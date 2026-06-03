Vóley Santafesino

Santa Fe se consagró campeón nacional Sub 18 femenino en Buenos Aires

La Federación Santafesina de Vóleibol celebra una nueva conquista para el vóley provincial tras la consagración del seleccionado femenino Sub 18 en el Campeonato Nacional disputado en las localidades bonaerenses de Miramar y Chapadmalal.