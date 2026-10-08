12, 13 y 14 de marzo

Lollapalooza Argentina 2027: diez figuras al frente de la grilla

Con Travis Scott, Charli xcx, The Killers, Tini, David Guetta, Queens of the Stone Age, The Neighbourhood, Rawayana, Fontaines DC y Sombr en la primera línea del cartel, el festival asegura tres jornadas a la altura de su propia historia. El pop, el rock, el hip hop y la electrónica vuelven a encontrarse en un cartel que también reserva un lugar destacado para el talento local.