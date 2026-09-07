Acto de lanzamiento

Después de 28 años, la UTN Santa Fe suma una nueva carrera de grado: Ingeniería Mecatrónica

Autoridades académicas y gubernamentales destacaron la flamante propuesta de formación que busca articular las necesidades tecnológicas con el sector industrial. Fue este lunes durante la ceremonia de presentación de la carrera que tendrá su primera cohorte en 2027.