Copa Santa Fe

Mauro Palacios, DT de Social Lux: “Creemos que es una buena ventaja de cara a la revancha”

Mercadito de Rosario se impuso 3-1 ante Defensores de Armstrong en el partido de ida de cuartos de final del certamen. La vuelta se jugará en Armstrong y definirá uno de los semifinalistas de la sexta edición del torneo.