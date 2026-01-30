Euroliga

Vildoza clavó el triple del triunfo y Virtus Bologna asaltó Mónaco

Con un tiro decisivo a cuatro segundos del cierre, el argentino Luca Vildoza fue el héroe en la victoria de Virtus Bologna por 84-82 frente a AS Monaco Basket. El equipo italiano se recuperó tras dos caídas seguidas y se llevó un éxito clave como visitante.