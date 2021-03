https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Presentación ante el Fiscal General

Planteo de Diputados para que Sain no sea reincorporado al Organismo de Investigaciones

Son 27 los firmantes de la extensa nota donde hablan de incompatibilidad surgida entre este cargo y su actuación como ministro de Seguridad. Adjuntan extensa documentación de manifestaciones del ex funcionario de Perotti contra autoridades y dirigentes santafesinos. Nota ante el INADI.

En septiembre de 2019, Jorge Baclini presentó su informe anual ante la Legislatura y entre los acompañantes estuvo Marcelo Sain, director del OI. Crédito: Guillermo Di Salvatore

Por Mario Cáffaro SEGUIR Una nota firmada por 27 diputados provinciales le solicitó al fiscal general, Jorge Baclini, que no permita la reincorporación y permanencia de Marcelo Saín al frente del Organismo de Investigaciones" y advierten que en caso de que no haga lugar el pedido llevarán el planteo a otros ámbitos de la justicia y "ante los organismos de contralor de vuestra función". El escrito presentado a última hora del martes tiene 26 carillas y es acompañada por una carpeta con declaraciones producidas por Sain siendo ministro de Seguridad en diferentes medios. El planteo central es la incompatibilidad entre el cargo ejercido y al que solicitó reincorporarse. Además advierten que hay un expediente iniciado por la Comisión de Juicio Político a raíz de la presentación de dos ciudadanos. Como informara El Litoral, el mismo lunes 22, Sain se presentó en la fiscalía general con copia de su renuncia como ministro de Seguridad así como el decreto del gobernador Omar Perotti aceptando la dimisión y exigiendo ser reincorporado al cargo de director general del Organismo de Investigaciones del cual se encontraba en uso de licencia desde diciembre de 2019. La presentación ante Baclini lleva la firma de 22 frentistas (12 socialistas, 8 radicales, PDP y Gen); los cuatro del interbloque de Juntos por el Cambio (2 Pro y 2 UCR) más Amalia Granata (Somos Vida). "Esperamos que dentro del MPA se tomen los recaudos necesarios" dijo uno de los firmantes al ser consultado por El Litoral. Se recordó de varios planteos de legisladores opinando que no correspondía que se le haya otorgado la licencia de un cargo del Poder Judicial para desempeñar un cargo en el Poder Ejecutivo. "Siempre dijimos que quien desde el Poder Judicial desea ir a un cargo de gestión debe renunciar antes" acotó otro de los firmantes. No dejó de remarcarse que con amplia mayoría la Legislatura sancionó en noviembre una norma estableciendo claramente las incompatibilidades entre cargos en el MPA y el Ejecutivo. La norma fue totalmente vetada por el Poder Ejecutivo pero esa observación no estará firme hasta fines de mayo. Para la mayoría de los firmantes el paso en el Poder Ejecutivo de Sain "agravó esta situación porque tomó partido con fuertes críticas a la oposición, permanentes dichos discriminatorios y despectivos hacia dirigentes y muy, pero muy polémicos". Los diputados que estamparon su firma en la nota no dudaron en decir ante El Litoral lo "perniciosa, negativo para todo el sistema de investigación y persecución penal que una persona con estas características vuelva al cargo". En el escrito se afirma que "el desempeño en el cargo de Ministro de Seguridad, conservando su cargo como director del OI, genera incompatibilidades y prohibiciones manifiestas y flagrantes al momento de solicitar el levantamiento de la licencia oportunamente otorgada y pretender reincorporarse y permanecer en su cargo de origen". A entender de los legisladores las incompatibilidades surgen de la Constitución Provincial y de las leyes 10160, 13013 y 13459. A esto le suman el perfil de Sain quien como ministro evidenció "su participación en la política partidaria de manera explícita y agresiva, a diferencia incluso de sus pares del propio Poder Ejecutivo, destacándose sus apreciaciones descalificantes para con figuras políticas de otros espacio político e incluso del suyo propio". Advierten que de volver a la función eventualmente tendría que investigar su propia gestión como ministro o la de sus ex compañeros de gabinete y que incluso podría desde el OI condicionar a su sucesor. Después mencionan 18 hechos generados por Sain ministro de Seguridad que van desde referencias despectivas al propio Baclini como al fiscal regional 1, Carlos Arietti y a fiscales locales; contra el gobernador; contra los intendentes de Santa Fe y Rosario; referencias a la política y a la prensa santafesina; a legisladores, dirigentes políticos, contra la justicia; maltrato a varios intendentes; ser "partidario de cargarlos a tiros a todos" así como burla y falta de respeto institucional. Le recuerdan además a Baclini que "se ha presentado, al menos, una denuncia penal respecto a la actuación de Saín en su etapa de ministro, así como también ha habido denuncias públicas en los medios de comunicación y/o redes que ameritan iniciar investigaciones de oficio por parte del MPA". Farías ante INADI El jefe del interbloque del Frente Progresista, Pablo Farías, presentó ante el INADI una denuncia contra Sain "entendiendo que todo el pueblo de la provincia de Santa Fe ha recibido un trato discriminatorio, indigno y/o arbitrario que lo ha colocado en una situación de indefensión dañando su integridad moral". El escrito también abunda en documentación y le solicita determine si las declaraciones del ministro ameritan ser reconocidos como discriminatorias a los efectos de la ley 23.952. En el último punto, Farías le solicita a la funcionaria nacional en virtud de toda la documentación recabada que emita dictamen. Aún bajo la vigencia de las normas actuales, elementales razones de sentido común impiden convalidar la reincorporación y eventual permanencia del señor Saín al OI por cuanto han sobrevenido causales que lo tornan inhábil para el desempeño del cargo en cuestión, debiendo por tanto iniciarse el procedimiento tendiente a su remoción". De la nota de Diputados a Baclini Sesión homenaje La Cámara de Diputados realizó ayer, en forma virtual, una sesión especial por el Día de la Memoria, por la Justicia y la Verdad. La reunión fue encabezada por el presidente del cuerpo, Miguel Lifschitz quien se encontraba junto al secretario Parlamentario, Gustavo Puccini, en la delegación de la Cámara en Rosario mientras que la mayoría de los integrantes del cuerpo participó desde las pantallas. Hubo un minuto de silencio, algunas palabras de apertura del propio Lifschitz calificando al Golpe como "punto de inflexión en la historia argentina que cambió la realidad económica, política y social del país". Se votó además una resolución a instancias de Claudia Balagué (PS) para que la Cámara de Diputados se sume a la campaña de plantación de árboles que se hace en todo el país motorizada por organismos de Derechos Humanos. Luego fue el turno de las ponencias que estuvieron a cargo de Matilde Bruera (PJ), Carlos Del Frade (Frente Social y Popular), Betina Florito (Somos Vida Santa Fe), Oscar Martínez (Frente Renovador), Juan Cruz Cándido (UCR), Lionealla Cattalini (PS); Agustina Donnet (Igualdad) y Cesira Arcando (Fe). Firmantes La nota ante Baclini tiene las firmas de los socialistas Pablo Farías, Joaquín Blanco, Claudia Balagué, Lionella Cattalini, Esteban Lenci, María Laura Corgnalli, Clara García, José León Garibay, Erica Hynes, Gisel Mahmud, Pablo Pinotti y Lorena Ulieldin. Los radicales frentistas firmantes son Maximiliano Pullaro, Fabián Bastia, Juan Cruz Cándido, Sergio Basile, Silvana Di Stéfano, Marlen Espíndola, Marcelo González y Jimena Senn. También firmaron por el Frente Gabriel Real (PDP) y Mónica Peralta (Gen). A estas firmas se sumaron Alejandro Boscarol, Julián Galdeano, Gabriel Chumpitaz y María Ximena Sola por Juntos por el Cambio y Amalia Granata (Somos Vida). 