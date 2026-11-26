Día de la Construcción

Camarco pidió una hoja de ruta para Santa Fe 2050 y Pullaro defendió la obra pública

En la cena anual de la Cámara de la Construcción, Renato Franzoni propuso una mesa de trabajo con el municipio para proyectar el crecimiento urbano. El gobernador destacó la inversión provincial y la articulación con las empresas en un contexto nacional adverso.