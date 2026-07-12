El Ministerio de Salud de la Nación puso en marcha un nuevo sistema que permitirá a los egresados de carreras de la salud tramitar la matrícula nacional al mismo tiempo que solicitan la expedición del título universitario. Si bien la medida busca reducir tiempos y simplificar los trámites administrativos, desde la Universidad Nacional del Litoral explicaron que en Santa Fe no modifica el esquema vigente para ejercer la profesión, ya que la matriculación provincial es competencia de los colegios profesionales.
Nación habilitó el trámite de la matrícula de Medicina junto con el título: ¿Qué alcance tiene en Santa Fe?
La medida nacional busca reducir tiempos y eliminar trámites duplicados para las universidades que adhieran. No obstante, en Santa Fe el sistema de matriculación provincial no se modifica y continuará siendo competencia de los colegios profesionales.
La iniciativa fue creada mediante la Resolución 674/2026 y establece un Sistema de Trámite Automático de los Profesionales de la Salud, de adhesión voluntaria para las universidades y también optativo para los graduados. De esta manera, quienes estudien en instituciones que se sumen al sistema podrán solicitar la matrícula nacional en forma simultánea con la emisión del título de grado. La novedad de esta semana es la firma de un convenio de Capital Humano con Ricardo Znaidak, presidente de la Asociación de Facultades de Ciencias Médicas de la República Argentina para motorizar la medida.
Consultado al respecto, el decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNL, Matías Candioti Busaniche, explicó que las facultades todavía analizan el alcance de la medida y aclaró que no tendrá un impacto directo sobre el ejercicio profesional en la provincia.
"Tomamos conocimiento por un twit que vimos hace un par de semanas. Y, a partir de allí, nos pusimos a investigar un poco más. Lo tratamos en la reunión mensual que tenemos todos los decanos de las facultades de Medicina de las universidades públicas", señaló.
Qué cambia
Según explicó el decano, la novedad consiste en incorporar la posibilidad de solicitar la matrícula nacional durante el mismo trámite de expedición del título universitario. "Hoy esa matrícula ya se puede gestionar desde la página web del Ministerio de Salud. Lo que cambia es que el egresado podrá pedirla al mismo tiempo que tramita el título, siempre que la universidad adhiera al sistema", indicó.
No obstante, advirtió que todavía existen dudas sobre la implementación tecnológica."La verdad es que todavía no sabemos si ya están interoperando los sistemas del Ministerio de Salud con los de la Secretaría de Educación, porque son dos organismos distintos. Eso todavía no lo hemos discutido internamente", sostuvo.
Además, recordó que la adhesión será voluntaria para cada universidad. "Esto no es obligatorio para las universidades. Cada una podrá definirlo en el marco de su autonomía. Tampoco es obligatorio para el graduado, porque el que quiera podrá seguir gestionando la matrícula nacional directamente desde la web del Ministerio", remarcó.
Matrícula provincial
El principal punto que diferencia la situación santafesina del nuevo sistema nacional es que la matrícula necesaria para ejercer en la provincia depende de los colegios profesionales. "La matrícula nacional sirve para trabajar en institutos u hospitales nacionales o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero acá, en la provincia de Santa Fe, los profesionales tienen que matricularse en los colegios profesionales, que tienen sus propios requisitos. Eso va a continuar exactamente igual", explicó Candioti Busaniche.
Incluso señaló que actualmente un profesional puede contar con ambas matrículas. "Esto es algo que hoy ya existe. Uno puede tener una matrícula nacional, una matrícula provincial o las dos", precisó.
Beneficio administrativo
Desde la Facultad de Ciencias Médicas consideran que el nuevo sistema representa una mejora administrativa, aunque de alcance limitado para quienes ejercerán en Santa Fe. "Va a ser un beneficio porque evita una gestión duplicada y puede reducir algunos tiempos administrativos, pero no modifica las competencias registrales de los colegios profesionales", concluyó el decano.
Mientras tanto, la UNL continuará evaluando si adhiere al nuevo mecanismo antes de fin de año, cuando comienza el período de mayor egreso de estudiantes que finalizan la Práctica Final Obligatoria (PFO) y necesitan iniciar los trámites para obtener su título profesional.