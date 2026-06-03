El equipo santafesino se quedó con el título luego de vencer a Córdoba en la final por 3-0, coronando una destacada actuación a lo largo de todo el certamen. Además, la santafesina Emma Williner fue distinguida como la jugadora más destacada del campeonato.
Santa Fe se consagró campeón nacional Sub 18 femenino en Buenos Aires
La Federación Santafesina de Vóleibol celebra una nueva conquista para el vóley provincial tras la consagración del seleccionado femenino Sub 18 en el Campeonato Nacional disputado en las localidades bonaerenses de Miramar y Chapadmalal.
El torneo reunió a las mejores selecciones del país y contó con la participación de 15 federaciones en la rama femenina. Santa Fe volvió a demostrar el gran presente de su vóley formativo, alcanzando el primer puesto nacional gracias al trabajo conjunto de clubes, entrenadores y dirigentes que impulsan el desarrollo de la disciplina en toda la provincia.
El plantel campeón estuvo integrado por:
- Lucía Mezzo (Sonder)
- Bianca Luján (Provincial de Rosario)
- Emma Oldani (Villa Dora)
- Emma Williner (Villa Dora)
- Sofía Baldo (Atlético Sastre)
- Lucía Guillaume (Citta Villa Constitución)
- Pilar Ville (Olimpia de Santa Teresa)
- Abril Araya (Villa Dora Santa Fe)
- Martina Ghiolopez (Sonder)
- Victoria Izaguirre (Sonder)
- Emilia Luchesi (Náutico)
- Valentina Rodríguez (Náutico)
- Jazmín Gauchart (Sportivo Las Parejas)
- Valentina Carranza (GYE Santa Fe)
El cuerpo técnico estuvo conformado por Marcelo Pazos (presidente de delegación), Sabina Ramonini (entrenadora en jefe), Julián Barovero (entrenador asistente) y Guido Bianchi (entrenador asistente).
Posiciones finales:
Femenino
Santa Fe
Córdoba
Metro
Buenos Aires
Mendoza
Entre Ríos
Chaco
San Juan
Tucumán
La Pampa
Corrientes
Misiones
Sgo. Del Estero
San Luis
Neuquén
Masculino
Metro
Buenos Aires
Entre Ríos
San Juan
Santa Fe
Córdoba
Mendoza
San Luis
Corrientes
La Pampa
Tucumán
Misiones
Neuquén
Chubut
Chaco