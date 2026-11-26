El Ministerio de Economía publicó este jueves en el Boletín Oficial de la República Argentina (BORA) la Resolución 2027/2026, mediante la cual tramita la aprobación de la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto denominado “Argentina LNG”, con una inversión total declarada en activos computables de USD 50.750.000.000.
Avanza en el RIGI el proyecto Argentina LNG por USD 50.750 millones para exportar gas de Vaca Muerta
El Ministerio de Economía formalizó en el Boletín Oficial el trámite de aprobación como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo. Prevé exportaciones por USD 9.000 millones anuales desde 2033 y un 45% de proveedores locales.
La iniciativa fue presentada bajo la modalidad de Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP) por los Vehículos de Proyecto Único (VPU) MIDCO ARLNG I SA y UPCO ARLNG I SA.
Según el plan de desarrollo acompañado en el expediente, aproximadamente un 45% de los bienes y obras serán provistos por proveedores locales —por encima del mínimo legal del 20%—, un componente de alcance para las cadenas industriales y de servicios del país.
Obras en Neuquén y Río Negro
El proyecto tiene como objetivo desarrollar una cadena integrada para exportar reservas de gas no convencional de la formación Vaca Muerta (Neuquén), además de líquidos del gas natural (etano, propano, butano y gasolinas) y condensados. De acuerdo con los informes técnicos de la Secretaría de Energía, el esquema de infraestructura comprende:
- La perforación, fractura y terminación de aproximadamente 1.416 pozos horizontales en las áreas Meseta Buena Esperanza I y II, Las Tacanas I y II y Aguada Villanueva Norte, en la provincia del Neuquén.
- La construcción del Complejo Industrial Neuquén, destinado a separación primaria y ajuste del punto de rocío.
- Un gasoducto dedicado de 48 pulgadas de diámetro y 524 kilómetros de longitud, junto con un poliducto dedicado de 24 pulgadas y 524 kilómetros.
- El Complejo Industrial Río Negro, en cercanías del Golfo San Matías, con plantas de estabilización de condensados, fraccionamiento de líquidos, tanques de almacenamiento, instalaciones portuarias y líneas submarinas.
- Dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG) de 6 millones de toneladas por año (6 MTPA) cada una, emplazadas en el Golfo San Matías.
Etapas de inversión, exportaciones y empleo
Los solicitantes declararon que el desembolso inicial en activos computables será de USD 6.397.000.000 durante el primer año y de USD 8.290.000.000 en el segundo año, fijando como fecha límite el 31 de diciembre de 2028 para alcanzar el monto mínimo exigido por la Ley 27.742.
El cronograma integral se divide en dos etapas sucesivas. La primera abarca el período entre julio de 2024 y 2030, con una inversión proyectada de USD 26.377.000.000 y puesta en marcha comercial estimada para el 30 de junio de 2030 con la primera unidad flotante y hasta 200 pozos.
La segunda etapa se extiende entre 2031 y 2050, prevé USD 24.372.000.000 para el desarrollo del upstream y mantenimiento, y estima la entrada en operación de la segunda unidad flotante el 30 de junio de 2031.
En materia de impacto económico, la documentación oficial consigna ingresos estimados por exportaciones en el orden de los USD 9.000.000.000 anuales a partir de 2033. En cuanto al empleo, proyecta alrededor de 20.000 puestos anuales directos e indirectos durante la construcción —con picos de hasta 40.000 en determinados años— y unos 8.000 puestos en la fase operativa.
Evaluación oficial y estabilidad hasta 2061
En la tramitación intervinieron la Secretaría de Energía, la Procuración del Tesoro de la Nación (respecto de la cláusula arbitral), el Banco Central de la República Argentina (sin observaciones sobre los aspectos cambiarios) y la Cancillería.
El Comité Evaluador de Proyectos RIGI, mediante el Acta Nº 35 del 20 de noviembre de 2026, recomendó aprobar la solicitud y el plan de inversión, estableciendo el 19 de noviembre de 2026 como fecha de adhesión y adquisición de derechos.
Asimismo, la Secretaría de Energía consideró adecuado otorgar la extensión por 30 años de la estabilidad tributaria, aduanera, cambiaria y regulatoria prevista en el artículo 201 de la Ley 27.742: hasta el 30 de junio de 2060 para la primera etapa y hasta el 30 de junio de 2061 para la segunda.