La situación judicial de Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años acusada de realizar gestos racistas contra tres trabajadores de un bar de Ipanema, sumó un nuevo capítulo. Este martes, la Justicia de Brasil rechazó la posibilidad de avanzar con un acuerdo de juicio abreviado que había sido solicitado por su defensa.
Revés judicial para Agostina Páez en Brasil: rechazaron un acuerdo que buscaba cerrar la causa
La Fiscalía brasileña consideró inadmisible el pedido presentado por la defensa de la abogada argentina y fundamentó su decisión en la gravedad de los hechos y la legislación vigente sobre racismo.
La presentación había sido realizada la semana pasada ante la Fiscalía brasileña y tenía como objetivo encontrar una salida para resolver la situación procesal de la letrada. Sin embargo, el planteo fue considerado inadmisible por el Ministerio Público Fiscal (MPF).
Qué dijo la defensa
El abogado de la joven, Sebastián Robles, confirmó que la propuesta no fue aceptada, aunque buscó restarle trascendencia a la decisión judicial.
En declaraciones sobre el estado de la causa, el letrado sostuvo: "Solo fue una no aceptación de juicio abreviado. El proceso está en el mismo lugar donde lo dejamos en marzo. Estamos esperando la resolución definitiva".
De esta manera, la investigación continuará pendiente de una definición por parte de las autoridades judiciales brasileñas.
Los argumentos de la Fiscalía
El Ministerio Público Fiscal rechazó el Acuerdo de No Persecución Penal (ANPP) por considerar que no correspondía aplicar ese mecanismo en el caso.
Entre los fundamentos expuestos aparecen dos argumentos centrales:
- La legislación brasileña: el organismo señaló que, tras la entrada en vigencia de la Ley N.º 14.532/2023, la injuria racial pasó a estar contemplada dentro de la Ley de Racismo, por lo que se convirtió en un delito imprescriptible e inafianzable.
- La gravedad de los hechos denunciados: la Fiscalía calificó como especialmente graves las conductas atribuidas a la acusada. En ese sentido, mencionó que habría imitado gestos de primates para humillar a las víctimas. También indicó que la propia defensa reconoció que su comportamiento fue socialmente inadecuado.
El regreso a la Argentina
Agostina Páez había logrado regresar al país en abril, después de permanecer aproximadamente tres meses retenida en Brasil. Para obtener la autorización de salida, debió pagar una fianza de 18.500 dólares y continuar sujeta a las disposiciones judiciales.
Durante ese período, la joven estuvo bajo monitoreo mediante una tobillera electrónica, por decisión de las autoridades del país vecino.
Pese a haber regresado a la Argentina, la causa continúa abierta y la abogada deberá aguardar la resolución definitiva de la Justicia brasileña.
La detención del padre de Agostina Páez
En paralelo, su padre, Mariano Páez, también quedó involucrado en un episodio judicial. Fue detenido junto a su pareja, María Baule, por un presunto hurto de un millón y medio de pesos en un comercio de materiales de construcción de la ciudad de Termas de Río Hondo.
Según la reconstrucción del hecho, ambos se encontraban frente al mostrador cuando una empleada dejó un fajo de dinero por un total de $1,5 millones. En ese momento, la cajera se habría distraído y Mariano Páez presuntamente tomó el efectivo para entregárselo a su acompañante.
Posteriormente, los dos abandonaron el establecimiento. Sin embargo, tanto Mariano Páez como María Baule recuperaron la libertad.
Así, mientras la investigación por el presunto hurto tuvo una primera resolución con la liberación de los involucrados, la causa que enfrenta Agostina Páez en Brasil continúa a la espera de una definición judicial.