Desde que La Libertad Avanza llegó al poder se redujeron más de 72.000 puestos de trabajo. En diciembre de 2023 se contabilizaban 341.465 empleos públicos y ese número se redujo hasta los 269.025 registrados en agosto de 2026. Así lo informó este miércoles el INDEC.
El Gobierno ya recortó más de 72.000 puestos de trabajo en el Estado
El informe de la administración central confirmó un fuerte ajuste en la planta estatal, con caídas en casi todas las áreas de la administración pública, mientras el oficialismo sostiene su objetivo de disminuir el gasto en dependencias.
De esta manera, el total del recorte se posiciona sobre los 72.440 puestos de trabajo que se perdieron en el sector público, en línea con la política de "motosierra" que mantiene el Gobierno de Javier Milei.
Los datos corresponden al informe sobre la Administración Pública Nacional (APN), empresas y sociedades que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Particularmente, en agosto se perdieron 1.446 empleos públicos, lo que significó una contracción de 0,5% contra julio y 5,8% contra el mismo mes del último año (reducción de 16.469 puestos de trabajo).
Desglose por sectores
Administración centralizada: pasó de 37.602 a 37.543 empleados, 0,2% mensual menos.
Administración descentralizada: se redujo 0,7% y pasó de 110.819 a 109.988 empleados.
Administración desconcentrada: el único sector que se mantuvo sin cambios en el octavo mes del año. Cerró agosto con 21.123 empleados.
Otros entes: pasó de 13.616 a 13.226, lo que implicó una reducción de 2,9%, siendo el sector más afectado.
En cuanto a empresas y sociedades del Estado, se eliminaron 158 puestos de trabajo en relación con julio (-0,2%).
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, compartió en sus redes un gráfico donde muestra la diferencia acumulada en la cantidad de puestos de trabajo contabilizados desde finales de 2023 hasta agosto del corriente año.
"Seguimos bajando el gasto para poder seguir bajando impuestos. VLLC!", agregó en la publicación.