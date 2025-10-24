TecnoMate 2025: programación, disfraces y cuatro horas de pura adrenalina lógica
Entre el ruido de teclas, los trajes divertidos y los algoritmos en las pantallas, la competencia es un espacio donde confluyen la lógica, la creatividad y el compañerismo. Este año se realizó la 13° edición.
"A rockearla". Disfrazados del grupo Kiss, el equipo resolvía problemas de programación. Foto: Manuel Fabatía
Entre cables, pantallas y mucha concentración, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Santa Fe volvió a convertirse en el epicentro de la programación competitiva. La edición número 13° de TecnoMate, el tradicional torneo de la facultad regional, reunió este viernes por la tarde a 240 chicos y chicas para resolver -en equipos de tres- desafíos de código, algoritmos y lógica en una competencia donde el ingenio y la diversión pesan tanto como el resultado.
"Están todas las mesas completas", cuenta entusiasmado Daniel Ambort, profesor de Programación Competitiva de la UTN Santa Fe y coordinador del encuentro. "Son 240 chicos que están participando. Son de Santa Fe, de Rosario, de Esperanza, de la UNL, de escuelas secundarias, en cuatro niveles de la competencia", detalló, mientras se paseaba entre las mesas con notebooks, pizarras y papeles.
Los participantes se dividen por experiencia: estudiantes de secundaria, de primer y segundo año de Ingeniería, y un cuarto grupo llamado "libres", reservado para los más experimentados. "El nombre del nivel es el de la materia que cursan en ese año: 'algoritmos' en primero, 'paradigmas' en segundo, y el 'nivel libre' para los que ya saben más de programación competitiva", explicó el coordinador.
Divididos en equipos de tres, en el gimnasio cubierto de la UTN había 240 chicos y chicas. Foto: Manuel Fabatía
A mitad de la tarde, los nervios y el cansancio se mezclaban con la concentración. Aún faltaban dos horas para terminar. "Comenzamos a las 14 y van a estar hasta las 18 horas. Hay equipos que ya tienen cuatro problemas resueltos, muchos tienen tres. Tienen 14 para divertirse. Con suerte, van a llegar a resolver 8, 9 ó máximo 10", comentó el profesor.
No obstante, aclaró que el espíritu de TecnoMate va mucho más allá de la competencia. "El objetivo no es puramente competitivo. Queremos que vean que puede ser divertido resolver problemas con sus compañeros durante cuatro horas", dijo. Y añadió: "Queremos que los chicos que vienen de la secundaria se vayan contentos porque pudieron resolver varios problemas. Que vean que hay mucha gente que disfruta haciendo esto. La intención es acercarlos a la facultad y a la carrera".
Disfrazados y concentrados
A diferencia del ambiente solemne que suelen tener las competencias de programación, en TecnoMate los equipos compiten disfrazados. En el estadio cubierto de la UTN había cowboys, minions, grupos rockeros, deportivos, princesas, entre otros.
TecnoMate en la UTN. Foto: Manuel Fabatía
"Las competencias de programación suelen ser en un ambiente muy minimalista, muy 'nerd', y eso no siempre es atractivo para quien lo ve de afuera", comentó Ambort. "Por eso les pedimos que se disfracen. Al principio costaba, pero ahora ya no: se entusiasman. Muchos equipos pasan meses pensando de qué se van a disfrazar, y entienden que la idea es divertirse también con eso".
En una de las mesas, Tomás, de Santa Fe, y Juan Martín, de Chajarí, estudiantes de Ingeniería en Sistemas, ya llevaban cuatro problemas resueltos. Entre risas reconocieron que el desafío es intenso. "¿Están disfrutando o padeciendo la competencia?", preguntó El Litoral. "Un poco de ambas", respondieron casi al unísono. "Estuvimos media hora para resolver un código y era un 1; hay que leer bien, pero igual estamos por encima del promedio de resolución", contaron.
Un par de mesas más allá, Ana, de Esperanza, junto a Marcos, revisaban el código una y otra vez. La estudiante está en 4to año de Ingeniería en Sistemas y ya participó tres veces en TecnoMate. "Más o menos difícil. Nos anotamos para divertirnos un rato y salir de la rutina de la facultad. Se ven otros problemas acá", dijo, con la calma de quien ya sabe que lo importante es el proceso, no solo el resultado.
Los "minions" vinieron a Santa Fe a resolver problemas de programación. ¿Se les entenderá algo? Foto: Manuel Fabatía
Santa Fe, sede nacional de la programación competitiva
Mientras los chicos seguían concentrados, el profesor Daniel Ambort anticipó una noticia que entusiasma al ámbito tecnológico: por primera vez, la competencia nacional de Programación Competitiva -que reúne a los mejores equipos universitarios del país- se realizará fuera de Buenos Aires y tendrá sede en la UTN Santa Fe.
"El 8 de noviembre vamos a tener los mejores competidores de programación competitiva de Buenos Aires, Córdoba, La Plata, vendrán todos a competir acá", adelantó el profesor. "De ahí clasifican para la competencia latinoamericana en Chile el año que viene", agregó.
La decisión de trasladar la competencia al interior fue, según Ambort, parte de una apertura del circuito. "El año pasado se decidió salir de la UBA para convocar a otras universidades, y se hizo en La Matanza. Este año se habló de Rosario, Córdoba y Santa Fe, y por algún motivo quedamos nosotros. Es probable que no se repita el año que viene, así que está bueno poder tenerla ahora", celebra.
