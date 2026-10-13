Lejos de ser una simple anécdota del calendario, el tradicional refrán 'ni te cases ni te embarques, ni de tu casa te apartes' continúa vigente en el pensamiento colectivo.
De dónde viene el mito del martes 13 y por qué persiste en el imaginario colectivo
Mitos de la antigua Roma, relatos bíblicos y leyendas nórdicas explican por qué esta fecha clásica aún genera cautela y posterga trámites clave hoy en día.
Cada vez que el almanaque cruza un día martes con el número 13, las prevenciones resurgen en distintos ámbitos de la vida cotidiana, desde la suspensión de trámites de casamiento en los registros civiles hasta la cautela en la toma de decisiones financieras o personales.
Raíces mitológicas y el peso de la historia
El temor arraigado a esta combinación no surge de un hecho científico, sino de una compleja red de mitos, creencias religiosas y relatos ancestrales. Por un lado, la elección del día martes se remonta a la mitología romana, ya que el término deriva de Marte, el dios de la guerra y la destrucción. En la antigüedad, los romanos evitaban iniciar empresas o eventos de relevancia en jornadas consagradas a esta deidad debido al presagio de conflictos y desgracias.
A esta carga bélica se le suma la estigmatización del número 13 a lo largo de las distintas tradiciones culturales y religiosas:
- Tradición judeocristiana: en la Última Cena, los comensales eran 13 contando a Jesús y a Judas Iscariote, el apóstol señalado como el traidor.
- Mitología nórdica: las leyendas sitúan a Loki —el dios del caos y las travesuras— como el invitado número 13 en una cena de dioses en el Valhalla, un evento clandestino que derivó en la muerte de Balder, la deidad de la luz y la bondad.
- Hitos históricos: diversas interpretaciones populares vinculan históricamente al martes 13 con acontecimientos trágicos como la caída de Constantinopla en 1453 a manos del Imperio otomano, un suceso que marcó profundamente a la cristiandad medieval.
Diferencias con el viernes 13
A pesar del paso de los años y de la modernidad, la superstición sigue manifestándose en conductas urbanas. Si bien las nuevas generaciones adoptan una postura más escéptica, los registros civiles suelen notar una merma en la agenda de uniones matrimoniales durante estas jornadas específicas.
Por comparación cultural, la mala suerte del martes 13 en el mundo hispano es análoga al viernes 13 en las culturas anglosajonas y al viernes 17 en Italia, lo que muestra que el temor se reasigna según códigos locales; asimismo, existe el término trezidavomartiofobia que nombra la fobia específica al martes 13.
En paralelo, algunas personas atribuyen buena suerte al número y lo eligen para apuestas, lo que evidencia que las creencias sobre el martes 13 no son unívocas sino parte de un repertorio simbólico en el que coexisten miedo y oportunidad.
Hoy, la consecuencia humana más visible es práctica: agendas y planes se ajustan por la creencia, las reservas se postergan y ciertas numeraciones se evitan en el transporte y la arquitectura, lo que convierte una superstición en un efecto social tangible.