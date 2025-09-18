Los goles de Walter Saavedra que ahora se cantan en la eternidad

El fallecimiento de Walter Saavedra provocó honda consternación en el pueblo futbolero santafesino pues este relator, que llegó en la década del 80 desde Mar del Plata, supo ganarse la consideración, el cariño y la admiración de los hinchas de Colón y Unión con esa narración llena de emotividad, creatividad y frases que hoy todavía se recuerdan, como el “pum, pum, pum, a las chapas” cuando un remate salía desviado.
Saavedra llegó primero a LT 10, en 1986 y allí permaneció en una primera etapa hasta 1988. Lo trajo Rodolfo Raviolo, que en aquel momento era comentarista de esa radio y ocupaba el cargo de jefe de Deportes de este diario. Luego volvió entre el 91 y el 93, esta vez con Oscar Bergesio haciendo dupla y en ambos casos compartiendo micrófono con Eduardo González Riaño.
El relato futbolero tenía un dueño de la audiencia y era Ricardo Porta. Walter se la dividió
Santa Fe siempre le resultó familiar y por eso no dudó en aceptar la propuesta de LT 9, allá por 2012 para regresar a la ciudad. No fue la última vez, sino que en 2021 fue tentado por Sol Play 91.5 y otra vez Santa Fe se deleitó con sus relatos llenos de originalidad.
“Cantame, cantame Walter, cantame un gol”, era el jingle que lo identificaba y que él imponía en pleno relato, mateniendo vivo en todo el momento el interés de quienes lo estaban escuchando.
Bohemio, escribió libros y poemas, condujo programas de radio y trabajó en muchas emisoras de Buenos Aires. Su “descubridor” en Mar del Plata fue el también inolvidable Juan Carlos Morales, quien fue segundo de José María Muñoz durante muchísimo tiempo. Pero Walter, que seguramente tuvo como maestro a Juan Carlos, fue modelando un estilo propio que lo convirtió en un narrador con gracia y personalidad.
Quien esto escribe tuvo la suerte de trabajar con él como comentarista. Preparaba sus transmisiones con una dedicación y una entrega muy particular. Su último relato en Sol fue el día que Colón le gana a Talleres por cuartos de final de la Copa de la Liga en la que, finalmente, los sabaleros fueron campeones. No dejaba nada librado al azar y presentaba a sus compañeros como si estuviera trabajando con los mejores en cada una de sus funciones. Sin quererlo, era un enorme motivador y eso mismo lo llevaba al relato, que se convertía en atrapante.
Cuando Walter Saavedra llegó a Santa Fe, el relato futbolero tenía un dueño de la audiencia y era Ricardo Porta. Walter se la dividió. Fue el gran competidor que tuvo, en un tiempo en que las transmisiones radiales resultaban contundentes en cuanto a captación popular, teniendo en cuenta que no había tanto fútbol televisado como ahora.

Murió Walter Saavedra. Santa Fe lo adoptó y él supo ganarse el respeto y la admiración de todos, incluso de nosotros, sus colegas. Un innovador, una cabeza diferente, un hombre que hizo de una transmisión de radio, una verdadera puesta en escena llena de frases creativas y emoción.
Unión y Colón lo despidieron en sus redes
El Club Atlético Colón lamenta profundamente el fallecimiento de Walter Saavedra, inolvidable referente de la narración deportiva que dejó una huella imborrable en aire radiofónico de nuestra ciudad. Artesano de las palabras, trovador, poeta. Sea en el estadio más grande y moderno, o una cancha humilde y rudimentaria del ascenso, los partidos relatados por Walter componían un paisaje único.
Nuestras condolencias y acompañamiento a todos sus familiares, amigos, compañeros y seres queridos.

