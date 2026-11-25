El Ministerio de Capital Humano de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, oficializó la homologación del acuerdo y las escalas salariales correspondientes a los trabajadores mercantiles.
El Gobierno nacional homologó el acuerdo y las escalas salariales para empleados de comercio
La medida fue publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina mediante la Disposición 964/2026 y alcanza a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 130/75 en todo el país.
La medida fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial de la República Argentina (BORA) mediante la Disposición 964/2026 y tiene alcance para empleados y empleadores del sector comercial y de servicios de la provincia de Santa Fe y el resto del país.
El convenio fue suscripto en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 130/75 y de la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004). La normativa lleva la firma de la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Mara Agata Mentoro.
Cómo quedan las escalas salariales
Las escalas salariales homologadas contemplan los valores correspondientes al período comprendido entre octubre de 2026 y mayo de 2027, con montos diferenciados según la categoría laboral.
De acuerdo con la planilla difundida por FAECYS, en noviembre un trabajador de Maestranza A tiene asignado un total de referencia de $1.378.448, mientras que para la categoría Administrativo A el monto asciende a $1.391.664.
El esquema también contempla sumas no remunerativas y establece una reducción progresiva de determinados conceptos durante los meses siguientes, hasta su incorporación completa a los básicos en mayo de 2027.
Los importes finales dependen de la categoría, la antigüedad y los adicionales correspondientes, por lo que no existe una única escala salarial para todos los trabajadores del sector.
Las partes firmantes
Según consta en el Expediente N° EX-2026-71432036- -APN-CGDTEYS#MCH, el entendimiento salarial fue celebrado entre la representación gremial y las tres entidades empresarias del sector:
- Sector sindical: Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS).
- Sector empleador: Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CACYS), Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA).
Sumas no remunerativas y tope indemnizatorio
En los considerandos de la disposición, la cartera laboral advirtió a las partes respecto del carácter no remunerativo acordado a las sumas pactadas, recordando lo dispuesto por el Artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, así como lo previsto en la Disposición N° DI-2026-839-APN-DNRYRT#MCH.
Asimismo, la resolución establece que, tras la notificación del acto administrativo y en caso de corresponder, las partes deberán presentar el cálculo del tope indemnizatorio aplicable al Convenio Colectivo de Trabajo N° 130/75 para la intervención de la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo, conforme al párrafo quinto del Artículo 245 de la Ley N° 20.744.
Los anexos con el detalle de las escalas fueron publicados en la edición web oficial del BORA.