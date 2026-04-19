Reconstruyendo una leyenda

¿La fiebre del oro en Santa Fe?: una supuesta mina en el río Salado y un hallazgo que no fue tal

Un antiguo periódico dio cuenta de un descubrimiento en cercanías a Esperanza de lo que sería un yacimiento de gran valor. Con el correr del tiempo se determinó que no era tal cosa. El recuerdo de una época frenética en Estados Unidos.