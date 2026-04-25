Se frenó el ritmo de viajes de los argentinos al exterior al cierre del primer trimestre del año, según reflejó el informe de Estadísticas de Turismo Internacional que publicó este viernes el INDEC. Al mismo tiempo, volvió a crecer el ingreso de turistas no residentes.
Se frenaron los viajes de argentinos al exterior en el primer trimestre del año
Después de meses de salidas masivas al exterior, el tercer mes del año dejó un freno en el turismo emisivo y una suba del receptivo. El saldo siguió siendo deficitario, pero el número cambió fuerte frente a febrero.
En marzo, salieron de la Argentina 1.061,8 mil turistas residentes, un 19,9% menos interanual. En tanto, ingresaron al país 509,6 mil turistas no residentes, un 6,3% más que en igual mes de 2025. El saldo turístico, sin embargo, mantuvo el rojo: -552,2 mil turistas y -704,8 mil visitantes internacionales si se suman también los excursionistas. Respecto de febrero, el rojo turístico se achicó con fuerza. El déficit del registro anterior había sido de 1.095,0 miles de turistas; ahora, esa brecha se redujo prácticamente a la mitad.
También se modificó el traslado. Entre los turistas no residentes, el 52,6% ingresó por vía aérea, el 34% por vía terrestre y el 13,3% por vía fluvial o marítima. Entre los residentes que salieron al exterior, la distribución fue un poco más pareja: 49,7% salió por aire, 41% por tierra y 9,3% por vía fluvial/marítima. La caída del emisivo total estuvo muy marcada en el cruce terrestre: el informe registró una baja interanual de 41,1% en los turistas residentes que salieron por esa vía.
La composición de esos flujos también ayuda a entender el movimiento. En el turismo receptivo, el 21,3% de los turistas vino desde Europa, el 15,6% desde Estados Unidos y Canadá y el 15% desde Brasil. En el turismo emisivo, en cambio, el 77% de los viajes tuvo como destino a los países limítrofes. El principal fue Brasil, que concentró 38,2% del total, seguido por Uruguay con 13,9% y Chile con 13,5%. Sigue predominando, entonces, un patrón regional en la salida de argentinos y uno más diversificado en el arribo al país.
El trimestre en la balanza
Si se toma el primer trimestre completo, entre enero y marzo, del país salieron 4.455,1 miles de turistas residentes e ingresaron 1.725,8 miles de turistas no residentes. El resultado fue un saldo negativo acumulado de 2.729,3 miles de turistas. Sigue siendo una cifra alta, con un déficit bastante más bajo que el de enero (-1.082,1 miles) y febrero (-1.095,0 miles).
Hay un dato complementario que refuerza esta lectura. En la vía aérea internacional, que suele funcionar como un termómetro más fino del turismo de mayor gasto, las llegadas de turistas no residentes crecieron 15,5% interanual en marzo y alcanzaron 268,3 mil. Las salidas de residentes, en cambio, llegaron a 527,7 mil, con una suba de 12,8%. Ahí la película cambia un poco: por avión todavía salieron más argentinos que extranjeros llegaron, y el saldo siguió siendo negativo en 259,4 mil turistas.
Sin embargo, cuando el organismo depura la serie aérea por estacionalidad, aparecen señales algo menos rígidas. En marzo, la cantidad desestacionalizada de turistas no residentes por vía aérea subió 5,9% respecto de febrero, mientras que la de turistas residentes bajó 4,5%. Ese comportamiento sugiere que, al menos en el segmento aéreo, marzo también mostró una corrección mensual favorable al receptivo.
La foto trimestral de la ETI en Ezeiza y Aeroparque ayuda a completar la escena. Entre enero y marzo se estimaron 736,9 mil turistas no residentes, un 16,2% más que en el mismo trimestre de 2025. También salieron 1.384,7 mil turistas residentes, con una suba de 13,0%. El saldo fue negativo en 647,8 mil turistas. Ahí aparece una clave: aun cuando el receptivo crece, el emisivo sigue siendo bastante más grande.
Ese mismo recorte trimestral muestra, además, una diferencia en gasto. El turismo receptivo alcanzó un gasto total de USD 882,0 millones, con un gasto diario promedio por persona de USD 84,9. El turismo emisivo, en cambio, llegó a USD 1.843,6 millones, con un gasto diario promedio de USD 94,5. Es decir: por estos aeropuertos no sólo viajaron más argentinos de los que llegaron desde afuera, sino que además el gasto total del emisivo fue más del doble que el del receptivo.
Ingresos y salidas por avión
En el recorte específico de la Encuesta sobre Ezeiza y Aeroparque, marzo mostró 240,8 mil turistas no residentes y 427,5 mil turistas residentes, con un saldo negativo de 186,7 mil. Entre los que llegaron al país por esos aeropuertos, el principal origen volvió a ser Europa, con 63,8 mil turistas, seguido por Estados Unidos y Canadá con 53,9 mil y Resto de América con 50,9 mil. Del lado emisivo, el principal destino fue otra vez Brasil, con 195,5 mil turistas residentes.
Los turistas no residentes que entraron por esas terminales acumularon 3.111,2 miles de pernoctaciones, con una estadía promedio de 12,9 noches. Los residentes que salieron al exterior registraron 6.145,6 miles de pernoctaciones, con una estadía promedio más larga, de 14,4 noches. Entre los extranjeros, las estadías más extensas se dieron en los visitantes de Europa, con 20,2 noches, y de Estados Unidos y Canadá, con 13,1 noches. Entre los argentinos que viajaron, las permanencias más largas aparecieron en Resto del mundo (24,8 noches) y Europa (21,7).
En cuanto al perfil de viaje, el informe marca que el principal motivo del turismo receptivo por vía aérea fue “Vacaciones/ocio”, con 56,7%, seguido por “Visita a familiares o amigos”, con 27,1%. Para el emisivo, la concentración fue todavía más marcada: 77,6% de los argentinos viajó por vacaciones y ocio. En alojamiento también hubo sesgos claros. Entre los no residentes, el formato más utilizado fue hotel (41,3%), seguido por alquiler de casa o departamento (27,7%) y casa de familiares o amigos (27,2%). Entre los residentes, el 52,9% eligió hotel.