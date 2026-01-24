Video: el granizo obligó a suspender momentáneamente Independiente Rivadavia - Atlético Tucumán

Una fuerte tormenta eléctrica afectó al Gran Mendoza durante la noche del viernes y obligó a suspender momentáneamente el partido entre Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán, correspondiente a la primera fecha del torneo Apertura. La lluvia se intensificó de manera repentina y derivó en una caída de granizo que redujo notablemente la visibilidad en el estadio Juan Bautista Gargantini.
Ante la intensidad de la precipitación, el árbitro Brian Ferreyra decidió pausar el encuentro cuando se habían jugado apenas dos minutos del segundo tiempo. La medida se tomó debido a las condiciones del campo de juego y al riesgo que implicaba continuar con el desarrollo normal del partido.
Cortedeenergía
El fenómeno climático incluyó abundante actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento. A los pocos segundos de iniciada la caída de granizo, se produjo un corte de suministroeléctrico que dejó sin iluminación tanto al estadio como a gran parte de los alrededores.
Granizo y lluvia intensa afectaron el estadio en Mendoza.
La visibilidad quedó limitada únicamente a los destellos de los relámpagos que se registraban sobre la capital mendocina.
Según registros meteorológicos, la tormenta se extendió durante aproximadamente 30 minutos y sorprendió por su violencia, en un contexto de altas temperaturas propias de la temporada estival.
El partido al momentode la interrupción
Al momento de la suspensión, el encuentro se encontraba igualado 1 a 1. Independiente Rivadavia se había puesto en ventaja a los 9 minutos del primer tiempo con un gol de Matías Fernández, mientras que Atlético Tucumán alcanzó el empate a los 41 minutos mediante un penal ejecutado por Leandro Díaz, sancionado tras la intervención del VAR.
Luego de la interrupción, jugadores y cuerpos técnicos regresaron a los vestuarios hasta que las condiciones climáticas permitieron reanudar el juego, ya entrada la madrugada del sábado.
Definicióndelencuentro
Una vez retomado el partido, el desarrollo continuó con normalidad. En el segundo tiempo se produjo una jugada polémica en el área de Atlético Tucumán que derivó en el segundo gol de Independiente Rivadavia. Pese a las protestas del conjunto visitante, el tanto fue convalidado por el equipo arbitral y el marcador quedó 2 a 1, resultado que se mantuvo hasta el final.
La tormenta fue uno de los eventos meteorológicos más intensos de la jornada y condicionó no solo el desarrollo del partido en el Gargantini, sino también el normal funcionamiento de la ciudad durante varios minutos.