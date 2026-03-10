Tenis

Báez perdió con Medvedev y se terminó la presencia argentina en Indian Wells

Sebastián Báez perdió 6-4 y 6-0 ante Daniil Medvedev y quedó eliminado en tercera ronda de Indian Wells. Con la derrota, ya no quedan argentinos en el cuadro de singles. El ruso jugará octavos con Alex Michelsen.