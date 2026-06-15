Con miras al 2027

Aspirantes a ingeniería podrán realizar el seminario de ingreso a la UTN en Gálvez sin viajar a Santa Fe

Por primera vez, la facultad regional dictará en esa ciudad del Dpto. San Jerónimo el curso de nivelación para aspirantes a las carreras de ingeniería. La propuesta permitirá que jóvenes de toda la región realicen el ingreso cerca de sus hogares. Además, continúan abiertas las inscripciones a la UTN.