Violencia en una plaza de Perth

Australia: un padre de 25 años quedó en coma tras recibir una golpiza por el monopatín de su hijo

El ataque ocurrió en un parque infantil del suburbio de Treeby frente a más de 50 testigos, muchos de ellos menores. Tres hombres fueron detenidos e imputados por lesiones graves, mientras la comunidad recauda fondos para ayudar a su pareja, embarazada de nueve meses.