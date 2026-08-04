El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, cerró el acto de apertura del congreso de Aapresid en las primeras horas de la tarde de este martes, en el Salón Metropolitano de Rosario. Destacó el regreso del evento a la ciudad tras la pacificación urbana, su resiliencia y un fuerte posicionamiento político.
Pullaro ratificó el "ADN productivo" como modelo Federal en la apertura de Aapresid
En la inauguración del emblemático congreso en Rosario, el gobernador de Santa Fe expuso su programa centrado en la pacificación, la inversión vial y energética, la transparencia fiscal y un firme reclamo contra las retenciones nacionales.
Ante un auditorio de empresarios, científicos, trabajadores del agro y productores, el mandatario dio inicio a tres jornadas de debate sobre el futuro del campo bajo la consigna "nuestro suelo, nuestra voz".
En su disertación, Pullaro trazó un paralelismo entre la voluntad política aplicada a la pacificación del territorio acechado por el narcotráfico y el impulso productivo que la provincia ofrece como modelo de trabajo para la República Argentina, consolidando un compromiso inquebrantable con los generadores de riqueza de su región
La Seguridad Pública como Garantía
El mandatario inició su discurso vinculando de forma directa la recuperación de la seguridad pública con el desarrollo económico y el retorno de las actividades institucionales y congresos de gran magnitud a la región de Rosario.
Tras años en los que la zona estuvo fuertemente golpeada por la violencia, el mandatario destacó los esfuerzos conjuntos de los distintos niveles y poderes del Estado para revertir esta realidad.
"Esta ciudad y esta provincia durante mucho tiempo estuvieron golpeadas por la violencia y por el narcotráfico. Y muchos visitantes, turistas, congresos habían dejado de ver esta ciudad como un lugar receptor de ese tipo de actividades. Y déjenme decirles que me llena de orgullo poder sentir que esta ciudad se vuelve a poner de pie y le vuelve a abrir los brazos".
Para dar sustento a este avance, el gobernador expuso cifras del año 2026 que ubican a Santa Fe en una posición sumamente favorable respecto al promedio del país.
"Déjenme contarles porque sí siento orgullo por esto, que esta ciudad y esta provincia tienen parámetros por debajo de la media nacional en materia de violencia en el año 2026 y por debajo de la media nacional en materia de delitos".
De acuerdo con el mandatario, esta transformación demuestra que "cuando hay voluntad y vocación política, lo que parece imposible se puede transformar en una realidad", proponiendo este logro como un ejemplo de cómo trabajar en objetivos nacionales a largo plazo.
El "ADN Productivo"
Pullaro insistió en definir el "ADN productivo" santafesino, un rasgo de identidad histórica moldeado por las corrientes inmigratorias de 1860 y el reparto de tierras para la producción.
El gobernador conectó esta herencia cultural con su propia historia familiar de trabajo en el campo, recordando el esfuerzo de sus abuelos y la pérdida de sus tierras durante la crisis del sector en el año 1995.
"Nosotros somos y tenemos un ADN productivo. Mis abuelos eran analfabetos o casi analfabetos; con el esfuerzo de su físico, lograron comprar un campo y lograron producir y mis viejos vivieron el campo hasta que en 1995, una crisis que se llevó también a productores agropecuarios e hizo que nosotros perdamos las tierras. Pero nos quedó esa cultura del trabajo".
El gobernador repitió que Santa Fe es el verdadero motor productivo del país gracias a una red integrada de actores económicos e instituciones del conocimiento.
"La provincia de Santa Fe es lo que es porque tiene 20.000 productores agropecuarios, porque tiene casi 7.000 pymes, porque tiene 2.000 cooperativas... tiene las universidades que tenemos que cuidar, fundamentalmente las universidades públicas que generan conocimiento.
“Pero fundamentalmente porque tiene un modelo de gente que cree que la única manera de salir adelante es si logramos producir más, si logramos generar riqueza, si logramos generar trabajo".
Asimismo, respaldó este arraigo con las impactantes estadísticas de exportación de la provincia, señalando que Santa Fe despachó "uno de cada 3" dólares exportados por el país, movilizando más de 2 millones de camiones anuales y consolidando 29 millones de toneladas por un valor de 16.600 millones de dólares en exportaciones a través de sus puertos durante el año anterior.
Eficiencia e inversión
Pullaro defendió firmemente la necesidad de mantener el equilibrio fiscal y la austeridad dentro del Estado, sosteniendo que la honestidad en el manejo de las cuentas públicas es la única vía que permite destinar recursos reales a obras que disminuyan los costos logísticos y de producción.
"El Estado provincial tenía una deuda flotante que equivalía a una masa salarial y tenía déficit fiscal. Sin embargo, entendimos que teníamos que bajar los gastos del Estado, los gastos corrientes para poder invertir y así lo hicimos. Cuando en el Estado no se roba, la plata alcanza para hacer lo que tenemos que hacer"”, apuntó, despertando aplausos de la audiencia.
El mandatario detalló que, a pesar de la caída de la recaudación y de la coparticipación, la provincia logró un récord inversor sin precedentes en un contexto económico sumamente adverso.
"Miren… la provincia de Santa Fe en 30 meses lleva invertido alrededor de 2.300 millones de dólares. Es lo mismo que la provincia había invertido en infraestructura los últimos 8 años".
Estas inversiones -detalló- se han destinado a proyectos viales estratégicos para el agro y la industria, incluyendo el tercer carril de la autopista, la finalización de la ruta 91 y los peines de acceso al puerto.
Además, destacó que Santa Fe ha asumido responsabilidades e infraestructura de jurisdicción federal, tales como la administración y reparación con fondos santafesinos de la ruta 012.
En materia energética, detalló la construcción de 400 kilómetros de gasoductos orientados a bajar el costo productivo en 300 industrias de la provincia.
Rebelión Fiscal Federal
En el plano de las demandas macroeconómicas, Pullaro fue contundente al reiterar la exigencia para eliminar las retenciones agropecuarias, a las cuales catalogó como el gravamen más nocivo del sistema tributario nacional.
Asimismo, denunció la profunda inequidad que sufre la provincia respecto a la distribución de los recursos fiscales por parte de la Nación.
"El 63% de la renta se la llevan los impuestos a la República Argentina, pero de ese 63%... el 80% son impuestos nacionales, de los cuales 62% no se coparticipan. Entonces, tenemos que discutir dónde está el problema en la República Argentina, quién aporta y a dónde van esos recursos".
Por este motivo, ratificó la posición defensiva e inquebrantable de su gobierno al lado de quienes producen riqueza en su territorio. "Van a encontrar siempre este gobierno provincial para que se terminen y se eliminen las retenciones, que es el impuesto más distorsivo que hay en la República Argentina.
"Santa Fe, esta provincia productiva, siempre va a estar parada al lado del campo, al lado de la industria, al lado del comercio, al lado de la ciencia, al lado de la tecnología, porque creemos que ese es el camino".
Maximiliano Pullaro concluyó su mensaje señalando que, si bien la Argentina cuenta con nuevos motores para equilibrar su balanza comercial (como el sector energético y el sector minero), el debate prioritario de la política debe centrarse en canalizar esos recursos para desarrollar la infraestructura logística, ferroviaria, vial y energética indispensable para la producción.