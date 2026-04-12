En tiempos donde la incertidumbre golpea con fuerza a las instituciones que sostienen a personas con discapacidad, un grupo de estudiantes de la ciudad de Esperanza decidió no mirar hacia otro lado. Los jóvenes de 5to año del EESOPI 8006 "San José" impulsan una campaña solidaria para acompañar a la Asociación Ayuda Niños Especiales (Anne), una entidad cuyo hogar residencial "Lilia Steigmeier" atraviesa una situación crítica que lo pone al borde del cierre.
Jóvenes en acción: estudiantes de Esperanza impulsan una movida para salvar un hogar
En un contexto adverso en materia de discapacidad, un curso de 5to año del colegio San José eligió construir y aportar. Los chicos grabaron un video de concientización y una campaña para apoyar a un hogar que alberga a 11 personas con multidiscapacidades y está en riesgo de cierre.
La campaña consiste, por un lado, en estrategias de concientización: los estudiantes producen una serie de videos que comenzaron a circular con fuerza en redes sociales y tuvieron mucho impacto, y por otro, también están organizando acciones solidarias para recaudar fondos y elementos que requiere la institución.
"La idea surge a raíz de que el 8 de abril el hogar Lilia Steigmeier cumplió 16 años. Tradicionalmente, se hacía una integración con los quintos años de la ciudad y los residentes del lugar con juegos y actividades, un momento muy lindo y esperado por todos", explicó a El Litoral la directora de la escuela, Gisela Herzog.
Este año, sin embargo, la celebración no pudo realizarse: "Ante la realidad de que el hogar está atravesando una situación económica muy complicada y está a punto de cerrar, la 'integratón' no se hizo".
En el aula, la preocupación se transformó en acción. "Esto originó que los chicos piensen, en el marco de las materias Orientación en Contextos Laborales y Seminario de Investigación en Ciencias Sociales, en un proyecto para visibilizar esta realidad", explicó Herzog. Son 25 estudiantes que, organizados en equipos, comenzaron a producir contenidos, difundir información y generar propuestas concretas para ayudar.
El eventual cierre del hogar implicaría que 11 personas con multidiscapacidades de Esperanza, que requieren atención permanente, queden sin un lugar donde vivir. "Esta situación genera una enorme preocupación en las familias, porque son personas que dependen de otros para organizar su vida", señaló la directora. A eso se suma el impacto laboral: más de 20 trabajadores podrían perder su empleo.
Involucrarse con su comunidad
Frente a ese escenario, los jóvenes eligieron involucrarse. "Sentimos que teníamos que hacer algo para ayudar a quienes nos necesitan. Cada uno tiene un conocido o alguna relación con esta ONG tan importante como es Anne. Nos dimos cuenta que, difundiendo y apoyando, podíamos colaborar directamente con ellos", contó Ciro Jullier, uno de los estudiantes.
La campaña comenzó en redes sociales. "El video que se viralizó es el primero de varios, donde explicamos qué es ANNE y la situación del hogar", detalló Ciro. La repercusión fue inmediata y el posteo cosechó miles de reproducciones y likes. En la grabación, los estudiantes advierten que lo que están en riesgo "son vidas, son personas que no pueden esperar", y solicitan "una ayuda urgente" a las autoridades nacionales.
Pero la propuesta no se queda en lo virtual. El próximo 17 de mayo, el predio del colegio será escenario de una kermés solidaria abierta a toda la comunidad. "Va a ser una jornada con juegos, música en vivo y un espacio de encuentro. La entrada será un alimento no perecedero o un elemento de limpieza, que es lo que más necesita hoy el hogar", explicó el estudiante.
Poner en acción los valores
Para la directora, el compromiso de los jóvenes tiene un valor que trasciende lo inmediato. "Están muy movilizados. Cuando los jóvenes tienen ideas, se transforman en una fuerza social muy importante. Aquí ponen en práctica valores como la solidaridad, el amor al prójimo y la inclusión", sostuvo. Y destacó: "Están aprendiendo a gestionar un proyecto, pero también a involucrarse con la realidad".
Anne no es una institución más en Esperanza. Es, como define Herzog, "muy valorada por toda la ciudad", con años de trayectoria en el acompañamiento e inclusión de personas con discapacidad. El posible cierre del hogar no solo afectaría a quienes viven allí, sino a toda una red comunitaria que encuentra en ese espacio contención y oportunidades.
En este contexto, la voz de los estudiantes aparece como un llamado urgente, pero también esperanzador. "Como estudiante, me genera una gran satisfacción poder hacerle un bien a la comunidad", dijo Ciro, en representación de todo el grupo. Y aclaró: "Este proyecto no nace desde la crítica ni desde el odio, sino desde el amor y la solidaridad".