido se llevará la copa en homenaje a Ángel Gorla.
En esta ocasión, y tal como lo adelantáramos días atrás, también será un clásico especial porque se presentará por primera vez el “Trofeo de la Amistad”.
Una iniciativa generada por las familias de Jerónimo Fernandez Bobbio y Salvador Passadore, jugadores ambos de las M19 de CRAI y Santa Fe Rugby respectivamente, quienes lamentablemente, por distintas situaciones, fallecieron ambos en 2025.
No es un trofeo que alguien gane, sino que será itinerante. Se compartirá en cada clásico que se dispute de acá en adelante en el marco del TRL. El mismo representará la amistad y el camino compartido por los dos clubes trascendiendo el ocasional resultado deportivo.
Federico Longobardi fue designado para dirigir el partido principal de la tarde.
El resto de la fecha
- Duendes vs. Uni (Ros.): Bruno Masetti
CAE vs. Jockey (Ros.): Carlos Poggi
- GER vs. Jockey (VT): Agustín Suárez Silva
- Old Resian vs. Rowing: Juan Moyano
Posiciones
El líder hasta el momento es Estudiantes que tiene 22 puntos. Lo sigue: CRAI y Duendes 20; SFRC 19; GER 15, Jockey (Ros.) 14, Uni (Ros.) 12, Jockey (VT) 11; Rowing y Old Resian 10.
Segunda División
También vuelve la actividad para el segundo nivel. En este caso se llevará a cabo la fecha número 6 con los siguientes partidos y réferis:
- Caranchos vs. Uni (SF): Pablo Belén
- Alma Jrs. vs. Provincial: Fabián Prats
- Tilcara vs. CRAR: Gastón Britos
- Cha Roga vs. Logaritmo: Javier Villalba
- La Salle vs. GEP: Exequiel Adrover
- San Nicolás Rugby vs. Los Pampas: Lucas Palacios
Posiciones
Ahora el único puntero es Logaritmo con 24. Tras los “matemáticos” están: Provincial 21; cuatro con 20: Uni (SF), Alma, Caranchos y CRAR; Tilcara 12; Los Pampas 7; San Nicolás 6; La Salle 2; GEP 2; Cha Rosa 0.