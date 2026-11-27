Una mujer que se siente acosada, amenazada o en una situación de vulnerabilidad en un bar, boliche u hotel de Rosario podrá acercarse a una persona que trabaje en el establecimiento y preguntar por Ángela.
Preguntá por Ángela: cómo funcionará el protocolo para asistir a mujeres en bares y hoteles de Rosario
La ciudad creó un mecanismo de prevención y acompañamiento ante situaciones de acoso y violencia en espacios de recreación. Los establecimientos podrán adherir voluntariamente, pero deberán capacitar a sus equipos.
Esa será la consigna para activar un protocolo de asistencia que busca ofrecer un primer resguardo y facilitar una salida segura ante situaciones de violencia de género. La ciudad ya cuenta con la ordenanza que crea esta herramienta aunque todavía resta avanzar con su reglamentación y puesta en funcionamiento.
La ordenanza N.º 10.938, votada y promulgada en la última parte del año, establece un mecanismo de prevención, atención y derivación frente a situaciones de acoso, violencia física, sexual o psicológica, e incluso aquellas vinculadas con la sumisión química, que puedan ocurrir en establecimientos nocturnos.
La propuesta toma como referencia una experiencia internacional conocida como Ask for Angela, que permite que una persona que se encuentra incómoda o en peligro durante una salida recreativa pueda solicitar ayuda al personal del lugar mediante una consigna conocida de antemano.
En Rosario, la adhesión será voluntaria para los establecimientos, tanto públicos como privados. La normativa contempla bares, pubs, discotecas, hoteles, moteles y salones de fiestas de contratación temporal. La posibilidad de sumar otros ámbitos quedará sujeta a la reglamentación del Ejecutivo.
Cómo se activa Preguntá por Ángela
La mecánica parte de una consigna sencilla. Una mujer que atraviesa una situación de acoso, agresión o incomodidad podrá acercarse a alguien del personal y preguntar por Ángela. Quienes trabajen en los establecimientos adheridos deberán conocer el procedimiento y estar capacitados para intervenir.
La concejala Alicia Pino, una de las impulsoras de la ordenanza, explicó que la primera respuesta será resguardar a la persona y conocer qué está sucediendo para ofrecerle las herramientas iniciales de asistencia.
La función del personal del establecimiento no será resolver el conflicto ni reemplazar la intervención de profesionales especializados, sino contener a quien solicita ayuda, evitar que permanezca sola y facilitar que pueda salir de la situación de vulnerabilidad.
La ordenanza establece que, una vez activado el protocolo, el personal deberá dar intervención a seguridad, separar a la persona del presunto agresor y garantizar un espacio seguro.
También tendrá que consultar si desea permanecer en el lugar o retirarse y, en este último caso, facilitar medios seguros de salida, como acompañarla, contactar a una persona de confianza o gestionar un taxi o remis. En las situaciones de mayor gravedad, el procedimiento contempla dar aviso inmediato a la Policía, al 911, a la Línea 144 o a la línea municipal de género.
El protocolo no dependerá exclusivamente de que alguien pregunte por Ángela. La normativa también habilita su activación cuando terceras personas adviertan una situación de riesgo o cuando el propio personal del establecimiento detecte un posible caso de violencia.
Capacitación y adhesión voluntaria
La Secretaría de Control Urbano y Convivencia será la autoridad de aplicación, en coordinación con la Secretaría de Igualdad, Géneros y Diversidades. Entre sus responsabilidades estarán elaborar el protocolo, difundirlo entre los establecimientos, promover la adhesión y evaluar su funcionamiento.
Aunque los locales podrán decidir voluntariamente si participan, la capacitación será obligatoria para aquellos que se incorporen. La ordenanza incluye a propietarios, administradores, personal de barra, mozos, bartenders, seguridad y cualquier otra persona vinculada con la atención al público.
La concejala Pino señaló que la identificación de los establecimientos es parte clave de la estrategia de difusión, previendo que coloquen cartelería al respecto en baños y pasillos para que quienes concurran conozcan la herramienta. El municipio también deberá otorgar una distinción a los establecimientos que se hayan adherido y cumplan con las condiciones establecidas.
Experiencias que suman contra la violencia
La creación de Preguntá por Ángela se incorpora a otras iniciativas municipales orientadas a prevenir situaciones de violencia en espacios públicos y privados.
La primera fue la ordenanza N.º 10.183, que creó el programa Sello «No somos de palo», destinado a promover acciones de prevención y capacitación en establecimientos como hoteles, hostels y locales gastronómicos.
La segunda fue la ordenanza N.º 10.648, que creó la campaña «Señal de Ayuda», donde se propone una señal no verbal para que las mujeres puedan comunicar situaciones de acoso y solicitar asistencia en espacios de esparcimiento o en la vía pública.
La nueva normativa plantea una intervención más específica para los ámbitos nocturnos: además de visibilizar el problema, establece un procedimiento de actuación y exige que quienes trabajan en los establecimientos adheridos reciban capacitación.
La violencia contra las mujeres en Rosario
La implementación del protocolo se suma a una red de atención que ya funciona en la ciudad. Los registros municipales permiten dimensionar la cantidad de personas que buscan orientación y acompañamiento ante situaciones de violencia de género.
Según datos recientes de la Municipalidad de Rosario, entre enero y octubre de 2026, el Sistema de Atención Integral en Violencias de Género de Rosario registró 7.844 consultas a través del Teléfono Verde y el canal de WhatsApp. También contabilizaron 90 admisiones en espacios de escucha terapéutica individual.
En el mismo período, los centros de protección Alicia Moreau y Casa Amiga alojaron a 57 mujeres y 73 niñas y niños. Además, se tramitaron 66 prohibiciones de acercamiento, cinco exclusiones del hogar y se asignaron 64 botones de alerta.
Dónde pedir ayuda o realizar una denuncia en Rosario
Teléfono Verde: 0800 444 0420. Es gratuito y funciona las 24 horas, todos los días del año. Brinda escucha, orientación, contención y asesoramiento profesional.
WhatsApp municipal: 341 578-1509. Es una alternativa para quienes no pueden comunicarse mediante una llamada telefónica.
Emergencias: 911. Ante una situación de peligro inmediato.
Línea 144: brinda atención, asesoramiento y contención ante situaciones de violencia por motivos de género.
Para realizar una denuncia penal: se puede acudir a una comisaría, a la Comisaría de la Mujer o a un Centro Territorial de Denuncia. También se reciben denuncias a través del Ministerio Público de la Acusación.
Medidas de distancia: se pueden solicitar por WhatsApp al 341 610-0100 o por correo electrónico a [email protected].
Atención y acompañamiento: los equipos interdisciplinarios de Violencia de Género de los Centros Municipales de Distrito ofrecen asesoramiento legal y acompañamiento psicológico y social.