El ajuste en el salario público nacional fue más fuerte que el recorte del personal

Entre diciembre de 2023 y enero de 2026, Nación contabilizó un “ahorro” el equivalente a 10.700 millones de dólares en erogaciones salariales, impulsado principalmente por una fuerte caída en el poder adquisitivo de los sueldos y un recorte del 18% en la cantidad de empleados.
El análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal especifica que el 63,5% del ajuste se debió a la pérdida salarial real, mientras que el resto fue resultado de la supresión de más de 62.000 puestos de trabajo.
La evolución del gasto salarial nacional en la administración Milei.
Instituciones como el INADI y el INCAA figuran entre las más afectadas, reflejando una transformación profunda en la estructura del Estado en la era MiIei, en contraste con la última gestión kirchnerista. El gasto salarial pasó de representar el 2,62% al 1,9% del PBI en poco más de dos años.
Menos gente y sueldos más bajos
La reducción de la cantidad de sueldos que paga el Estado nacional explicó el 36,5% de la caída total del gasto salarial. Esto equivale a una disminución equivalente a US$3.900 millones (o $4,3 billones de pesos constantes a febrero de 2026) según las estimaciones del Iaraf.
Pero la reducción del salario real se llevó la mayor tajada del ajuste. Representó el 63,5% restante de la reducción. En términos monetarios, esto significó un ahorro de US$ 6.800 millones (o $7,4 billones de pesos constantes).
Un ajuste consistente en el gasto de personal de la administración nacional.
En total, la reducción acumulada en pesos alcanzó los $11,7 billones. Esta contracción se debe a que, por un lado, hubo una merma del 18% en la cantidad de cargos (pasando de 341.473 a 278.705) y, por otro, los empleados públicos nacionales sufrieron una pérdida del salario real del 27% respecto a diciembre de 2023
Las reparticiones afectadas
De acuerdo con los documentos relevados por Iaraf, la reducción de personal se puede analizar tanto por la cantidad absoluta de cargos eliminados como por la intensidad (porcentaje) de la reducción en cada institución.
Las mayores reducciones en términos absolutos se registraron en la administración central; fue la que registró la contracción más importante, con una pérdida de 15.105 cargos.
Otros organismos y empresas con reducciones significativas de personal fueron el Correo oficial: 5.290 cargos; Operadora Ferroviaria S.E.: 3.615 cargos; ARCA: 3.221 cargos; CONICET: 2.261 ocupaciones; Banco de la Nación Argentina: 2.116 cargos y Aerolíneas Argentinas: 1.899 cargos.
A su vez, las mayores reducciones por intensidad (porcentaje sobre el total de cada planta), la evaluación muestra a cuatro organismos que desaparecieron por completo (reducción del 100%).
n esa lista están el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo); INAFCI (Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena); Desarrollo de Capital Humano Ferroviario SACPEM y ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad).
El Incaa, emblema "K", sufrió el recorte del 56% de sus empleados.
Además, sufrieron recortes muy profundos en su dotación la Agencia de Publicidad del Estado: -78%; el INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales): reducción del 56%; Casa de la Moneda: baja del 49%.
En términos generales, entre diciembre de 2023 y enero de 2026, la planta del sector público nacional no financiero se redujo en un 18%, lo que representa un total de 62.768 cargos menos