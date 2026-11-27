INDEC

Balanza turística: llegan más extranjeros a la Argentina, pero sus estadías son más cortas

En los diez meses de 2026 aumentaron los arribos internacionales por Ezeiza y Aeroparque, pero disminuyó sistemáticamente la duración promedio de las estadías. Las pernoctaciones crecieron a un ritmo considerablemente inferior al de los viajeros.