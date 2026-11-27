En octubre ingresaron a la Argentina, por todas las vías internacionales, 443.400 turistas no residentes, un 13,8% más que un año atrás, mientras que las salidas de residentes alcanzaron las 641.700, con una caída del 11,5%. En el acumulado de los primeros diez meses del año, el déficit nacional en cantidad de turistas se redujo casi un 30%. La recuperación del turismo receptivo, sin embargo, es bastante más pronunciada en la cantidad de personas que llegan al país que en el tiempo que permanecen en él.
Balanza turística: llegan más extranjeros a la Argentina, pero sus estadías son más cortas
En los diez meses de 2026 aumentaron los arribos internacionales por Ezeiza y Aeroparque, pero disminuyó sistemáticamente la duración promedio de las estadías. Las pernoctaciones crecieron a un ritmo considerablemente inferior al de los viajeros.
El informe de Estadísticas de Turismo Internacional que publicó este viernes el INDEC permite advertir un fenómeno que se sostuvo a lo largo de los diez meses del año: de enero a octubre, aumentó la cantidad de turistas extranjeros que ingresaron por Ezeiza y Aeroparque, pero disminuyó la extensión promedio de sus estadías respecto del mismo mes de 2025.
“En octubre de 2026, los arribos internacionales al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y al Aeroparque Jorge Newbery fueron de 209,4 miles de turistas no residentes y representaron el 47,2% del total del turismo receptivo”, precisó el organismo. Así, la cantidad de extranjeros creció un 16,6% interanual. Sin embargo, las noches que permanecieron en territorio argentino apenas aumentaron un 1,3%. “Se registraron 2.277,2 miles de pernoctaciones de turistas no residentes, con una estadía promedio de 10,9 noches”, detalló el INDEC. Un año antes, esa permanencia era de 12,5 noches.
Estadías más cortas
Entre enero y octubre ingresaron al país por los dos principales aeropuertos internacionales 2,11 millones de turistas extranjeros, un 18,4% más que en igual período de 2025, mientras que las pernoctaciones crecieron solamente un 4,9%, hasta los 26,4 millones.
La estadía promedio pasó de 14,1 a 12,5 noches, lo que implicó una reducción del 11,4% interanual. El fenómeno alcanzó su máxima expresión durante julio y agosto (temporada de invierno en esta parte del mundo y de verano en otras latitudes). El crecimiento de los arribos internacionales fue del 18,1% y del 17,5%, respectivamente, y convivió con una caída en términos absolutos de las pernoctaciones, del 1,2% y del 3,1%.
En octubre, el principal lugar de residencia de los visitantes que ingresaron por Ezeiza y Aeroparque fueron los países que integran el bloque “Resto de América”, con 61.900 turistas, seguidos por Brasil, con 50.000, y Europa, con 38.200. “Los turistas que residen en Europa tuvieron la mayor estadía promedio con 17,5 noches”, indicó el instituto. Los brasileños permanecieron 7,1 noches y los chilenos, 5,5. Respecto del alojamiento, “el tipo de alojamiento más utilizado fue ‘Hoteles’, escogido por el 46,9% de los turistas no residentes”. En ese segmento, la estadía promedio fue de apenas 6,7 noches.
Del otro lado de la balanza
El comportamiento de los residentes argentinos que viajaron al exterior fue opuesto. Por Ezeiza y Aeroparque salieron prácticamente tantos turistas como en los primeros diez meses de 2025 —3,54 millones—, pero acumularon un 1,5% más de noches fuera del país.
De allí surge otra particularidad: mientras el desequilibrio entre los turistas que ingresaron y salieron por esos aeropuertos se redujo un 18,7%, la diferencia entre las pernoctaciones en el exterior y las registradas por extranjeros en la Argentina apenas disminuyó en un 1,7%.
En octubre, no obstante, se interrumpió la secuencia de cuatro meses consecutivos de incremento interanual de las estadías de los residentes que viajaron al exterior. “Se registraron 4.716,7 miles de pernoctaciones de turistas residentes, con una estadía promedio de 15,2 noches”, informó el INDEC.
En el décimo mes del año, la cantidad de viajeros cayó un 8,4% interanual y las pernoctaciones, un 8,9%.
Impacto financiero
Los datos de gasto correspondientes al tercer trimestre del año, difundidos en el informe de septiembre tras el cambio en la metodología del organismo, permiten dimensionar las implicancias económicas de este comportamiento.
Entre julio y septiembre, los extranjeros que ingresaron por Ezeiza y Aeroparque gastaron US$ 640,5 millones, un 11,5% más que un año antes, frente a un crecimiento del 18,5% en la cantidad de viajeros.
En consecuencia, pese al aumento del gasto diario promedio en dólares, el desembolso por turista durante su viaje disminuyó alrededor de un 6%.
En sentido contrario, el gasto de los residentes argentinos en el exterior ascendió a US$ 1.558,9 millones, un 6,5% más en términos interanuales, pese a que viajaron un 7% menos de turistas.
La diferencia entre ambos conceptos dejó un saldo negativo de US$ 918,4 millones, superior al registrado durante el mismo trimestre de 2025.
En septiembre, el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) había advertido que el turismo continuaría operando como un “drenaje significativo sobre las reservas internacionales”, con un déficit anual proyectado de entre US$ 5.700 millones y US$ 6.200 millones para el conjunto del intercambio turístico.