El Partido Demócrata consolidó una significativa expansión legislativa en Estados Unidos tras confirmarse el triunfo de Mary Peltola en la contienda por el Senado en Alaska.
Los demócratas ganaron una banca en Alaska y consolidan su mayoría en el Senado
Mary Peltola derrotó al senador republicano Dan S. Sullivan en un distrito tradicionalmente conservador. Con este triunfo, el partido sumó nueve escaños a nivel nacional y contará con 56 representantes en la Cámara Alta a partir del próximo año.
De acuerdo con las proyecciones difundidas por la agencia Associated Press (AP), la exmiembro de la Cámara de Representantes logró imponerse sobre el titular republicano Dan S. Sullivan, marcando un giro político en un territorio históricamente conservador.
Con esta victoria, los demócratas elevaron a nueve el total de escaños arrebatados al oficialismo en distintas regiones del país, sumando triunfos desde Maine hasta Alaska y logrando imponerse en distritos históricamente republicanos como Texas, Mississippi y Carolina del Sur.
A partir del próximo período legislativo, la bancada demócrata contará con 56 escaños en el Senado, lo que representa su mayor caudal de representación en la cámara en más de diez años, lejos aún de su marca histórica de 77 bancas sobre 96 obtenida en 1938 bajo la presidencia de Franklin D. Roosevelt.
Una campaña centrada en el electorado local
Peltola, quien en 2022 hizo historia al convertirse en la primera mujer nativa de Alaska en llegar al Congreso, volverá a ocupar una banca senatorial para su partido en ese estado por primera vez desde 2015.
Aunque partía en desventaja frente a un dirigente que llevaba dos mandatos consecutivos y mantenía sólidos vínculos locales, la candidata logró capitalizar el malestar económico de los residentes ante el encarecimiento del costo de vida.
Particularmente por el salto en el precio de los combustibles —que superó los 8 dólares por galón en zonas rurales—, un fenómeno que diversos sectores atribuyeron a las políticas arancelarias del presidente Donald Trump y al conflicto bélico con Irán.
Durante el proceso proselitista, la exlegisladora estatal y pescadora comercial optó por tomar distancia de la estructura nacional del Partido Demócrata y sostener un discurso enfocado en las prioridades regionales bajo el lema "Pescado, Familia, Libertad".
Tras conocerse los resultados, expresó en un comunicado: "Hoy damos un paso trascendental para abordar estos problemas y priorizar a Alaska. Como nuestra próxima senadora de los Estados Unidos, me enfrentaré a quien sea para combatir el sistema corrupto de Washington D.C. y lograr resultados para las familias trabajadoras".
El respaldo de la conducción demócrata
El desarrollo de la campaña estuvo atravesado por diversas polémicas. En septiembre, una investigación publicada por The New York Times reveló denuncias sobre presunto maltrato verbal hacia empleados de su equipo a lo largo de su trayectoria, señalamientos que desde su comando calificaron como falsos o exagerados.
Asimismo, la boleta de votación por orden de preferencia incluyó a un cuarto postulante llamado Dan J. Sullivan, un jubilado de una localidad pesquera cuya candidatura fue cuestionada por los republicanos y por el propio Departamento de Justicia bajo el argumento de que buscaba confundir al electorado.
Si bien el Times reportó en octubre gestiones de asesores para reclutar postulantes alternativos sin hallar ilícitos, Peltola negó haber tenido conocimiento de dichas maniobras.
Por su parte, el senador saliente Dan S. Sullivan, acompañado en actos de campaña por el presidente Trump y el vicepresidente JD Vance, buscó responsabilizar a la oposición por las dificultades económicas y advirtió que una mayoría demócrata en la Cámara Alta pondría en riesgo los proyectos de perforación petrolera que sostienen la economía estatal.
Tras el cierre del escrutinio, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, celebró el desempeño de Peltola y afirmó que, con 56 escaños, su espacio queda posicionado para construir "una mayoría sólida que pueda generar resultados reales y duraderos para el pueblo estadounidense".