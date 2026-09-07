La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Santa Fe presentó este lunes una nueva carrera de grado que se incorporará a su oferta académica 2027, después de casi tres décadas. Se trata de Ingeniería Mecatrónica, una propuesta que busca responder a las nuevas demandas de la industria y formar profesionales en áreas como automatización, robótica, inteligencia artificial y sistemas de control.
Después de 28 años, la UTN Santa Fe suma una nueva carrera de grado: Ingeniería Mecatrónica
Autoridades académicas y gubernamentales destacaron la flamante propuesta de formación que busca articular las necesidades tecnológicas con el sector industrial. Fue este lunes durante la ceremonia de presentación de la carrera que tendrá su primera cohorte en 2027.
La Ingeniería Mecatrónica -cuya inscripción abre desde ahora hasta febrero- tendrá una duración de 5 años y formará profesionales capaces de diseñar y desarrollar máquinas, productos y sistemas tecnológicos inteligentes. También incorporará un título intermedio de 3 años en Sistemas de Automatización y Control Aplicado.
El dato que atraviesa la presentación es que pasaron 28 años desde la última incorporación de una carrera de grado en la Facultad Regional. De esta manera, a sus 5 ingenierías se suma ahora una sexta, además de sus tecnicaturas y carreras de posgrado.
“Es un día histórico porque tener una oferta nueva para nuestra región es sumamente importante”, destacó el decano de la UTN Santa Fe, Alejandro Tóffolo, durante el acto de presentación realizado en el Auditorio, a la vez que puso el foco en el trabajo realizado durante los últimos meses para concretar la propuesta.
Tóffolo también explicó que la incorporación de un título intermedio fue una recomendación de la Secretaría de Políticas Universitarias nacional y responde a una realidad frecuente entre los estudiantes de ingeniería: muchos comienzan a trabajar en empresas durante los últimos años de la carrera y encuentran dificultades para sostener simultáneamente la actividad laboral y los estudios.
“Esta creación del título intermedio lo veo como una virtud de la universidad”, sostuvo, al señalar que permitirá que quienes deban interrumpir sus estudios puedan hacerlo contando con una certificación universitaria y, posteriormente, retomar el trayecto hacia el título de ingeniero.
El decano también destacó que la propuesta busca profundizar la integración entre la universidad y el sector productivo para que la formación responda a las demandas tecnológicas de las empresas y, al mismo tiempo, genere nuevas oportunidades para los estudiantes. Y mencionó el modelo de Alemania como ejemplo de sinergia: “Hay talleres y laboratorios académicos dentro de las industrias”.
Nuevo perfil profesional
Desde el gobierno nacional, el secretario nacional de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, participó del acto mediante videoconferencia y destacó la necesidad de actualizar la oferta académica frente a los cambios tecnológicos. “Hay un mundo que está cambiando, y los cambios que se están produciendo son tan grandes y tienen una velocidad que nunca antes se vio”, sostuvo. En ese sentido, remarcó la importancia de fortalecer las ingenierías y tecnicaturas vinculadas con las nuevas tecnologías y señaló que la formación de profesionales será clave para afrontar desafíos vinculados con la robótica, las telecomunicaciones y el desarrollo tecnológico.
También vía virtual, el rector de la UTN, Rubén Soros, destacó el carácter histórico de la decisión y el trabajo conjunto entre la Facultad Regional Santa Fe, la Universidad y las autoridades nacionales. “La región Centro es muy importante en el sistema productivo de nuestro país, y obtener una oferta académica de este nivel después de 28 años es histórico realmente”, afirmó. Y trajo a colación el Triángulo de Sábato, en que "es necesario que el Estado, la infraestructura científico-tecnológica y el sector productivo, estén relacionados fuertemente de manera permanente".
Mirar el futuro
Por su parte, la secretaria Académica de la UTN Santa Fe, Gabriela Álvarez, subrayó tanto el carácter estratégico de la nueva propuesta -en conjunto con otras carreras nacionales clave- como la necesidad de anticiparse a los cambios: “No estamos pensando solamente en las necesidades del presente, estamos mirando hacia dónde va el mundo, hacia procesos productivos cada vez más automatizados, digitalizados e inteligentes”.
El coordinador de la nueva carrera, Matías Orué, hizo hincapié en el perfil interdisciplinario que tendrá la formación. “Una solución tecnológica difícilmente puede ser desarrollada desde una sola disciplina. Aquí aparece el verdadero sentido de la Mecatrónica”, explicó. Según planteó, la carrera apunta a formar profesionales capaces de integrar saberes y comprender los sistemas tecnológicos como un todo, más allá de los límites de cada especialidad. “Queremos que quienes cursen esta carrera aprendan a hacer, que puedan diseñar, construir, medir, programar, ensayar, analizar resultados y volver a empezar”, amplió.
Durante el acto, el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, destacó el impacto que la nueva ingeniería pueda tener “para una ciudad que también va en el camino de querer ser innovadora y moderna”.
Entre los presentes se encontraba el diputado nacional Pablo Farías; el senador provincial Julio Garibaldi; el rector de la Universidad Católica de Santa Fe, Eugenio Martín de Palma; el intendente de Recreo, Omar Colombo; concejales, autoridades, alumnos y egresados de la UTN Santa Fe.
Duración y contenidos
La Ingeniería Mecatrónica tendrá una carga total de 3.886 horas reloj. El plan de estudios comienza con asignaturas como Análisis Matemático, Álgebra, Física, Informática e Introducción a la Ingeniería, y avanza hacia contenidos específicos como Control Automático, Electrónica, Programación, Autómatas, Robótica, Inteligencia Artificial, Automatismos Industriales y Control y Sistemas.
La carrera -que cuenta con evaluación favorable de la Coneau, reconocimiento oficial y validez nacional- también contempla una práctica supervisada, para que los estudiantes puedan aplicar sus conocimientos en ámbitos productivos, de servicios o proyectos vinculados con el medio, y culmina con un Proyecto Final orientado a resolver problemáticas reales mediante soluciones de ingeniería.
Además, la propuesta ofrece un título intermedio de Técnico/a Universitario/a en Sistemas de Automatización y Control Aplicado, que se obtiene al aprobar hasta tercer año y comprende 2.088 horas reloj. Esta formación permite desempeñarse en la implementación, operación y mantenimiento de sistemas automatizados, así como en la programación y configuración de equipos, montajes y puestas en marcha de procesos.