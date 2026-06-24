Expectativa

Nueva etapa para los Duffer: Paramount, una película secreta y el futuro de "Stranger Things"

Tras cerrar su exitoso vínculo con Netflix, Matt y Ross Duffer inician un nuevo ciclo creativo junto al histórico estudio. Mientras preparan una superproducción para cines prevista para 2028, la cancelación de “The Boroughs” y la expansión del universo de su serie emblemática marcan un momento de transición para los hermanos.