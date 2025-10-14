#HOY:

El FMI rebajó la proyección de crecimiento para este año

Estima que el PBI aumentará el 4,5%, un punto menos que hace tres meses. También proyecta una inflación del 28% y una tasa de desempleo del 7,5% para 2025.

El FMI dió a conocer el reporte de crecimiento para 2025
 14:45
Por: 

De acuerdo con el informe Perspectivas de la Economía Mundial (World Economic Outlook, WEO), que elabora trimestralmente el Fondo Monetario Internacional (FMI), Argentina crecerá este año 4,5%, un punto menos que lo calculado en abril y sostenido en julio, producto del rebote después de dos años consecutivos de recesión y una sequía histórica, en tanto para el año que viene la estimación de mejora se retrajo medio punto y pasó de 4,5% a 4,0%.

Kristalina Georgieva, titular del FMI, junto a Luis Caputo, ministro de Economía argentino. Crédito: FMIKristalina Georgieva, titular del FMI, junto a Luis Caputo, ministro de Economía argentino. Crédito: FMI

Proyecciones inflacionarias

También el reporte del FMI aumentó para este año las previsiones sobre inflación, que estima en un 28%, 5 puntos porcentuales más que en julio de este año (10% para 2026), un balance de cuenta corriente deficitario en 1,2 % del PBI (0,6% en 2026) y un desempleo del 7,5% para este año y del 6,6% para el año próximo.

El informe señala que América Latina y el Caribe volverá a ser la región que registre el menor crecimiento de las economías de mercados emergentes y en desarrollo, mientras que los principales socios comerciales de la Argentina crecerán, de acuerdo con las estimaciones del FMI, China un 4,8% en el año en curso y 4,2% el próximo mientras que Brasil lo hará un 2,4% en 2025 y 1,9% en 2026.

Tendencias económicas

Según el reporte difundido este martes, para el Fondo Monetario Internacional la economía mundial crecerá este año el 3,2% este año y el 3,1% el próximo, en un contexto de alta volatilidad, fundamentalmente producto de las medidas tomadas por Estados Unidos en el comercio mundial con la imposición unilateral de nuevos aranceles y el aumento de los ya existentes a partir de la redefinición de sus objetivos geopolíticos.

Para el Fondo Monetario Internacional la economía mundial crecerá este año

"La incertidumbre en materia de política comercial sigue siendo elevada en ausencia de acuerdos claros, transparentes y duraderos entre los socios comerciales, y cuando la atención comienza a desviarse del nivel final de los aranceles a su impacto en los precios, la inversión y el consumo", advierte el reporte, que indica que, hasta la fecha, "las medidas comerciales más proteccionistas han tenido un impacto limitado en la actividad económica y los precios".

Una de las advertencias que tiene el informe es la caída de los precios de las materias primas como consecuencia de las importantes cosechas previstas de los principales productores mundiales que son Estados Unidos, Rusia, Brasil y Argentina; además de distintos factores que podrían introducir riesgos como la incertidumbre prolongada en materia de política comercial y aumento de las medidas comerciales proteccionistas, shocks en la oferta laboral debido a políticas de inmigración más estrictas en las economías avanzadas, vulnerabilidades fiscales y fragilidades de los mercados financieros, las expectativas de crecimiento excesivamente optimistas sobre la inteligencia artificial, la erosión de la institucionalidad en varios países.

