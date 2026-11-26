La planificación del crecimiento de la ciudad, la continuidad de la obra pública y la necesidad de generar condiciones para la inversión privada marcaron la agenda de la cena anual de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Delegación Santa Fe, realizada este miércoles 25 de noviembre, en el marco de las celebraciones por el Día de la Construcción, que se conmemora cada 17 de noviembre.
Camarco pidió una hoja de ruta para Santa Fe 2050 y Pullaro defendió la obra pública
En la cena anual de la Cámara de la Construcción, Renato Franzoni propuso una mesa de trabajo con el municipio para proyectar el crecimiento urbano. El gobernador destacó la inversión provincial y la articulación con las empresas en un contexto nacional adverso.
El encuentro reunió a representantes del sector empresario y autoridades provinciales y municipales. Durante la noche hubo coincidencias sobre la importancia de sostener el trabajo conjunto entre el Estado y las empresas, pero también quedaron planteados los desafíos que enfrenta la actividad de cara a 2027.
Uno de los principales planteos llegó del presidente de Camarco Santa Fe, Renato Franzoni, quien propuso convocar a la Municipalidad y a los organismos involucrados a una mesa de trabajo para planificar la Santa Fe 2050. La iniciativa apunta a discutir qué infraestructura necesita la ciudad, hacia dónde debe orientarse su crecimiento y cómo responder a la demanda habitacional.
"¿Qué ciudad aspiramos a construir? ¿Qué infraestructura requerimos? ¿Hacia dónde debe orientarse su crecimiento?", preguntó Franzoni. También advirtió sobre la necesidad de habilitar nuevas áreas urbanizables dentro de los ejidos urbanos para responder a la demanda habitacional y evitar que las localidades vecinas se conviertan en ciudades dormitorio.
El intendente Juan Pablo Poletti recogió la propuesta y, al finalizar su intervención, asumió el compromiso de avanzar en la conformación de esa mesa de trabajo. En su discurso, destacó que construir ciudad implica mejorar la calidad de vida de las personas y sostuvo que el municipio debe administrar los recursos, establecer prioridades y ejecutar las obras necesarias.
En ese sentido, mencionó el objetivo de avanzar hacia una Santa Fe sin calles de tierra, fortalecer la infraestructura vial y mejorar la capacidad de bacheo. También destacó las políticas de capacitación en oficios y vinculación laboral con las empresas. Según detalló, entre 2023 y 2026 se registraron 645 participaciones en propuestas de formación, entre ellas construcción en seco, albañilería, electricidad y energía solar.
Obra pública y empleo: dos escenarios diferentes
La situación de la construcción a nivel nacional y el desempeño de Santa Fe fueron otro de los ejes centrales de la noche. Franzoni describió un escenario de fuerte retracción en el país, donde el sector se mantiene en uno de los niveles de actividad más bajos de su historia, con casi 85.000 puestos de trabajo registrados menos que en 2023.
En contrapartida, señaló que Santa Fe cuenta con más de 40.000 trabajadores registrados en la construcción y fue una de las pocas jurisdicciones que incrementó el empleo mientras el país perdía puestos laborales.
El dirigente atribuyó ese comportamiento a la decisión del gobierno provincial de sostener la obra pública y destacó especialmente los proyectos de seguridad y la infraestructura vinculada con los Juegos Suramericanos. También reconoció el compromiso de las empresas, profesionales y trabajadores que permitieron cumplir con los plazos establecidos.
"La obra pública es un medio, no es un fin en sí misma", sostuvo Franzoni, al remarcar su impacto sobre la cadena de valor, la conectividad, la educación, la salud y el desarrollo económico.
De cara a 2027, el titular de Camarco reclamó previsibilidad para planificar y sostener las inversiones. En particular, pidió que la provincia dé continuidad a la política de fortalecimiento de la obra pública y que se implementen herramientas de financiamiento para impulsar los desarrollos inmobiliarios y facilitar el acceso a la vivienda.
También reclamó mayor agilidad de los organismos prestadores de servicios en la evaluación de proyectos, al considerar que las obras complementarias o de nexo que se exigen a los emprendimientos terminan encareciendo el costo de la vivienda.
De las obras paralizadas a la continuidad de la inversión
El escenario que atravesaba la construcción al comienzo de la gestión provincial también estuvo presente en los discursos del ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y del gobernador Maximiliano Pullaro. Ambos recordaron las dificultades de fines de 2023, cuando las empresas reclamaban certificados impagos, obras neutralizadas y redeterminaciones de precios que no acompañaban el ritmo de la inflación.
Enrico repasó el camino recorrido desde aquellas primeras reuniones con el sector empresario y destacó la recuperación del vínculo institucional. Como uno de los cambios centrales, señaló que actualmente los certificados de obra se pagan en un plazo de 60 días, lo que aporta previsibilidad a las empresas.
El ministro enumeró distintas intervenciones en marcha, entre ellas la protección de la Cascada del Saladillo, el colector principal de la ciudad de Santa Fe, el acueducto de 9 de Julio, la conexión Reconquista-Avellaneda y la nueva Ruta Provincial 96. También mencionó el tercer carril de la autopista y la infraestructura deportiva de los Juegos Suramericanos.
Enrico convocó a continuar construyendo un modelo santafesino de obra pública basado en la transparencia, la calidad y el cumplimiento de los compromisos. Sostuvo que el trabajo conjunto permitió pasar de un escenario de incertidumbre a otro con mayor previsibilidad para las empresas.
A su turno, Pullaro amplió ese diagnóstico y sostuvo que, pese al contexto económico nacional, la provincia logró cancelar las deudas heredadas y poner en marcha el programa de obra pública más importante de los últimos años. También defendió la decisión de sostener la inversión en infraestructura aun frente a la caída de la coparticipación y la recaudación.
"La obra pública es empleo, pero además la obra pública también es desarrollo", afirmó el gobernador, quien consideró que la inversión estatal debe funcionar como una herramienta para sostener la actividad económica y generar igualdad territorial.
En ese sentido, mencionó las obras viales, los puentes en el norte provincial, los accesos a los puertos, los hospitales, las escuelas y las intervenciones realizadas para los Juegos Suramericanos. También destacó la construcción de 54 escuelas y las 730 aulas ejecutadas, con el objetivo de llegar a las 1.000.
Pullaro convocó a las empresas constructoras a seguir participando de ese proceso y sostuvo que Santa Fe tiene capacidad para mostrar una experiencia de desarrollo diferente en el contexto nacional. "El sector privado y el sector público" deben seguir trabajando juntos, planteó.
Un acuerdo ante la emergencia hídrica
La articulación entre el sector público y privado también tuvo una expresión concreta en la situación que atraviesa la ciudad por la emergencia hídrica.
Franzoni destacó el convenio de cooperación firmado días antes entre Camarco Santa Fe y la Municipalidad, mediante el cual las empresas de la delegación pusieron a disposición equipamiento y mano de obra para colaborar ante eventuales necesidades.
Poletti agradeció el compromiso y consideró que la iniciativa demuestra la importancia de trabajar coordinadamente frente a una emergencia. "En una emergencia no alcanza solo con tener planificación y recursos propios. También necesitamos solidaridad, compromiso y capacidad de trabajar coordinadamente", señaló.
El intendente sostuvo que el desarrollo de la ciudad requiere una agenda compartida entre el Estado, las empresas, las instituciones y los trabajadores. "Las ciudades no se construyen solamente con cemento, máquinas y materiales, se construyen con planificación, con trabajo, con confianza y con el compromiso de quienes desean que su comunidad esté mejor", expresó.
La cena contó además con un saludo grabado de Gustavo Weiss, presidente de Camarco a nivel nacional, quien envió sus felicitaciones a la delegación santafesina por el Día de la Construcción y destacó su trayectoria dentro de la institución.