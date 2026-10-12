Nobel de Economía 2026: Robert Hall y Michael Woodford fueron premiados por sus modelos de estabilización

La distinción reconoce investigaciones que contribuyeron a mejorar las herramientas disponibles Créditos:Reuters

Desarrollaron herramientas teóricas que ayudan a los gobiernos y bancos centrales a enfrentar crisis Créditos: Reuters

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