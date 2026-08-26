Los océanos del planeta volvieron a marcar un récord de temperatura y el dato encendió las alertas de los especialistas en clima.
El océano alcanzó una temperatura récord: qué puede pasar con el clima en Argentina
La temperatura media de la superficie de los océanos alcanzó los 21,1 °C, el valor más alto registrado desde que existen datos satelitales confiables
El sábado 22 de agosto, la temperatura media de la superficie del océano global, sin incluir las regiones polares, llegó a 21,1 °C, por encima del récord anterior de 21,09 °C registrado en marzo de 2024. Los datos corresponden al Servicio de Cambio Climático Copernicus (C3S) y abarcan la franja comprendida entre los 60° de latitud sur y los 60° de latitud norte.
El dato llama especialmente la atención porque el océano suele alcanzar su temperatura superficial máxima anual durante marzo y abril. Que el récord se produzca en agosto muestra que no se trata simplemente de una jornada particularmente cálida, sino de una señal que se suma a una tendencia de calentamiento oceánico sostenido.
Para Argentina, esto no significa que automáticamente vaya a producirse una ola de calor, lluvias extraordinarias o un determinado fenómeno meteorológico en los próximos días.
La relación entre la temperatura del océano y el clima de un país es mucho más compleja. Sin embargo, un océano más caliente modifica la cantidad de energía y humedad disponible para la atmósfera y puede favorecer determinados extremos climáticos.
¿Por qué la temperatura del mar puede cambiar el clima?
El océano funciona como uno de los grandes reguladores del clima del planeta. Absorbe una enorme cantidad del exceso de calor generado por el calentamiento global y también intercambia energía y humedad constantemente con la atmósfera.
Cuando la superficie del mar está más caliente, aumenta la cantidad de agua que puede pasar a la atmósfera mediante la evaporación. Ese vapor de agua puede convertirse posteriormente en combustible para sistemas de tormentas y precipitaciones.
Esto no quiere decir que "mar caliente = más lluvia" de manera automática. Para que una región reciba precipitaciones se necesita además que existan condiciones atmosféricas adecuadas, circulación de vientos, ascensos de aire y otros factores.
Pero sí significa que una atmósfera que recibe más humedad puede tener mayor disponibilidad de energía para determinados fenómenos extremos.
El récord de agosto se produjo, además, mientras el fenómeno de El Niño se encuentra en una etapa de fortalecimiento. El fenómeno se caracteriza por un calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico ecuatorial y puede modificar los patrones de circulación atmosférica a escala planetaria.
La combinación entre un océano que mantiene temperaturas excepcionalmente elevadas y un El Niño que gana intensidad es uno de los aspectos que más atención genera entre los especialistas.
El calentamiento oceánico tampoco comenzó este año. Los océanos acumulan más del 90% del exceso de calor asociado al calentamiento global, por lo que las temperaturas récord son la consecuencia de una tendencia de largo plazo sobre la que ahora se superponen fenómenos naturales como El Niño.
Por eso, el nuevo récord no puede atribuirse únicamente a El Niño. El fenómeno puede potenciar temporalmente las temperaturas, pero se desarrolla sobre un océano que ya se encuentra mucho más caliente que décadas atrás.
¿Qué puede pasar en Argentina?
La pregunta que surge ahora es si este récord puede modificar el tiempo que tendrá Argentina durante los próximos meses.
La respuesta requiere cautela. No se puede afirmar que el récord mundial de temperatura del mar vaya a provocar por sí solo un determinado evento meteorológico en Argentina.
El país tiene una enorme extensión territorial y recibe la influencia de distintos océanos, masas de aire y sistemas atmosféricos. El Pacífico, el Atlántico, la circulación de los vientos y las condiciones sobre el continente interactúan entre sí.
Sin embargo, el estado del océano puede influir en esos patrones.
Uno de los puntos que merece atención es el Atlántico, especialmente las aguas próximas a las costas de Sudamérica. Las anomalías de temperatura del mar pueden modificar los intercambios de humedad con la atmósfera y contribuir a determinadas configuraciones meteorológicas.
Para la región central del país, incluida Santa Fe, esto es relevante porque buena parte de los sistemas de precipitaciones dependen de la disponibilidad de humedad proveniente del Atlántico y de la interacción entre masas de aire cálido y frío.
Un océano más cálido puede aportar mayor cantidad de vapor de agua a la atmósfera. Pero para que ese vapor termine generando lluvias intensas sobre Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos o Buenos Aires tienen que coincidir otros factores meteorológicos.
Por eso, el récord debe interpretarse como una condición de fondo, no como un pronóstico.
Más humedad y riesgo de fenómenos extremos
Uno de los efectos que los científicos observan con mayor preocupación es la posibilidad de que un océano más caliente contribuya a aumentar la intensidad de algunos fenómenos meteorológicos extremos.
Cuando existe mayor disponibilidad de humedad, determinados sistemas de tormentas pueden encontrar más combustible para desarrollarse. Esto puede favorecer episodios de precipitaciones intensas cuando coinciden las condiciones atmosféricas necesarias.
Al mismo tiempo, el calentamiento de los océanos está relacionado con otros impactos climáticos, entre ellos el aumento del nivel del mar y modificaciones en los ecosistemas marinos. Los especialistas también advierten que el océano caliente pierde parte de su capacidad para absorber dióxido de carbono, lo que reduce uno de los mecanismos naturales que ayudan a moderar el calentamiento global.
Para Argentina, esto tiene una dimensión concreta en las ciudades y comunidades ubicadas sobre el litoral marítimo, pero también puede tener consecuencias indirectas en el interior del país a través de cambios en los patrones de precipitación y temperatura.
El Niño agrega un factor de incertidumbre
El otro elemento que habrá que seguir durante los próximos meses es El Niño.
Los informes internacionales señalan que el fenómeno se está fortaleciendo y que podría convertirse en un episodio excepcionalmente intenso. El calentamiento del Pacífico tropical puede alterar los patrones de lluvia y temperatura en distintas regiones del mundo.
En Argentina, la influencia de El Niño no es uniforme. Sus efectos pueden variar según la época del año y la región. Por eso, para saber qué ocurrirá específicamente en Santa Fe habrá que observar la evolución de las condiciones del Pacífico y del Atlántico, además de los pronósticos elaborados por los organismos meteorológicos.
La señal que deja el récord oceánico, sin embargo, es clara: el sistema climático global está operando sobre un escenario de temperaturas marinas excepcionalmente elevadas.
Y eso puede tener consecuencias que se manifiesten de manera diferente según la región.
El récord de 21,1 °C registrado el 22 de agosto superó por apenas unas centésimas el máximo anterior, pero su importancia no está solamente en la cifra. Lo llamativo es que se haya alcanzado en pleno invierno del hemisferio sur y varios meses antes del período en el que normalmente se registra el máximo anual.
Para Argentina, el dato no permite anticipar por sí mismo cómo será cada jornada, pero sí obliga a mirar el clima con una perspectiva más amplia. Las temperaturas del océano, la evolución de El Niño y el calentamiento global forman parte de un mismo escenario que puede modificar las condiciones en las que se desarrollan las lluvias, las tormentas y las olas de calor.
En los próximos meses, la clave será seguir cómo evolucionan esas variables y, para el día a día, consultar siempre los pronósticos y alertas oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, que son los que permiten transformar esas señales globales en información útil para cada localidad del país.