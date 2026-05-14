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Cómo es el nuevo examen práctico para obtener la licencia de motos en Santa Fe

Desde el lunes 18 comenzará a aplicarse en toda la provincia de Santa Fe un nuevo examen práctico obligatorio para quienes tramiten la licencia de conducir motos. La evaluación incorporará maniobras específicas para acreditar el control y dominio del vehículo, en el marco de una estrategia destinada a reducir los siniestros viales protagonizados por motociclistas.

El nuevo examen práctico para motos comenzará a aplicarse el lunes 18. Foto: Flavio RainaEl nuevo examen práctico para motos comenzará a aplicarse el lunes 18. Foto: Flavio Raina
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La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) implementará un nuevo examen práctico para quienes aspiren a obtener la licencia de conducir motos, con el objetivo de unificar criterios y elevar las exigencias en los Centros de Emisión de Licencias (CELs). La iniciativa -que se pone en práctica este lunes 18- apunta a que los motociclistas incorporen las destrezas necesarias para una conducción segura.

Según datos del Observatorio Vial, los motociclistas son el sector más afectado por los siniestros de tránsito. Del total de víctimas fatales registradas en 2025, el 41 % correspondió a conductores de motos, con 152 fallecidos. Además, el 62,3 % de los hechos ocurrió en zonas urbanas y el 33,3 % en áreas rurales. En el 66 % de los casos, las víctimas tenían entre 20 y 49 años.

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A partir de este diagnóstico, la APSV puso el foco en las condiciones mínimas necesarias para conducir un motovehículo de manera segura.

“El nuevo examen es más estricto y riguroso. Incorporamos tres ejercicios -zigzag, maniobra en ocho y frenado- que, según el criterio de nuestros instructores, son indispensables para lograr un buen dominio del vehículo. Quien no tenga las habilidades mínimas requeridas para conducir una moto de forma segura no obtendrá la licencia”, explicó Sebastián Kelman, director de la APSV.

Criterio unificado

El nuevo procedimiento unifica los criterios de evaluación en todo el territorio provincial y establece que todos los CELs deberán aplicar un examen con, al menos, tres pruebas obligatorias. En ese marco, los evaluadores tendrán un rol central para determinar las aptitudes de los aspirantes.

Por este motivo, la APSV desarrolló distintas instancias de formación dirigidas a los examinadores, en las que se detallaron los requisitos, las pruebas prácticas y los nuevos recursos de evaluación que se implementarán.

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“Desde la APSV llevamos adelante jornadas de capacitación teórico-prácticas destinadas a los evaluadores de los 105 Centros de Emisión de Licencias de la provincia para garantizar la correcta aplicación del nuevo examen. Además, pusimos a disposición manuales, instructivos y materiales audiovisuales para acompañar su tarea”, señaló Roberto Bruera, director de Sistemas Técnicos y Administrativos.

Recursos de formación continua

Entre los materiales elaborados por la APSV se incluye un instructivo teórico con el detalle del nuevo procedimiento, que reúne toda la información necesaria para la correcta implementación del examen.

También se desarrolló una guía temática para clínicas de conducción segura de motos, con contenidos orientados a la formación básica y a las técnicas fundamentales para una conducción responsable.

Es obligación para los motociclistas circular con casco protector. Crédito: ArchivoEs obligación para los motociclistas circular con casco protector. Crédito: Archivo

A su vez, se incorporó una ficha de evaluación que permitirá sistematizar los criterios utilizados por los examinadores al momento de aprobar o desaprobar a los aspirantes.

Además, la APSV produjo dos materiales audiovisuales. El primero es un video instructivo sobre las pruebas prácticas, en el que instructores certificados muestran cómo realizar los tres ejercicios obligatorios y detallan los errores más frecuentes de los aspirantes. El segundo está orientado a quienes buscan obtener la licencia y ofrece recomendaciones vinculadas con la conducción segura, el dominio del vehículo y las principales medidas de prevención.

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