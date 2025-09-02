Encuentro en Rosario

La UNESCO visitó Santa Fe para conocer el Plan Raíz, el programa que revoluciona la alfabetización

La vicegobernadora y el ministro Goity acompañaron a los funcionarios del ente internacional que visitaron Rosario para conocer la implementación de esta iniciativa, recorrer instituciones escolares y espacios municipales. "Se percibe un fuerte compromiso de todos los actores involucrados en este proceso de cambio”, destacaron desde el organismo.