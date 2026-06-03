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Santa Fe se consagró campeón nacional Sub 18 femenino en Buenos Aires

La Federación Santafesina de Vóleibol celebra una nueva conquista para el vóley provincial tras la consagración del seleccionado femenino Sub 18 en el Campeonato Nacional disputado en las localidades bonaerenses de Miramar y Chapadmalal.

Santa Fe campeón Sub 18 femenino en Chapadmalal.Santa Fe campeón Sub 18 femenino en Chapadmalal.
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El equipo santafesino se quedó con el título luego de vencer a Córdoba en la final por 3-0, coronando una destacada actuación a lo largo de todo el certamen. Además, la santafesina Emma Williner fue distinguida como la jugadora más destacada del campeonato.

El torneo reunió a las mejores selecciones del país y contó con la participación de 15 federaciones en la rama femenina. Santa Fe volvió a demostrar el gran presente de su vóley formativo, alcanzando el primer puesto nacional gracias al trabajo conjunto de clubes, entrenadores y dirigentes que impulsan el desarrollo de la disciplina en toda la provincia.

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El plantel campeón estuvo integrado por:

  • Lucía Mezzo (Sonder)
  • Bianca Luján (Provincial de Rosario)
  • Emma Oldani (Villa Dora)
  • Emma Williner (Villa Dora)
  • Sofía Baldo (Atlético Sastre)
  • Lucía Guillaume (Citta Villa Constitución)
Equipo y cuerpo técnico festejan el campeonato.Equipo y cuerpo técnico festejan el campeonato.
  • Pilar Ville (Olimpia de Santa Teresa)
  • Abril Araya (Villa Dora Santa Fe)
  • Martina Ghiolopez (Sonder)
  • Victoria Izaguirre (Sonder)
  • Emilia Luchesi (Náutico)
  • Valentina Rodríguez (Náutico)
  • Jazmín Gauchart (Sportivo Las Parejas)
  • Valentina Carranza (GYE Santa Fe)

El cuerpo técnico estuvo conformado por Marcelo Pazos (presidente de delegación), Sabina Ramonini (entrenadora en jefe), Julián Barovero (entrenador asistente) y Guido Bianchi (entrenador asistente).

Posiciones finales:

Femenino

Santa Fe

Córdoba

Metro

Buenos Aires

El equipo santafesino dominó el torneo en Chapadmalal.El equipo santafesino dominó el torneo en Chapadmalal.

Mendoza

Entre Ríos

Chaco

San Juan

Tucumán

La Pampa

Corrientes

Misiones

Sgo. Del Estero

San Luis

Neuquén

Masculino

Metro

Buenos Aires

Entre Ríos

San Juan

Santa Fe

Córdoba

Mendoza

San Luis

Corrientes

La Pampa

Tucumán

Misiones

Neuquén

Chubut

Chaco

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