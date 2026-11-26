Régimen de Grandes Inversiones

Avanza en el RIGI el proyecto Argentina LNG por USD 50.750 millones para exportar gas de Vaca Muerta

El Ministerio de Economía formalizó en el Boletín Oficial el trámite de aprobación como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo. Prevé exportaciones por USD 9.000 millones anuales desde 2033 y un 45% de proveedores locales.