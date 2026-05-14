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Cómo es el nuevo examen práctico para obtener la licencia de motos en Santa Fe

Desde el lunes 18 comenzará a aplicarse en toda la provincia de Santa Fe un nuevo examen práctico obligatorio para quienes tramiten la licencia de conducir motos. La evaluación incorporará maniobras específicas para acreditar el control y dominio del vehículo, en el marco de una estrategia destinada a reducir los siniestros viales protagonizados por motociclistas.