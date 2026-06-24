Los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores de la exitosa serie “Stranger Things”, ya tienen definido su primer gran proyecto bajo el acuerdo exclusivo de cuatro años que firmaron con Paramount tras concluir su etapa en Netflix.
Nueva etapa para los Duffer: Paramount, una película secreta y el futuro de "Stranger Things"
Tras cerrar su exitoso vínculo con Netflix, Matt y Ross Duffer inician un nuevo ciclo creativo junto al histórico estudio. Mientras preparan una superproducción para cines prevista para 2028, la cancelación de “The Boroughs” y la expansión del universo de su serie emblemática marcan un momento de transición para los hermanos.
Se trata de una película aún sin título ni detalles argumentales revelados, cuyo estreno está previsto para el 3 de noviembre de 2028. La elección de la fecha no es casual: coincide con uno de los fines de semana más codiciados por la industria cinematográfica estadounidense, en la antesala del feriado de Acción de Gracias, un período históricamente asociado a grandes éxitos de taquilla.
El proyecto marcará además el regreso de los Duffer a la dirección cinematográfica más de una década después de su debut con “Hidden”, el thriller de ciencia ficción estrenado en 2015 y protagonizado por Alexander Skarsgård y Andrea Riseborough.
El salto definitivo
La nueva película será también la primera producción cinematográfica de Upside Down Pictures, la compañía fundada por los hermanos en 2022 junto a su socia y presidenta, Hilary Leavitt (ex directiva de BBC America, MRC y Hulu).
Hasta ahora, la productora había concentrado su actividad en televisión y teatro. Entre sus proyectos más destacados figura la quinta y última temporada de “Stranger Things” y la exitosa obra teatral “Stranger Things: The First Shadow”.
La precuela, escrita por Kate Trefry a partir de una historia desarrollada junto a los Duffer y Jack Thorne, explora la juventud de Henry Creel antes de convertirse en Vecna. Tras su estreno en el West End londinense en 2023, la producción llegó a Broadway en 2025, donde obtuvo cuatro premios Tony y consolidó la expansión de la franquicia más allá de la televisión.
Cambio de prioridades
La transición hacia Paramount coincide con un revés reciente para los Duffer. Netflix decidió cancelar “The Boroughs: Jubilación rebelde” apenas un mes después de su estreno.
La serie, creada por Jeffrey Addiss y Will Matthews y producida ejecutivamente por los hermanos, propuso una combinación de ciencia ficción, comedia y terror protagonizada por un grupo de jubilados que enfrentaban una amenaza extraterrestre en Nuevo México. Su elenco incluye a Alfred Molina, Alfre Woodard, Geena Davis y Bill Pullman.
Aunque la serie recibió críticas positivas, diversos medios especializados señalaron que los costos de producción y los discretos resultados de audiencia influyeron en la decisión de Netflix. A ello se sumó el nuevo compromiso profesional de los Duffer con Paramount, que obligará a los realizadores a concentrar buena parte de sus esfuerzos en el desarrollo de su futura película.
La cancelación sorprendió especialmente porque la plataforma ya había comenzado a planificar una segunda temporada e incluso evaluaba producir varias entregas de manera consecutiva.
“Stranger Things” se expande
Pese a su alejamiento de Netflix como socios principales, los Duffer no abandonarán por completo el universo de “Stranger Things”. La franquicia continúa siendo una de las propiedades intelectuales más valiosas de la plataforma y ya cuenta con varios proyectos derivados en desarrollo.
Entre ellos se encuentra la serie animada “Stranger Things: Relatos del 85”, así como la futura adaptación audiovisual de “The First Shadow”. También se encuentran en preparación nuevos spin-offs ambientados en el universo de Hawkins, aunque los propios Duffer adelantaron que buscarán explorar historias independientes y personajes inéditos, evitando replicar el modelo de universos interconectados utilizado por otras grandes franquicias.
Todo indica que Matt y Ross Duffer asumirán en adelante un rol más ligado a la supervisión creativa y la producción, delegando tareas de dirección y showrunning para concentrarse en sus nuevos proyectos cinematográficos.
Un nuevo capítulo
La alianza con Paramount representa un cambio estratégico para los hermanos Duffer. Después de convertir “Stranger Things” en un fenómeno cultural global, ahora buscan trasladar su experiencia en la creación de mundos fantásticos a producciones concebidas específicamente para las salas de cine.
Mientras el misterio rodea a su próxima película, la cancelación de “The Boroughs” y la continuidad de los proyectos derivados de “Stranger Things” reflejan el cierre de una etapa y el comienzo de otra. Con una fecha de estreno ya fijada para 2028 y el respaldo de uno de los grandes estudios de Hollywood, los Duffer se preparan para dar el salto más ambicioso de su carrera.