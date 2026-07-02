La Copa Santa Fe de Fútbol Femenino atraviesa su etapa decisiva y el fin de semana pasado comenzaron a disputarse las llaves de cuartos de final.
Mauro Palacios, DT de Social Lux: “Creemos que es una buena ventaja de cara a la revancha”
Mercadito de Rosario se impuso 3-1 ante Defensores de Armstrong en el partido de ida de cuartos de final del certamen. La vuelta se jugará en Armstrong y definirá uno de los semifinalistas de la sexta edición del torneo.
En Rosario, Social Lux, defensor del título provincial, recibió a Defensores de Armstrong en el partido correspondiente a la ida. El cruce terminó 3-1 para las rosarinas que consiguieron una buena ventaja pensando en la revancha.
"Fuimos de mayor a menor"
Sobre eso habló en exclusiva con El Litoral, Mauro Palacios, entrenador de Mercadito. “creemos que es una buena ventaja de cara a la revancha”, afirmó el DT.
Sobre el desarrollo del partido ante Defensores del último domingo, Palacios analizó: “Creo que fuimos de mayor a menor, hicimos un gran primer tiempo donde manejamos la pelota, encontrando y aprovechando los espacios que nos dejaba Defensores”.
El primer tiempo de Social fue perfecto. Se fue al vestuario con una ventaja de 3-0, gracias a los goles de Evelyn Peralta, Brisa Cortes y Lara Groia.
Sin embargo, en los segundos 40 minutos, el ritmo bajo, no pudo aprovechar las situaciones de gol que tuvo para extender la ventaja y la visita llegó al descuento. Sobre eso, el histórico entrenador de Social, declaró que “nos costó encontrar profundidad”.
De cara a la revancha, el DT destacó que están preparando el partido y que lo jugarán de la misma manera, “tratando de dominar desde la tenencia de la pelota”.
“Nuestro estilo no lo vamos a cambiar por el resultado, si ajustando para no que no pase lo del segundo tiempo en la ida”, afirmó.
La defensa del título
Social Lux es el último campeón de la Copa Santa Fe de Fútbol Femenino, tras vencer a Unión de Santa Fe en la final del 2025, y el único club rosarino que pudo levantar el trofeo en las cinco ediciones disputadas.
Consultado sobre si existe presión por ser las últimas ganadoras, Palacios destacó: “No hay presión, si bien sabemos que somos las últimas campeonas, eso ya quedó atrás”.
“Tenemos un plantel que quiere competir para ganar todo lo que se juegue, como lo viene haciendo Social Lux hace muchos años, protagonizando todos los torneos. Tratamos de ir partido a partido, sin mirar muchos más allá de lo que se está jugando, sea copa o torneo local”, sentenció el DT.
El ganador de esta llave se enfrentará en la semifinal al vencedor de ADIUR de Rosario vs. Argentino de San Lorenzo. En la ida, las Naranjas se impusieron 2-1 de visitante y definirán el domingo, a las 16 y en Rosario.