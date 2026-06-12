Desde su implementación en las principales competencias internacionales, el VAR (Video Assistant Referee o Árbitro Asistente de Video) se convirtió en una de las herramientas más influyentes del fútbol. Su objetivo es reducir los errores arbitrales en jugadas decisivas, pero su utilización sigue generando debates, discusiones y dudas entre los aficionados.
¿Cómo funciona el VAR? Las respuestas a las dudas más comunes de los hinchas
Desde goles anulados hasta penales revisados durante varios minutos, el Video Assistant Referee cambió la manera de vivir el fútbol. Qué situaciones puede analizar, cuándo interviene y por qué sigue generando polémicas entre jugadores e hinchas.
Cada vez que un árbitro se lleva la mano al oído o se acerca al monitor ubicado junto al campo de juego, millones de espectadores se preguntan lo mismo: ¿qué está revisando?, ¿quién toma la decisión?, ¿por qué algunas jugadas se analizan y otras no?
Con el comienzo del Mundial 2026 la tecnología vuelve a ocupar un lugar central, repasamos las preguntas más frecuentes sobre el VAR y cómo funciona realmente.
Cuándo interviene el VAR y cuándo no puede hacerlo
Una de las principales confusiones entre los hinchas es creer que el VAR puede revisar cualquier jugada. Sin embargo, su intervención está limitada a cuatro situaciones específicas definidas por la FIFA.
La primera son los goles. El equipo arbitral revisa automáticamente cada tanto convertido para verificar que no haya existido una infracción previa, una posición adelantada o una mano.
La segunda son los penales. El VAR puede advertir al árbitro si hubo una infracción dentro del área que no fue observada o si una falta sancionada no existió.
La tercera corresponde a las tarjetas rojas directas. En estos casos, la tecnología ayuda a determinar si una expulsión fue correcta o si una acción grave pasó inadvertida.
La cuarta situación es la identificación errónea de jugadores cuando el árbitro sanciona a la persona equivocada.
Fuera de esos cuatro escenarios, el VAR no debe intervenir. Por ejemplo, no revisa córners, laterales, faltas comunes en mitad de cancha o segundas tarjetas amarillas.
Otra duda habitual es si el VAR toma las decisiones. La respuesta es no. La última palabra siempre la tiene el árbitro principal. Los asistentes de video únicamente le sugieren revisar una acción o le comunican información adicional obtenida a través de las imágenes.
Por esa razón, dos árbitros pueden observar la misma jugada y llegar a conclusiones distintas, aun utilizando exactamente las mismas repeticiones.
Las polémicas más comunes
Las posiciones adelantadas son probablemente el aspecto más discutido del VAR. Gracias a cámaras especiales y sistemas de trazado digital, se pueden detectar offsides de apenas unos centímetros.
Aunque la tecnología ofrece una precisión muy superior a la observación humana, muchos aficionados cuestionan que se anulen goles por diferencias mínimas que resultan imperceptibles a simple vista.
Las manos dentro del área también suelen generar controversias. El reglamento contempla distintos criterios relacionados con la posición del brazo, la intención del jugador y la ampliación del volumen corporal. Por eso, una acción similar puede ser interpretada de manera diferente según el contexto.
Otra crítica frecuente apunta a los tiempos de revisión. En algunos partidos, los análisis duran apenas segundos, mientras que en otros se extienden durante varios minutos.
La explicación radica en la complejidad de cada jugada. Determinar una posición adelantada suele ser más rápido que analizar una posible infracción previa a un gol o una mano dentro del área con múltiples ángulos de cámara.
Muchos hinchas también se preguntan qué ocurre dentro de la sala VAR. Allí trabajan varios árbitros especializados que observan el partido en tiempo real a través de numerosas pantallas. Cuando detectan un posible error claro y manifiesto, se comunican inmediatamente con el juez principal mediante un sistema de audio.
En caso de considerar que la jugada merece una revisión más detallada, recomiendan la llamada "On Field Review", que consiste en observar las imágenes en el monitor ubicado junto al campo de juego.
Desde su llegada al fútbol profesional, el VAR permitió corregir numerosos errores que antes podían definir campeonatos, clasificaciones y hasta títulos mundiales. Sin embargo, no eliminó las polémicas porque muchas decisiones siguen dependiendo de la interpretación humana.
Para los especialistas, el principal aporte de la herramienta es reducir los errores evidentes. No fue creada para hacer desaparecer las discusiones, sino para ofrecer más elementos de análisis en las jugadas determinantes.