Con creatividad y empatía

Jóvenes en acción: estudiantes de Esperanza impulsan una movida para salvar un hogar

En un contexto adverso en materia de discapacidad, un curso de 5to año del colegio San José eligió construir y aportar. Los chicos grabaron un video de concientización y una campaña para apoyar a un hogar que alberga a 11 personas con multidiscapacidades y está en riesgo de cierre.