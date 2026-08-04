US$2.300 millones en infraestructura

Pullaro ratificó el "ADN productivo" como modelo Federal en la apertura de Aapresid

En la inauguración del emblemático congreso en Rosario, el gobernador de Santa Fe expuso su programa centrado en la pacificación, la inversión vial y energética, la transparencia fiscal y un firme reclamo contra las retenciones nacionales.