Alerta sanitaria

Prohibieron en todo el país los juguetes virales “squishy” por riesgo químico

La medida alcanza a los juguetes blandos tipo “squeeze toy/squishy”, especialmente los que tienen forma de dumpling o similares, por presencia de benceno, ftalatos y otras sustancias tóxicas. Los comercios deberán retirar y destruir las existencias, aunque la norma exceptúa a los productos que acrediten certificaciones de inocuidad.