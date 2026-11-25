El centro de distribución de la cadena Día en Colonia Avellaneda, vecina a Paraná, tiene 22.000 metros cuadrados cubiertos (caben allí tres canchas de fútbol) dentro de un predio total de 7 hectáreas; abastece a franquicias (locales pequeños de aproximación) con capacidad de llegar rápido y vender a bajo precio.
Los modos de consumo también reconfiguran el rostro de las calles
Las PyMEs comerciales retroceden mientras la venta online crece. El destino de los locales cerrados se debate entre el estancamiento y el cambio de hábito. Gimnasios y entretenimiento ganan terreno. Los “dark stores” acechan mientras los repartidores aportan servicios y desorden de vecindad y tránsito.
La compra por De Narváez y Manzano de esta empresa española abre un interrogante: ¿avanzarán sobre Santa Fe, donde uno de ellos ya tiene un megamercado?
A principios de siglo, la provincia y los municipios encontraron desde la ley 12069/02 y sus modificatorias, la forma de defender el "comercio local", limitando las grandes superficies o la cantidad de locales franquiciados, para venta al consumidor.
Esa barrera -de polémica constitucionalidad ante el principio del libre comercio- parece haber quedado obsoleta hace rato: hay grandes superficies “divididas en dos plantas” que superan la línea. Y -sobre todo- hay más cambios en los modos de consumir y de ofertar bienes y servicios, tecnología mediante.
Lo que pasa en Paraná es apenas un capítulo de la competencia “desde afuera” al comercio local, que ya no podrá defenderse con la ley vigente. El desafío de competitividad es ahora a campo abierto.
En especial por lo que está sucediendo con fenómenos como el de Mercado Libre -o plataformas del exterior- que distribuye desde grandes centros operativos en el AMBA o mediante el respaldo en empresas como Andreani, que se salvó gracias al fenómeno de ventas on line e incluso invirtió US$ 30 millones para un centro logístico que clasifica paquetes automáticamente.
Crisis y cambio de hábito
No existe una fórmula matemática exacta para determinar -sobre las razones del estancamiento en el consumo- cuánto aporta la recesión y cuánto el cambio de hábito. Pero ante bolsillos ajustados, el consumidor migra a Internet no solo por comodidad, sino porque le permite comparar precios en segundos, cazar ofertas o evitar compras impulsivas en la calle.
Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), incluso incorporando la venta digital en la medición, las ventas minoristas PyMEs acumulan una caída interanual del 2% en 2026 (y en octubre los locales físicos cayeron 1,6% real). En ese segmento, la venta electrónica crece, pero "moviendo todavía poco el amperímetro".
Según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el canal online pasó de representar el 18% del total de las ventas en 2024 al 25% en 2025, y alcanzó el 28% en 2026. Además, el 61% de los nuevos compradores digitales de este año provienen del interior del país (con la región Centro liderando con el 26%), lo que impacta directamente en plazas como Santa Fe.
Mientras el mundo cambia rápido, el fotograma sugiere que el comercio local gana en frescos, lácteos, panadería y bebidas pesadas; los supermercados nacionales se imponen con marcas propias mientras que las plataformas llegan por precios a pesar del costo de envío en compras de no perecederos (limpieza, perfumería, pañales).
Eso en medio de disputas de promociones de bancos y plataformas de pagos, que pulsean cada día la decisión de compra.
Camiones, naves, locales
Camiones ploteados de amarillo o camionetas en rojo se pueden apreciar en la autopista Santa Fe-Rosario y hacia Buenos Aires, o en las calles de la ciudad. Eso además de vehículos comerciales livianos sin ploteo, subcontratados para la última milla.
Es notable la cantidad de nuevas "naves industriales” o logísticas vacías con cartel de “se alquila” en los entornos urbanos. Es menos probable que lleguen allí nuevas fábricas antes que nuevos centros de distribución de todo tipo de mercancías, refrigeradas o secas.
Sobre la avenida de circunvalación Oeste se concentran los desarrollos de naves de transferencia de carga y almacenamiento con proyectos individuales que alcanzan los 14.000 metros cuadrados.
Si se amplía el radio al Gran Santa Fe, uno de los desarrollos logísticos más grandes es un nuevo centro de distribución en Sauce Viejo, con 10.000 metros cuadrados cubiertos en una nave que -dicho sea de paso- fue importada desde China. Puede ser infraestructura tercerizada a plataformas o integrada para grandes firmas. Incluso depósitos multimarca.
No todo es parte del mismo fenómeno, pero sí de una escena de reconfiguración de dimensiones aún desconocidas.
En la ciudad de Santa Fe, puesta la lupa en “lo micro”, hay comercios que para subsistir y complementar ingresos, operan locales adheridos a las plataformas de ventas on line (agencias, comercios y puntos Pickit/HOP) para dejar paquetes, retirar compras o gestionar devoluciones. Incluso con mercaderías que compiten en sus propios rubros.
Los unos y los otros
Grandes cadenas o pequeños y medianos comercios locales se adaptan a las ventas on line. Según la consultora Scentia, el comercio electrónico registró un fuerte incremento del 33,2% interanual en octubre. En las ventas presenciales, los supermercados de cadena y autoservicios tuvieron leves caídas, mientras que los comercios tradicionales y kioscos crecieron un 1,6%.
Entre ese fenómeno de circunstancia y el estancamiento del consumo en el país, el Centro Comercial de Santa Fe contabiliza -según su Departamento de Investigaciones Económicas y Sociales- 1.037 locales vacíos en la capital provincial.
El índice de vacancia creció 2 puntos porcentuales en el último año y casi un punto en los últimos seis meses, para alcanzar 14,1%, con especial concentración de persianas bajas en San Martín, 9 de Julio, Rivadavia y Estanislao Zeballos.
El impacto en la morfología urbana no se queda en los locales cerrados. Concentraciones de repartidores (motos y bicis) conflictúan la dinámica frente a comercios reconocibles o incluso “dark stores” que no están identificados, pero que son centros de distribución de plataformas.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictó una reciente resolución para multar a los comercios que no dispongan espacios reservados a los repartidores. Los vecinos aplauden, los comerciantes resisten la medida.
Al fenómeno se suma un enjambre de ciclistas y motociclistas arrojados a las calles en la necesidad de un ingreso, aportando con especial desorden (y muchas veces imprudencia) a la dinámica de las calles, sin que la autoridad de aplicación encuentre un modo eficaz de abordar el fenómeno.
Otros destinos a los locales
En ciudades de Europa y América del Norte el fenómeno anticipa lo que ya sucede en Santa Fe. Se flexibilizan ordenanzas de zonificación para permitir que las plantas bajas de las avenidas comerciales dejen de ser exclusivamente tiendas y pasen a albergar consultorios médicos, centros de bienestar, gimnasios boutique y espacios de coworking.
En urbes con déficit habitacional y exceso de superficie comercial -como en países nórdicos, Países Bajos, Reino Unido y EE.UU.- se autoriza la transformación de locales o de antiguos centros comerciales en departamentos, residencias para estudiantes o alojamiento turístico. Al sumar residentes permanentes en zonas que antes quedaban desiertas de noche, se reactiva el consumo básico del entorno.
Dado que los consumidores priorizan gastar en experiencias por sobre bienes materiales, los grandes locales vacíos se reconvierten en centros de entretenimiento familiar (parques indoor, salas inmersivas), polos gastronómicos, cafés de especialidad y centros culturales.
El objetivo ya no es vender un objeto, sino extender el tiempo de permanencia de la persona en el lugar. Algo de lo que empieza a verse en nuevos nodos comerciales a la vera de la autopista.
Regulación contra las “dark stores” y locales vacíos
El auge de las entregas ultrarrápidas (quick-commerce) convierte a los locales vacíos en depósitos de última milla y puntos de retiro (Click & Collect). Para evitar que las vidrieras tapadas apaguen la vida callejera, ciudades como París, Londres y NYC exigen que estos espacios mantengan parte de su frente abierto al público, operen con vehículos eléctricos y cumplan horarios de carga.
Hay ciudades en las que se otorgan exenciones impositivas a dueños que cedan sus locales por pocos meses a marcas nativas digitales (pop-ups), artistas o emprendedores locales, para testear demanda real antes de firmar contratos largos.
Ciudades como San Francisco (EE.UU.) o Vancouver (Canadá) aplican impuestos progresivos a las vidrieras vacías por más de seis meses, mientras que en el Reino Unido los municipios pueden subastar directamente el alquiler de locales que lleven más de un año desocupados para forzar la baja de precios. No son precisamente países “populistas”.