Liga Profesional

Tigre empató con Independiente Rivadavia y se mantiene en zona de clasificación

El partido, que terminó 1-1, tuvo un final polémico por el penal otorgado al elenco de Victoria. Con la igualdad, el “Matador” de Victoria se ubica en la séptima posición de la zona A, con ocho puntos, mientras que el equipo de Alfredo Berti es decimotercero, con cinco unidades.