Agenda eclipsada por el escándalo de las vacunas y la condena a Báez

La repercusión de la “vacunación VIP” en el ministerio de Salud, que derivó en la salida de González García, y el fallo contra Lázaro Báez, que comprometió la situación judicial en las causas por corrupción del oficialismo, deslucieron la semana del gobierno de Alberto Fernández. El presidente manejaba un discurso de tono dialoguista, en pos de lograr acuerdos para la vuelta de las clases presenciales y la reactivación económica en el país, pero los eventos de esta semana relegaron todos los demás temas; incluso en su viaje a México, donde fue recibido con críticas por su par López Obrador.

“Lo sucedido no puede avalarse”

El presidente sostuvo que “lo sucedido en el Ministerio de Salud fue un hecho que, aunque excepcional, no puede avalarse", en referencia a la aplicación de la vacuna contra el coronavirus a un listado de personas del círculo político. Por ello, le encomendó a la nueva ministra, Carla Vizzotti, que "protocolice al máximo el suministro y aplicación de vacunas", para lo que se elaboró una Sistema de Monitoreo sobre el sistema.

“En Santa Fe no hubo vacunatorio VIP”

Tras el escándalo nacional, el gobierno provincial desmenintió que en Santa Fe haya existido un circuito paralelo de inoculaciones, luego de que diputados de la bancada opositora ingresaron un detallado pedido de informes sobre la gestión del plan de vacunas en la provincia. En tanto, el gobernador Omar Perotti afirmó que llevará a la Justicia una denuncia periodística cuya información involucra al mandatario y a familiares suyos.

ÁREA METROPOLITANA

Casa de Sor Josefa, un patrimonio a punto de perderse

Foto: Flavio Raina

Una ley la declara Monumento Histórico Provincial y un decreto municipal Edificio de Interés Cultural de la ciudad, pero hace años que sigue abandonada. Ante su postergada restauración, El Litoral vuelve a poner en agenda pública un tema que amenaza pasar al olvido: el estado de abandono de la antigua casa de Sor Josefa, una edificación con alto valor patrimonial de la ciudad, que parece estar a punto de perderse.

Proyecto habitacional en playa Los Alisos de barrio El Pozo

Sobre la orilla de la laguna Setúbal, equipos de encuestadores y asistentes sociales de la Agencia Santa Fe Hábitat y de Hábitat de la Provincia realizaron un relevamiento, en pos de determinar la cantidad de personas que viven en condiciones precarias y de manera irregular. El objetivo es contar con una radiografía para concretar un proyecto de integración sociourbana que los incluya y, a su vez, liberar una zona que por sus condiciones de riesgo hídrico, no debe ser habitada.

Un santafesino al estudio del Megaterio más antiguo hallado

El Megaterio fue un perezoso terrestre de tamaño descomunal, alcanzando hasta 5 metros de longitud y 6 toneladas de peso. Un fósil de este animal fue encontrado en la orilla de San Eduardo del Mar, cerca de Miramar. Del equipo de investigación, participa el Dr. Diego Brandoni, investigador del CONICET Santa Fe: “Resulta sumamente asombroso que el cráneo hallado tenga una antigüedad cercana a los tres millones y medio de años”, explicó.





Santa Fe inédita

Las imágenes que retratan una antigua y poblada ciudad, pertenecen a un material fílmico en el año 1928, que fue reegistrado en la coronación pontificia de la Virgen de Guadalupe, un reconocimiento concedido por el Papa Pio XI por su carácter milagroso para el pueblo de Dios, que hizo llegar no menos de 100 mil personas a Santa Fe. El video documental se estrenó en su totalidad este 24 de febrero. El Litoral lo transmitió de manera exclusiva

SALUD

Vacunación completa en geriátricos del departamento La Capital

Foto: Marcelo Manera

El Ministerio de Salud de la provincia informó que este jueves finalizó la vacunación contra el Covid-19 en los 150 geriátricos registrados en el departamento La Capital y en los 161 de la ciudad de Rosario. La ministra Sonia Martorano destacó el desempeño de los equipos.

Llegaron las vacunas chinas de Sinopharm destinadas a docentes

El avión de Aerolíneas Argentinas que trajo al país 904 mil vacunas Sinopharm contra el coronavirus desde China arribó a las 21.21 de este jueves al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y comenzarán a ser distribuidas este viernes en todo el país. El personal de instituciones educativas de cualquier nivel que deseen ser vacunados podrán registrarse en una plataforma on line.

POLÍTICA



Freno al “patentazo”: El Senado puso límites al aumento

La Cámara de Senadores votó un proyecto para imponer límites al llamado patentazo, producto de la revaluación de los rodados que produjo subas de hasta el 180%. El texto sancionado fija en hasta un 40% las subas respecto de valores del año pasado. La Cámara de Diputados tendrá la última palabra. Funcionarios de API y Economía estudia distribuir nuevas boletas; se le devolverá el dinero o compensará a quien ya pagó.

Detienen licitación en compras de armas por $ 1.411 millones

La licitación fue oficialmente suspendida. Una repartición del Ministerio de Economía tomó la decisión ante la impugnación de uno de los oferentes, BERSA SA, que ya había iniciado un reclamo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo N°1 de la Justicia de Santa Fe. Su fallo ordena a la Casa Gris corregir los vicios del pliego licitatorio elaborado por el Ministerio de Seguridad.

Puesta en valor de la Casa del Brigadier

Vestigios de la historia argentina y santafesina se erigen en la esquina noreste de 9 de Julio y General López. Allí se ubica la que fuera Casa del Brigadier Estanislao López que habitó junto a su familia hasta su muerte en 1838. El Monumento Histórico Nacional se fue deteriorando con el paso del tiempo y el abandono, pero fue refaccionado tras un gran trabajo de restauración, conservando rasgos característicos de su época dorada. El Litoral visitó el inmueble y preparó un informe audiovisual especial.

ECONOMÍA

La actividad económica cayó 10% en 2020

El estimador mensual de actividad económica registró en diciembre una contracción de 2,2% respecto a igual mes de 2019 y una mejora de 0,9% con relación a noviembre en la medición desestacionalizada, según informó el INDEC.

Agosto trazó un panorama de las cuentas provinciales

El ministro de Economía habló de un "nuevo régimen fiscal" , que apunta al equilibrio en el mediano plazo y permite compensar años superavitarios con deficitarios. Inversión, consumo y boleto educativo gratuito serán las prioridades para 2021.

Las jubilaciones aumentarán un 8,07% a partir de marzo

El haber jubilatorio mínimo pasa a $ 20.572 y el máximo a $ 138.430. La suma abarcará también a quienes cobran pensiones no contributivas, AUH y asignación por hijo.

SUCESOS

Prisión domiciliaria al ex fiscal Patricio Serjal

Foto: Marcelo Manera

El juez Juan Carlos Leiva autorizó la prisión domiciliaria en favor del ex fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, imputado como organizador de una asociación ilícita que protegía el juego ilegal en la provincia, y detenido en un establecimiento penitenciario desde agosto pasado. El ex conductor del Ministerio Público de la Acusación en Rosario no accederá inmediatamente al beneficio concedido por el magistrado, sino que deberá cumplir una serie de condiciones fijadas de manera expresa en la audiencia.

Estilo “colombiano”: Mataron a un hombre de un tiro en la cabeza

En los primeros minutos de este viernes, un nuevo hecho de sangre se consumó en la ciudad de Santa Fe. De acuerdo a las primeras versiones, todo ocurrió en la colectora ubicada al costado de la ruta nacional N° 168, unos metros después a la Facultad de Medicina, casi en el acceso al complejo habitacional de barrio El Pozo.

DEPORTES

La TV Pública volverá a transmitir partidos de fútbol

Desde este viernes, el canal estatal emitirá dos partidos de la Liga Profesional de Fútbol por fecha, lo que implica el regreso del fútbol gratuito desde que en junio del 2017 se tomó la decisión de privatizar los derechos de transmisión. Argentinos Juniors-Vélez, este viernes desde las 21.30, será el encuentro que inaugure la modalidad. El segundo partido será Banfield-Colón, que se disputará este sábado a las 17.10.

Vuelve el rugby argentino, con cambio de reglas por la pandemia

El scrum será "simulado". La icónica formación fija del rugby dejará de ser como era por medidas sanitarias para prevenir el contagio de coronavirus. La Unión Argentina de Rugby comunicó a las diferentes federaciones provinciales que habrá la modificación. En el ámbito local, este fin de semana se retoma la actividad con clásico incluido: Universitario y Santa Fe Rugby Club jugarán el sábado.

MULTIMEDIA

Escuchá el Podcast de El Litoral con las noticias más importantes de la semana.​​