Llegó ese momento del año: el lineup está revelado y ya se puede empezar a soñar con Lollapalooza Argentina 2027. Después de 12 años haciendo historia junto al público argentino, DF Entertainment, C3 Presents y Perry Farrell presentan la impresionante grilla de la edición que tendrá lugar el 12, 13 y 14 de marzo de 2027 en el Hipódromo de San Isidro.
Lollapalooza Argentina 2027: diez figuras al frente de la grilla
Con Travis Scott, Charli xcx, The Killers, Tini, David Guetta, Queens of the Stone Age, The Neighbourhood, Rawayana, Fontaines DC y Sombr en la primera línea del cartel, el festival asegura tres jornadas a la altura de su propia historia. El pop, el rock, el hip hop y la electrónica vuelven a encontrarse en un cartel que también reserva un lugar destacado para el talento local.
Con tres jornadas de música y un cartel que vuelve a reunir artistas fundamentales de distintas generaciones y escenas, Lollapalooza Argentina reafirma el lugar que se ganó como el evento imperdible para todos los amantes de la música de la región.
Presentada por Personal, al frente de esta edición estarán Travis Scott, Charli xcx, The Killers, Tini, David Guetta, cinco nombres de enorme peso para liderar una nueva entrega del festival.
Figuras del momento
Travis Scott llega como una de las figuras determinantes del hip-hop y rap global; Charli xcx, consolidada como una de las fuerzas más influyentes y disruptivas del pop contemporáneo; y The Killers, con un repertorio que reúne algunos de los grandes himnos del rock de las últimas dos décadas.
A ellos se suman Tini, la argentina que se convirtió en figura central del pop y llega tras la expansión internacional de “Futttura”, el ambicioso proyecto con el que recorrió distintas etapas de su carrera y agotó fechas a ambos lados del Atlántico.
También David Guetta, referente indiscutido de la electrónica global, que continúa llevando sus shows a escala de estadio tras el monumental despliegue de “The Ultimate Monolith Show”.
La primera línea se completa con Queens of the Stone Age, que regresa a la Argentina después de nueve años; The Neighbourhood, de vuelta con su inconfundible cruce de rock alternativo y pop oscuro; Rawayana, la banda venezolana que continúa en plena expansión internacional.
También Fontaines D.C., convertidos en una de las bandas esenciales del rock contemporáneo, traerá al festival la intensidad que los convirtió en un fenómeno en vivo y Sombr, una de las revelaciones del pop de los últimos años que visitará el país por primera vez a hacer sonar en vivo hits como “Back to friends” o “Undressed”.
Lineup completo
Travis Scott - Charli xcx - The Killers - Tini - David Guetta - Queens Of The Stone Age - The Neighbourhood - Rawayana - Fontaines D.C. - Sombr - The Prodigy - Dillom - Malcolm Todd - Geese - Cage The Elephant - Dominic Fike - Raye - Lola Young - Slayyyter - Adéla - Un Poco de Ruido - Marlon Hoffstadt - Four Tet - Angine De Poitrine - Tomora - K4o
Leon Bridges - Usted Señalemelo - Boys Noize - Snow Strippers - Carlita - Sammy Virji - Ninajirachi - Julia Wolf - Die Spitz - Yorghaki - The Avalanches - Rivo - Boy Harsher - Mateo Dufour Live - Amaia - Midnight Generation - Mind Enterprises - Ayybo - Juan Hansen Live - Violet Grohl - Ela Taubert - Enzocerobulto - Juana Rozas
Francisca Valenzuela - Broke Carrey - Princesa Alba - Lolu Menayed - Folgar - Tiga - Santos Bravos - Daniela Spalla - Kchiporros - Natalia Lacunza - Zé Pequeña - Sofia Mora - Dandára - Joaco Burgos - Ara - Palo - Fabrizio - Mai Lawson - Hana Fox - Varese - Sol Porro - Hellolola - Molle - Pato Mallet - Las Sombras - La Ramona
El resto del lineup confirma que hay mucho más para disfrutar, volver a vivir y descubrir: The Prodigy, leyendas de la electrónica británica que llevarán al Hipódromo su explosiva combinación de rave, punk y breakbeat; Dominic Fike llegará con “How to Quit Smoking”, su tercer disco, previsto para fines de este octubre.
Raye, una de las voces británicas más celebradas de los últimos años, llegará con su segundo álbum, “This Music May Contain Hope” bajo el brazo; y Cage the Elephant volverá con la potencia de su rock alternativo.
También estarán Leon Bridges, con su mirada contemporánea sobre el soul y el R&B; Lola Young, una de las voces que renovaron el pop británico; y Geese, protagonistas del nuevo impulso del rock neoyorquino. La música electrónica tendrá además un recorrido propio con Four Tet, Marlon Hoffstadt, Boys Noize, Sammy Virji, Tiga, Carlita y Ninajirachi, entre muchos otros.
De locales
La escena argentina tendrá una presencia que atraviesa toda la grilla. Además del debut de Tini en Lollapalooza en lo más alto del cartel, Dillom llegará con “La nueva violencia”, su tercer álbum, una nueva mutación artística que profundiza su alejamiento del trap y abre el juego hacia el post-punk, el rock, la new wave y la electrónica.
Usted Señalemelo llevará al festival “Términos & Condiciones”, su cuarto álbum y el giro más electrónico de su carrera, donde el trío cruza synth pop, experimentación y pulso de pista; K4os, la energía de una nueva generación del pop local; y Un Poco de Ruido, el fenómeno que renovó la conversación alrededor de la cumbia argentina.
A ellos se suman Broke Carrey, Juana Rozas, Lolu Menayed, enzocerobulto, Mateo Dufour, Juan Hansen, Zé Pequeña, Sofia Mora y Las Sombras, entre muchos otros nombres que muestran la diversidad y vitalidad de la música hecha en el país.
En pantalla
#LollaAR se podrá ver en vivo en Argentina, Uruguay y Paraguay mediante el streaming de Flow, que acompañará las tres jornadas con la transmisión de los shows de los diferentes escenarios y contenidos exclusivos para vivir la experiencia también desde casa.
Con 12 ediciones en Argentina, Lollapalooza sigue demostrando porqué marzo tiene una cita obligada en el calendario musical. La llegada de grandes figuras internacionales, los regresos esperados, los debuts y una selección que mantiene el descubrimiento como parte fundamental de la experiencia confirman una fórmula que se renueva cada año.
El 12, 13 y 14 de marzo de 2027, el Hipódromo de San Isidro volverá a ser el epicentro de la música en vivo de la región.