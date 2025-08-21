La actividad metalúrgica no repunta

La actividad metalúrgica sigue sin poder recuperarse este año después de un 2024 de fuerte caída y en julio registró una variación interanual de apenas 1,8% (en julio de 2024 había caído 11,7%) y un aumento de 0,3% respecto al mes pasado, acumulando un crecimiento de 2,9% durante los primeros siete meses del año, manteniéndose 15% por debajo de los niveles históricos de producción.
El informe elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) indica que la utilización de la capacidad instalada registró en julio una mejora de apenas 0,1 puntos porcentuales con respecto al mismo mes del año previo, continuando así su pendiente decreciente cada mes y se encuentra en uno de los valores más bajos en términos históricos llegando a 45,2%.
En este contexto, en julio Santa Fe creció 4,8% -fue la provincia que más creció- y se consolidó como la provincia con mayor crecimiento interanual, aunque con un ritmo más contenido respecto de los meses anteriores, seguida de Entre Ríos que creció 3,6%, mientras que Córdoba (-2,4%) volvió a retroceder tras algunas mejoras recientes, Mendoza (-4,0%) que profundizó su retroceso y Buenos Aires (-1,4%).
Variaciones interanuales de la producción metalúrgica
En el desagregado por sectores, Maquinaria Agrícola (16,8%) y Carrocerías y Remolques (17,7%) se mantuvieron como viene ocurriendo como los dos de mayor crecimiento interanual, mientras que el resto de los sectores metalúrgicos presentan una caída interanual del 1%: Autopartes retrocedió 2,9% profundizó levemente su tendencia negativa, en tanto que Fundición cayó 10,5%, interrumpiendo la mejora parcial observada en junio.
El informe de ADIMRA indica que Bienes de Capital cayó 1,8% "reflejando un desempeño inestable y sin señales claras de recuperación" mientras que Equipos y Aparatos Eléctricos (0,6%) y Otros Productos de Metal (1,6%) sostuvieron incrementos moderados, en tanto Equipamiento Médico (1,7%) revirtió la contracción de junio.
Respecto del empleo en la actividad, el informe de ADIMRA dice que aún no se observa una situación de la misma magnitud que la caída de la actividad, registrando una pérdida de empleos en términos interanuales de 1,9% y con respecto a junio de 0,1%.
Índice de produccion industrial
Respecto de las importaciones, el informe indica que en junio totalizaron 2.140 millones de dólares, lo que representa un incremento interanual del 46,8%, con un crecimiento mensual de las compras al exterior del 3,8%; mientras que las exportaciones de bienes metalúrgicos alcanzaron un total de 357 millones de dólares, un aumento de 1,4% con respecto al mismo mes del año previo.
El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, señaló que "la industria local muestra señales de estancamiento y en niveles productivos muy bajos, a lo que se suman las importaciones con porcentajes históricos récord. La apertura indiscriminada promete precios bajos a corto plazo, pero sale caro a futuro". Y puntualizó: "Un ejemplo claro es la habilitación, sin criterios técnicos, de maquinaria usada: se bajan los estándares, se erosiona la competitividad y se pierde empleo local".
Las perspectivas para los próximos meses tampoco muestran señales alentadoras: 3 de cada 4 empresas prevé que su nivel de producción se mantendrá sin cambios o disminuirá en el corto plazo, reflejando un contexto de alta cautela e incertidumbre. Además, el 90% de las firmas no proyecta incrementos en su dotación de personal y una proporción significativa (de ese porcentaje) incluso anticipa posibles reducciones, lo que refuerza la percepción de un escenario frágil y sin expectativas claras de reactivación sostenida.
