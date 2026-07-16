Hay imágenes que, con el paso de los años, adquieren un valor distinto al que tenían cuando fueron tomadas. Eso ocurrió con una fotografía realizada en 2007 en las instalaciones del Camp Nou, en Barcelona, donde un joven Lionel Messi participó de una campaña solidaria organizada por UNICEF y el diario Sport.
La historia de la foto de Messi y Lamine Yamal que volvió a cobrar protagonismo por el Mundial 2026
Una sesión solidaria realizada en 2007 reunió por primera vez a Lionel Messi y a un bebé de pocos meses llamado Lamine Yamal. Casi dos décadas después, aquella fotografía adquirió un nuevo significado cuando ambos quedaron frente a frente en una final de la Copa del Mundo.
En esa sesión, el futbolista argentino sostuvo y bañó a un bebé de apenas seis meses. Ese niño era Lamine Yamal, quien años más tarde se convertiría en una de las principales figuras del fútbol español.
La imagen permaneció prácticamente desconocida durante muchos años hasta que volvió a difundirse en 2024, cuando el padre de Yamal la publicó en redes sociales.
Desde entonces, la fotografía pasó a ser una curiosidad para los aficionados al fútbol. Sin embargo, el interés creció todavía más cuando el destino deportivo reunió a Messi y Yamal como protagonistas de una final del Mundial, transformando aquel encuentro casual en una de las historias más comentadas alrededor del torneo.
Una campaña solidaria que terminó uniendo a dos generaciones
La fotografía fue tomada en diciembre de 2007 durante una iniciativa benéfica impulsada por la Fundación FC Barcelona, UNICEF y el diario catalán Sport. Como parte de la campaña, varias familias participaron de un sorteo para compartir una sesión fotográfica con jugadores del plantel profesional.
La familia de Lamine Yamal fue una de las seleccionadas y acudió al Camp Nou con el pequeño, que entonces tenía apenas unos meses de vida. El fotógrafo Joan Monfort fue el encargado de registrar la escena y propuso una serie de imágenes en las que Messi aparecía sosteniendo al bebé y ayudándolo durante un baño, acompañado también por la madre del niño.
En ese momento, Messi tenía 20 años y comenzaba a consolidarse como una de las grandes promesas del Barcelona. Nadie podía imaginar que aquel bebé también desarrollaría una carrera futbolística que lo llevaría a vestir la camiseta azulgrana y, más adelante, la de la selección española.
Durante años, las fotografías quedaron archivadas como parte de aquella campaña solidaria. Recién mucho tiempo después recuperaron notoriedad, cuando comenzaron a circular nuevamente en internet y miles de usuarios descubrieron la identidad del bebé que aparecía junto al futbolista argentino.
Una imagen que pasó de curiosidad a símbolo del recambio generacional
El nuevo contexto deportivo cambió la manera en que muchos observan aquella fotografía. Lo que originalmente fue una actividad benéfica hoy suele interpretarse como una imagen que une dos generaciones del fútbol mundial.
Por un lado aparece Messi, protagonista de una de las carreras más destacadas de la historia del deporte. Del otro, Lamine Yamal, un futbolista que irrumpió siendo adolescente en la elite europea y que rápidamente comenzó a ser señalado como una de las figuras con mayor proyección del fútbol internacional.
La fotografía no representa un vínculo deportivo entre ambos ni anticipa lo que ocurrió años después. Sin embargo, el paso del tiempo le otorgó un valor simbólico que despertó el interés de aficionados y medios de distintos países.
El propio Joan Monfort, autor de la imagen, explicó en distintas entrevistas que aquella sesión fue una producción más dentro del calendario solidario y que nunca imaginó la trascendencia que alcanzaría casi dos décadas después. Según relató, la escena surgió de manera espontánea durante la producción y quedó registrada como una actividad destinada a promover una campaña de UNICEF.
La coincidencia entre el inicio de la carrera de Messi y el crecimiento de quien luego se convertiría en uno de los talentos más destacados del fútbol español hizo que la fotografía volviera a recorrer el mundo.
Incluso muchas personas llegaron a pensar que se trataba de una imagen creada con inteligencia artificial debido a lo inusual de la historia, aunque su autenticidad fue confirmada por el fotógrafo y por las organizaciones que participaron de la campaña.
Más allá del resultado de cualquier partido, la fotografía quedó instalada como una de las postales más singulares del fútbol contemporáneo. Refleja cómo una acción solidaria realizada sin mayores pretensiones terminó conectando a dos protagonistas de épocas diferentes y se transformó, con el paso de los años, en un símbolo del relevo generacional que vive este deporte.
Por esa razón, la imagen continúa despertando interés mucho después de haber sido tomada. No solo por la coincidencia entre sus protagonistas, sino también porque resume en un solo cuadro el recorrido de dos futbolistas cuyas trayectorias terminaron cruzándose en el escenario de mayor prestigio del fútbol internacional.