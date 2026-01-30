Vildoza clavó el triple del triunfo y Virtus Bologna asaltó Mónaco

Virtus Bologna necesitaba una respuesta rápida y la encontró en el Principado, en un cierre de película. Venía de dos derrotas consecutivas, se sostuvo en defensa cuando el juego se ensució y terminó abrazado a un triple que valió oro.
Con un tiro decisivo a cuatro segundos del cierre, el argentino Luca Vildoza fue el héroe en la victoria de Virtus Bologna por 84-82 frente a AS Monaco Basket. El equipo italiano se recuperó tras dos caídas seguidas y se llevó un éxito clave como visitante.
Virtus Bologna necesitaba una respuesta rápida y la encontró en el Principado, en un cierre de película. Venía de dos derrotas consecutivas, se sostuvo en defensa cuando el juego se ensució y terminó abrazado a un triple que valió oro.
El partido se le abrió cuesta arriba desde temprano. Mike James manejó los tiempos en la primera mitad y Mónaco hizo sentir su ritmo, mientras Bologna resistía con carácter y puntos oportunos.
En ese ida y vuelta, el empuje visitante tuvo nombre propio. Además de Vildoza, Virtus encontró producción en Derrick Alston Jr. y Matt Morgan, y fue ajustando desde la presión sobre el perímetro para cambiar el paisaje del juego.
La reacción se notó fuerte en el último cuarto: Bologna pasó al frente y llegó a sacar una ventaja que parecía definitiva. A falta de tres minutos, el marcador mostraba 81-73 y el control parecía del lado italiano.
Pero Mónaco no se entregó. Metió un parcial de 9-0, volvió a ponerse arriba y forzó un final caótico, de esos que se juegan con la cabeza tanto como con las piernas.
En el último minuto, Virtus falló tres intentos y el escenario se volvió asfixiante. Sin embargo, cuando la posesión final pedía un dueño, Vildoza tomó la responsabilidad y clavó el triple a cuatro segundos del final para devolverle la ventaja a Bologna.
Mónaco todavía tuvo la última bola, pero el tiro no entró y el visitante selló el 84-82. Con 13 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias, el argentino firmó una de esas jugadas que cambian la semana completa.
El triunfo deja a Virtus con marca 12-13 y lo reimpulsa en la pelea, mientras Mónaco acumuló su tercera derrota seguida y quedó 15-10, con la sensación amarga de haberlo tenido y perderlo en el último suspiro.