La ciudad de Gálvez dará un paso en materia educativa a partir del segundo semestre de este año: por primera vez será sede del curso de nivelación para los aspirantes a las carreras de ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Santa Fe. La propuesta se desarrollará en la extensión áulica local (que funciona en la Escuela de Educación Técnica N° 456) y permitirá que estudiantes de toda la región puedan realizar el seminario de ingreso sin necesidad de trasladarse hasta la capital provincial.
Aspirantes a ingeniería podrán realizar el seminario de ingreso a la UTN en Gálvez sin viajar a Santa Fe
Por primera vez, la facultad regional dictará en esa ciudad del Dpto. San Jerónimo el curso de nivelación para aspirantes a las carreras de ingeniería. La propuesta permitirá que jóvenes de toda la región realicen el ingreso cerca de sus hogares. Además, continúan abiertas las inscripciones a la UTN.
El anuncio fue realizado por el decano de la UTN Santa Fe, Alejandro Tóffolo, quien la semana pasada estuvo en esa ciudad para encontrarse con las entidades de la región. Destacó el carácter innovador de la iniciativa y las expectativas que genera en las localidades del centro provincial.
"Vamos a hacer el dictado del curso de ingreso para la universidad, que es el curso de nivelación que se hace con nuestros estudiantes durante los días sábados, con docentes de Gálvez y con personal de la ciudad", explicó Tóffolo.
El Seminario de Ingreso 2027 contempla distintas modalidades. El trayecto presencial se desarrollará entre agosto y noviembre de este año, con cursado los sábados por la mañana. Además, habrá una modalidad virtual sincrónica entre septiembre y noviembre, una instancia de exámenes libres con clases de consulta y un trayecto intensivo durante febrero de 2027 para quienes se inscriban sobre el cierre del período.
El decano señaló que se trata de una experiencia piloto que busca acercar la universidad a los jóvenes del interior y facilitar el acceso a los estudios superiores. "Es un desafío importante porque esto implica que las familias no tengan que mover a los chicos o chicas hasta Santa Fe para hacer el curso de ingreso", remarcó.
Según explicó a El Litoral, actualmente se encuentra en marcha el proceso de selección de los docentes que estarán a cargo del dictado de las clases en la extensión áulica galvense.
La iniciativa despertó interés no sólo en Gálvez sino también en localidades vecinas. "Hoy estuvimos con presidentes comunales de toda la zona de influencia y la verdad que se mostró mucho interés", sostuvo. En la presentación, el decano mencionó que hay un gran interés, por ejemplo, del empresariado de Pérez de que sus jóvenes estudien ingenierías y propenden al desarrollo industrial de la zona.
Incluso, comentó que se analiza coordinar esfuerzos entre municipios, comunas e instituciones intermedias para facilitar el traslado de los estudiantes. "Se habló inclusive de coordinar esfuerzos entre distintas localidades para ayudar a que estos chicos puedan ir hasta Gálvez y cursar el cursillo", indicó.
Servirá para cualquier facultad de todo el país
Tóffolo destacó además que el seminario de ingreso que se cursará en Gálvez tendrá validez para todas las facultades regionales de la UTN del país. "Este cursillo de ingreso que hacemos en Gálvez le puede servir a los chicos para cualquiera de las facultades regionales de la UTN que quieran hacer", afirmó.
De esta manera, quienes tengan previsto estudiar ingeniería en Santa Fe, Rosario u otra sede de la universidad tecnológica podrán realizar la instancia de nivelación cerca de sus hogares y luego continuar sus estudios en la facultad elegida.
"Todos los actores de la sociedad de Gálvez están muy entusiasmados para ver si esto realmente puede ser aprovechado por los chicos de la zona", agregó el decano.
Inscripciones abiertas al ingreso 2027
La UTN Facultad Regional Santa Fe mantiene abierto desde el 1 de junio el período de inscripción para las carreras que comenzarán en 2027. El trámite permanecerá habilitado hasta el 1 de febrero del próximo año y puede realizarse de manera completamente online.
La oferta académica incluye las ingenierías Civil, en Energía Eléctrica, Industrial, Mecánica y en Sistemas de Información. También se encuentran disponibles la Tecnicatura Universitaria en Tecnología de la Información y la Tecnicatura Universitaria en Mecatrónica.
Desde la facultad remarcaron que la formación en ingeniería y tecnología mantiene una alta demanda de profesionales tanto en el sector público como privado, a nivel nacional e internacional, por lo que consideran que las carreras ofrecidas cuentan con amplias perspectivas de inserción laboral.
Consultas e informes
La inscripción se realiza ingresando a www.frsf.utn.edu.ar y completando el formulario en el portal de INGRESO 2027. Por dudas o asistencia, dirigirse a atención presencial/telefónica: Oficina de Ingreso (Lavaisse 610, Santa Fe); Teléfono: (0342) 4601579 interno 1405; de lunes a viernes de 10 a 19. Toda la información detallada y acceso a formularios en: [email protected]