La UNESCO visitó Santa Fe para conocer el Plan Raíz, el programa que revoluciona la alfabetización
La vicegobernadora y el ministro Goity acompañaron a los funcionarios del ente internacional que visitaron Rosario para conocer la implementación de esta iniciativa, recorrer instituciones escolares y espacios municipales. "Se percibe un fuerte compromiso de todos los actores involucrados en este proceso de cambio”, destacaron desde el organismo.
Los funcionarios del ente internacional participaron de reuniones y recorrieron instituciones escolares.
La comitiva, encabezada por la vicegobernadora Gisela Scaglia y el ministro de Educación, José Goity, incluyó a Martín Benavides, director del IIPE UNESCO, y Alejandra Cardini, jefa de oficina para América Latina y el Caribe del organismo.
Durante su estadía, los funcionarios del ente internacional participaron de reuniones, recorrieron instituciones escolares y visitaron espacios educativos municipales, lo que les permitió observar la aplicación del plan en el territorio y dialogar con docentes, directivos y supervisores.
El Plan Raíz, fue el eje de la reciente visita de una delegación de la UNESCO a Rosario.
Un plan que busca transformar la educación
En el encuentro inicial en la sede de Gobernación en Rosario, las autoridades del Ministerio de Educación explicaron los objetivos y lineamientos del Plan Raíz, destacando su rol clave para garantizar aprendizajes sólidos.
Posteriormente, la visita a la Escuela Nº 1005 “María de los Ángeles Rodríguez de Rosas” les permitió a los representantes de la UNESCO constatar la aplicación práctica del programa en las aulas.
Gisela Scaglia enfatizó la importancia de la visita: “Nos da la posibilidad de mostrar el modelo que estamos construyendo en Santa Fe y articular con referentes de otras partes del mundo. Pudimos ver y dialogar sobre los resultados del Plan Raíz, que permite que nuestros chicos aprendan a leer y a escribir, interpretando con su propia mirada el mundo que les toca transitar”.
Por su parte, el ministro José Goity manifestó su orgullo por la visita: “Pudimos exponer el alcance del Plan Raíz y también el proceso de ordenamiento del sistema educativo provincial. El objetivo es aprovechar de manera eficiente todos los recursos disponibles para lograr mejores aprendizajes”.
El funcionario también valoró el recorrido por la Isla de los Inventos y el Jardín de los Niños, destacándolos como “modelos de excelencia” en la ciudad de Rosario.
La comitiva, fue encabezada por Gisela Scaglia y José Goity.
UNESCO valoró el compromiso santafesino
Desde la UNESCO, Martín Benavides reconoció el esfuerzo santafesino: “Vinimos a conocer este gran esfuerzo que está realizando Santa Fe para mejorar la alfabetización a través del Plan Raíz. Hemos escuchado, dialogado y aportado sugerencias para fortalecer lo que ya están haciendo. Lo que se percibe es un fuerte compromiso de todos los actores involucrados en este proceso de cambio”.
En esta línea, resaltó que “la confianza es un elemento esencial en toda reforma educativa”, una cualidad que, según él, observó entre docentes, directivos y funcionarios de la provincia.
Alejandra Cardini también expresó su satisfacción por la visita: “Fue un gusto visitar Rosario y ver cómo se implementa el Plan Raíz. Desde el IIPE acompañamos a los gobiernos en la planificación e implementación de políticas, y ver este proceso en el territorio resultó muy enriquecedor”.
La visita de la delegación de la UNESCO a Santa Fe consolida el reconocimiento internacional al trabajo que se está llevando a cabo en la provincia para mejorar la calidad educativa.
El Plan Raíz se presenta como una política pública destacada, con el foco puesto en asegurar que los niños y niñas de toda la provincia accedan a mejores oportunidades de aprendizaje desde los primeros años de su formación.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.