Mundial 2026

¿Cómo funciona el VAR? Las respuestas a las dudas más comunes de los hinchas

Desde goles anulados hasta penales revisados durante varios minutos, el Video Assistant Referee cambió la manera de vivir el fútbol. Qué situaciones puede analizar, cuándo interviene y por qué sigue generando polémicas entre jugadores e hinchas.