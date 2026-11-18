La baja concurrencia en los amistosos de la selección argentina ante Uruguay y Costa Rica abrió un debate sobre los precios de las entradas y la respuesta del público tras el retiro de Lionel Messi. Desde la AFA, Luciano Nakis señaló que trabajan para acercar a los hinchas y vinculó la situación con las dificultades económicas.
Qué dijo la AFA sobre las tribunas vacías en los primeros partidos sin Messi
Luciano Nakis vinculó la baja convocatoria con el contexto económico. Consultado sobre una reducción en el precio de las entradas, aseguró que analizan distintos factores.
“Con respecto a la venta de entradas es un momento difícil desde lo económico y de a poquito se va a ir dando el fenómeno que nos tiene acostumbrados para ir a ver a la Selección”, expresó el prosecretario general de la entidad en diálogo con Radio La Red.
El dirigente, que también encabeza la comisión de selecciones nacionales, agregó: “Seguimos trabajando mucho en el tema de comunicación y marketing para que la gente pueda acercarse a ver a la Selección”.
¿Habrá entradas más baratas?
Durante la entrevista, el periodista Gustavo Yarroch le preguntó si la asociación evaluaba reducir los valores para facilitar el acceso a los estadios. Nakis respondió sin anunciar una medida concreta ni precisar cuándo podría definirse un cambio.
“Estamos en el análisis de distintos factores y obviamente que todo lo que podamos hacer en beneficio de la gente, lo haremos”, sostuvo. Sobre esta etapa del equipo, añadió: “Estamos bien, transitando el cambio y acomodándonos a los procesos nuevos. Empieza una nueva era”.
El directivo también destacó la continuidad del entrenador: “Estamos muy contentos con la renovación de Scaloni, que es un logro importante para el fútbol argentino en general”. Los amistosos de noviembre dejaron una derrota por 2-1 ante Uruguay y una victoria por 7-0 frente a Costa Rica.
La convocatoria en la Bombonera
El encuentro ante el conjunto uruguayo, disputado el 13 de noviembre, reunió alrededor de 25.000 personas en un estadio con capacidad para unas 55.000. Hubo tribunas cerradas y sectores vacíos durante la primera presentación del seleccionado después de la despedida de Messi.
Para ese partido, la entrada general costó $95.000 y la ubicación preferencial llegó a $290.000. La platea alta se ofreció a $140.000, mientras que las plateas medias y baja tuvieron valores de entre $180.000 y $220.000.
Menores precios en Córdoba
Cuatro días después, el amistoso ante Costa Rica presentó valores inferiores: la popular costó $80.000 y el ingreso de menores a ese sector, $25.000. Las plateas Gasparini y Ardiles se vendieron a $125.000 y $145.000, respectivamente.
Según cifras oficiales de la organización, se comercializaron poco más de 20.000 entradas. En las horas previas se entregaron tickets gratuitos, principalmente para la tribuna Gasparini del estadio Mario Alberto Kempes, cuya capacidad se aproxima a los 60.000 espectadores.
La concurrencia fue estimada en unas 31.000 personas al sumar los ingresos sin cargo, aunque organismos de seguridad reportaron más de 35.000 asistentes. En ambos encuentros, la venta se realizó exclusivamente mediante Deportick, sin boleterías habilitadas en los estadios.