Báez perdió con Medvedev y se terminó la presencia argentina en Indian Wells

Sebastián Báez se despidió del Masters 1000 de Indian Wells y, con su caída, el tenis argentino se quedó sin representantes en el cuadro individual masculino del primer gran torneo de la categoría en la temporada.
Sebastián Báez perdió 6-4 y 6-0 ante Daniil Medvedev y quedó eliminado en tercera ronda de Indian Wells. Con la derrota, ya no quedan argentinos en el cuadro de singles. El ruso jugará octavos con Alex Michelsen.
El bonaerense perdió en sets corridos frente a Daniil Medvedev, 11° del ranking, por 6-4 y 6-0 en una hora y 18 minutos de juego. El ruso, que venía en alza, selló el triunfo con un segundo parcial demoledor.
Durante la primera manga, Báez logró sostener el pulso del intercambio. Mostró paciencia desde el fondo y encontró momentos para incomodar con cambios de altura, en un tramo donde el partido se jugó al filo.
Medvedev, sin embargo, sostuvo sus turnos de saque en los momentos más incómodos y aprovechó una ventana clave: un único quiebre que le alcanzó para llevarse el set 6-4 y empezar a jugar con ventaja emocional.
Esa diferencia mínima pesó. En Indian Wells, cuando el rival se afirma y el aire del desierto se mete en el golpe, el margen se achica y el error cuesta caro.
El cierre fue contundente. Medvedev entró al segundo set con otra seguridad y subió la intensidad desde la devolución. Báez, en cambio, no pudo sostener el ritmo ni recuperar la energía del primer parcial.
El 6-0 terminó de dibujar un partido partido en dos: competitivo al inicio, sin retorno al final. El ruso cerró sin discusión y se metió en los octavos de final.
Más allá del resultado, Báez quedó cerca de reingresar al top 50, un objetivo que venía persiguiendo por regularidad en el arranque del año, con semanas de buen nivel y puntos importantes sumados en la gira.
En lo inmediato, la eliminación marca el final del recorrido argentino en singles en Indian Wells. Francisco Cerúndolo, el otro que había llegado a esa instancia, también quedó afuera en su cruce previo.
Para Medvedev, el triunfo se encadena con su buen momento reciente y lo coloca en la segunda semana del torneo. En octavos enfrentará al estadounidense Alex Michelsen, que viene de sacar a Taylor Fritz en un duelo de alto impacto.
En el desierto, el Masters 1000 siempre exige un plus físico y mental. Báez mostró tramo competitivo, pero el partido se le fue cuando el rival apretó el acelerador. Y ahí, Indian Wells no perdona.