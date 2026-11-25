El gobierno nacional dio otro paso en la implementación del fondo para indemnizaciones laborales al modificar los requisitos que determinan cuánto deberán aportar los empleadores.
A días de su estreno, el Gobierno ajusta el fondo de indemnizaciones de la reforma laboral
ARCA modificó la clasificación de cooperativas y entidades sin fines de lucro. El sistema comenzará a regir el 1° de diciembre, pero los fondos no podrán utilizarse hasta completar un año de aportes.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó este miércoles la Resolución General 5928/2026, firmada por Andrés Vázquez, que modifica los criterios de clasificación de cooperativas y entidades sin fines de lucro.
Qué cambia para cooperativas y otras entidades
La modificación surgió de una presentación de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, según la cual “las Cooperativas y las Cooperativas Efectoras se encuentran habilitadas a tramitar el correspondiente ‘Certificado MiPyME’”.
En consecuencia, ambas figuras dejaron de integrar el listado especial de entidades sin fines de lucro de la reglamentación de ARCA. Podrán acreditar su condición de micro, pequeñas o medianas empresas a través del certificado correspondiente, si cumplen los requisitos.
Para asociaciones, fundaciones, mutuales, cooperadoras, consorcios y entidades religiosas, entre otras organizaciones, se mantiene un procedimiento específico de calificación ante la autoridad pyme y de registro en ARCA. La clasificación definirá cuánto aportarán al fondo.
Cuánto aportarán las empresas
Los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) fueron creados por la Ley de Modernización Laboral 27.802 para ayudar a afrontar obligaciones derivadas de la extinción de contratos de trabajo, como indemnizaciones por despido y preaviso.
Las grandes empresas aportarán mensualmente el 1% de la base salarial usada para las contribuciones previsionales. Para micro, pequeñas y medianas empresas, la alícuota es de 2,5%. Se contempla una reducción equivalente de otras contribuciones patronales, con las excepciones previstas por la ley.
Los recursos se integrarán a cuentas de los empleadores administradas mediante fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros supervisados por la Comisión Nacional de Valores. El mecanismo no elimina el derecho del trabajador a percibir su indemnización ni libera al empleador de pagar diferencias si el dinero acumulado resulta insuficiente.
Un debut postergado y un año de espera
La nueva resolución entra en vigor este 25 de noviembre, pero no adelanta el inicio del FAL: el Decreto 1228/2026 trasladó su puesta en marcha al 1° de diciembre, después de una primera postergación desde junio.
Además, duplicó de seis a doce períodos mensuales el tiempo de carencia, contado desde el primer aporte efectivo, para acumular recursos antes de atender indemnizaciones. La cobertura se limita a trabajadores del sector privado registrados por lo menos doce meses antes de la extinción del vínculo.
En una entrevista anterior con El Litoral, el economista santafesino Germán Rollandi había señalado el efecto sobre el financiamiento previsional: “El gobierno resigna recursos que van al sistema previsional porque esto iba a financiar las jubilaciones”.