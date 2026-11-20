Un hombre de 25 años lucha por su vida en un hospital de Perth, en el estado de Australia Occidental, luego de recibir una golpiza por parte de tres hombres en un parque infantil del suburbio sureño de Treeby.
Australia: un padre de 25 años quedó en coma tras recibir una golpiza por el monopatín de su hijo
El ataque ocurrió en un parque infantil del suburbio de Treeby frente a más de 50 testigos, muchos de ellos menores. Tres hombres fueron detenidos e imputados por lesiones graves, mientras la comunidad recauda fondos para ayudar a su pareja, embarazada de nueve meses.
El ataque se desencadenó el domingo por la tarde a partir de una discusión entre niños por un monopatín y ocurrió ante la mirada de más de 50 testigos, entre ellos varios menores de edad.
De acuerdo con la reconstrucción difundida por la cadena local ABC News y la policía de Fremantle, el conflicto comenzó en una zona de juegos ubicada en Lycaste Parade cuando el hijo pequeño de la víctima tuvo un desacuerdo con otros chicos por el juguete.
En ese momento intervinieron tres hombres —de 36, 23 y 19 años, cuyo vínculo con los menores no fue confirmado— y el cruce verbal derivó rápidamente en una pelea física entre los cuatro.
El enfrentamiento se trasladó hacia una calle lindera, donde el joven padre recibió múltiples golpes de puño y patadas en la cabeza. Según consta en la investigación, uno de los agresores lo golpeó hasta dejarlo inconsciente en el suelo y continuó atacándolo mientras permanecía indefenso sobre la vereda.
Los vecinos dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia antes de que llegaran al lugar los hijos pequeños de la víctima y su pareja, quien cursa un embarazo de nueve meses.
Estado crítico, detenidos e imputaciones
El hombre dejó de respirar en la escena del ataque y debió ser reanimado con maniobras de primeros auxilios antes de ser trasladado de urgencia al Hospital Fiona Stanley.
Posteriormente fue derivado al Hospital Royal Perth y luego al Hospital Sir Charles Gardiner debido a la gravedad de su cuadro: ingresó con una severa inflamación y hemorragia cerebral, sufrió un derrame y fue sometido a una cirugía neurológica de alta complejidad.
Actualmente permanece en coma inducido con soporte vital y pronóstico reservado, con lesiones calificadas por las autoridades como catastróficas.
En paralelo, la policía arrestó en el lugar a los tres sospechosos, identificados como Quentin Benedict Hill, Raymond Joe Ugle y Tommy Teddy Ugle, quienes fueron captados en pleno ataque por cámaras de seguridad del vecindario.
Los acusados comparecieron el miércoles 18 de noviembre ante el Tribunal de Fremantle imputados por lesiones corporales graves agravadas, mientras que el joven de 19 años sumó además un cargo por tenencia de cannabis. Todos continúan alojados en prisión preventiva.
Conmoción y campaña solidaria
El episodio generó un fuerte impacto en la comunidad de Treeby. El comisario de policía Col Blanch calificó el ataque como un hecho "aterrador y horrible", en sintonía con el testimonio de residentes del barrio que señalaron el trauma provocado entre los niños que presenciaron la escena.
Frente a la crítica situación que atraviesa el entorno del joven —padre de dos niños pequeños y a la espera del nacimiento de su tercer hijo en las próximas semanas—, vecinos y allegados organizaron colectas de alimentos y lanzaron una campaña solidaria en la plataforma GoFundMe.
La iniciativa ya logró reunir unos 22.000 dólares destinados a cubrir gastos médicos, traslados al hospital, alquiler y necesidades cotidianas mientras la familia aguarda su evolución.