La ciudad se expone a “zonas muertas”

Los modos de consumo también reconfiguran el rostro de las calles

Las PyMEs comerciales retroceden mientras la venta online crece. El destino de los locales cerrados se debate entre el estancamiento y el cambio de hábito. Gimnasios y entretenimiento ganan terreno. Los “dark stores” acechan mientras los repartidores aportan servicios y desorden de vecindad y tránsito.