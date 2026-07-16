Coincidencia inesperada

La historia de la foto de Messi y Lamine Yamal que volvió a cobrar protagonismo por el Mundial 2026

Una sesión solidaria realizada en 2007 reunió por primera vez a Lionel Messi y a un bebé de pocos meses llamado Lamine Yamal. Casi dos décadas después, aquella fotografía adquirió un nuevo significado cuando ambos quedaron frente a frente en una final de la Copa del Mundo.