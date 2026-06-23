Wimbledon

Julia Riera y Lourdes Carlé dieron el primer paso, Federico Coria buscará seguir avanzando en la qualy

Las argentinas superaron exigentes estrenos en la clasificación del Grand Slam británico y avanzaron a la segunda ronda. La Mojarra, que ayer consiguió su primera victoria profesional sobre césped, sostiene la ilusión nacional entre los hombres